На фоне громкого американского расследования вмешательств России в президентскую кампанию в США несколько британских комментаторов и по крайней мере один депутат парламента считают, что о вмешательстве можно говорить и в их стране.

«Кремлевское манипулирование американскими выборами началось с «Брекзита», ‒ пишет газета Sunday Times.

За несколько месяцев до американских выборов, по словам комментаторов, инструменты вмешательства в выборы в США были испытаны в Великобритании – во время агитационной кампании перед референдумом о выходе из Европейского союза.

Депутат из оппозиционной Лейбористской партии Бен Брэдшоу выразил такие опасения еще в конце прошлого года.

Я не думаю, что мы даже начали осознавать, что делает Россия... Нам надо проснуться! Когда же мы проснемся?

«Я не думаю, что мы даже начали осознавать, что делает Россия, когда речь идет о кибервойне, а не только о подтвержденном вмешательстве в американские выборы и, наверное, в наш референдум. Мы еще не имеем доказательств этого, но я считаю, это очень вероятно. Так было на французских президентских выборах и уже сейчас в среде немецких спецслужб раздается обеспокоенность, что Россия вмешивается. Нам надо проснуться! Когда же мы проснемся?» ‒ заявил депутат в парламенте в декабре 2016 года.

Спустя почти год после этого призыва британская Избирательная комиссия сообщила, что расследует источники средств организации Leave.EU («Покинуть.ЕС»), агитировавшей за выход из Евросоюза.

Соучредитель этой организации и спонсор Аррон Банкс выделил на кампанию более 8 миллионов фунтов (более 10 миллионов долларов).

Банкс отвергает политические связи с Россией. Он признает лишь то, что когда-то «опустошил запасы алкоголя» во время одной из встреч в российском посольстве в Лондоне и его связи с Россией включают бракосочетание с дочерью российского чиновника.

Аррон Банкс ‒ главный спонсор «Партии независимости Соединенного Королевства» (UKIP) – небольшой, но шумной антиевропейской политической силы в Великобритании.

Подозрения относительно Twitter

В США в центре внимания оказались манипуляции с информацией в интернете, в частности в социальных медиа, с целью воздействия на избирателей. Теперь такие подозрения звучат и в Британии.

Исследование Лондонского университета (City University of London) обращает внимание на 13 500 автоматизированных виртуальных счетов в твиттере, которые за месяц перед британским референдумом распространили почти 65 тысяч сообщений – преимущественно с агитацией за «Брекзит».

Исследователи Марко Бастос и Дан Мерсеа говорят, что армия так называемых «ботов» в Twitter действовала автоматически, но ею управляли из одного центра, ее активация и деактивация подтверждает использование для усиления определенных лозунгов в нужное время.

Поскольку фиктивные счета в Twitter ликвидировали сразу же после британского референдума, говорят исследователи, не известно, кто их контролировал.

Активист консервативной партии и бизнесконсультант в лондонском Сити Даниэл Гамильтон​ считает, что подозрения возможного российского вмешательства стоит воспринимать очень серьезно.

«В случае Соединенного Королевства, если откровенно, я еще не уверен, что Россия влияла на агитационную кампанию вокруг «Брекзита». Хотя это и отвечает стратегическим интересам России, чтобы Британия не была членом Европейского союза и не была силой, несущей с собой очень жесткую позицию по поддержке санкций в отношении России за ее незаконные действия во многих странах. Я еще не видел четких доказательств в Соединенном Королевстве, что Россия имела какое-то значительное политическое влияние», – отметил он в интервью Радіо Свобода.

Пророссийские лоббисты

Многим британцам было бы очень неприятно, если бы выяснилось, что, во время референдума о будущем страны они находились под влиянием зарубежных сил, которые, очевидно, руководствуются не интересами Великобритании. Подозрения вызвал факт, что несколько руководителей организации Leave.EU («Покинуть.ЕС»), которая вела кампанию за выход из Евросоюза, оказались на руководящих позициях лоббистской организации «Вестминстерский форум России».

«Мы видим, что Россия, конечно же, пытается мобилизовать политические лоббистские организации, такие как «Вестминстерский форум России», за последние несколько лет вложивший значительные финансы в попытки наладить связи с депутатами парламента через несколько безвкусные утверждения о распространении русской культуры, но на самом деле – пытаясь наладить новые связи и возможности для политического доступа», ‒ считает Даниэл Гамильтон.

Расследование конкретных обвинений, в частности относительно источников финансирования антиевропейской кампании в Великобритании, только началось. И однозначно утверждать, что британцы проголосовали за «Брекзит» под влиянием внешних манипуляций, политики или чиновники пока не решаются. Но на фоне задержаний, судебных обвинений специального прокурора США Роберта Мюллера британцы начинают серьезнее думать о возможном российском вмешательстве в своей стране.