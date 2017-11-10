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Экономика

Миллиарды на забор и КПП: как усиливают безопасность Керченского моста

Строительство Керченского моста, октябрь 2017 года

Российские власти обнесут сухопутные участки будущего Керченского моста ограждением. Эту территорию они также намерены оснастить мощной системой безопасности. Согласно проекту, на керченском, таманском берегах и на острове Тузла у подъездов к мосту появятся контрольно-пропускные пункты для досмотра транспорта и граждан. Все эти атрибуты перечислены в документах нескольких госзакупок, копиями которых располагают Крым.Реалии. Что будет представлять собой система безопасности будущего моста, читайте в нашем материале.

3 ноября федеральное унитарное предприятие «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» закупило услуги проектно-изыскательских работ в рамках оснащения инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности транспортного перехода через Керченский пролив. Общая стоимость закупки составила 12,4 миллиона рублей.

Проектно-изыскательские работы по оснащению системой безопасности Керченского моста обошлись в 12,4 миллиона рублей
Проектно-изыскательские работы по оснащению системой безопасности Керченского моста обошлись в 12,4 миллиона рублей

Согласно документации, которой располагают Крым.Реалии, подъезды к будущему мосту планируется оборудовать восемью контрольно-пропускными пунктами: по три КПП появятся на территории Тамани и Керчи, два – на острове Тузла. Также на керченском и таманском берегу расположатся по два здания для досмотра физических лиц.

8 КПП на 19 километрах

Согласно документам, в рамках обеспечения безопасности на будущем Крымском мосту в Керчи планируется построить два железнодорожных и один автодорожный контрольно-пропускной пункт (по 30,5 квадратных метров каждый). Еще два здания здесь построят для досмотра физических лиц – по 15 и 30 квадратных метров.

Кроме того, сухопутные участки будущего моста будут сопровождаться масштабными отсекающими ограждениями.

Также по одному автодорожному и железнодорожному КПП установят на косе Тузла, через которую будет пролегать мост. Здесь автодорожный и железнодорожный проезды тоже будут обнесены забором.

Аналогичная ситуация будет и на Тамани, где разместят три КПП, из которых два – железнодорожные. Еще в одном специальном комплексе будут досматривать физических лиц.

Таким образом, на 19 километрах моста будут оборудованы восемь контрольно-пропускных пунктов на трех участках.

Расположение контрольно-пропускных пунктов на участках будущего Крымского моста
Расположение контрольно-пропускных пунктов на участках будущего Крымского моста

Исполнение договора планируется с декабря этого года по 31 января 2018 года. К процессу будет подключено Федеральное агентство по рыболовству, которое оценит ущерб водным биоресурсам вследствие проведения работ по монтированию систем безопасности.

Токсикологический анализ грунтов и донных отложений в Керченском проливе, согласно документам, проведет «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт- Петербурге».

4,5 миллиарда за монтаж системы

В феврале, августе и октябре этого года Управлением ведомственной охраны Министерства транспорта России и Управлением федеральных автодорог «Тамань» были заключены еще три контракта по инженерным изысканиям и проектированию систем обеспечения безопасности транспортного перехода через Керченский пролив. Они обошлись в более чем 4,5 миллиарда рублей.

Стоимость проектирования системы безопасности на будущем мосту составила свыше 4,5 миллиардов рублей
Стоимость проектирования системы безопасности на будущем мосту составила свыше 4,5 миллиардов рублей

Согласно условиям контракта, оплата за работы разбита на три года. В этом году она обойдется в 1,5 миллиарда рублей, в 2018 – в 2 миллиарда, а в 2019 – еще в 1 миллиард рублей.

Спасательный и пожарный посты в Тамани

В рамках закупок Управления ведомственной охраны Минтранса России в поселке Тамань Краснодарского края также построят специализированное пожарно-спасательное подразделение по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров в районе моста, а также отдельный пост с центром управления комплексной системой безопасности.

Для этих объектов выделен земельный участок площадью 12,5 тысяч квадратных метров на границе с населенными пунктами Тамани. Здесь хотят построить здание отдельного поста пожарно-спасательного подразделения с центром управления комплексной системой безопасности.

«Объект будет предназначен для осуществления первоочередных поисково-спасательных, аварийно-спасательных работ и обеспечения пожарной безопасности специальных объектов. Он будет включать в себя комплектную трансформаторную подстанцию, две артезианские скважины, три гаража для стоянки резервных автомобилей и другого автотранспорта, двух плавсредств. Предусмотрен подземный резервуар объемом 50 кубометров и пожарный гидрант», – перечислено в документации закупки.

Проектные и изыскательские работы по этому проекту обошлись в 4,8 миллиона рублей. Строительство будет проводиться в рамках оборонзаказа с финансированием в 2018 и 2019 году.

Завершить работы здесь рассчитывают в 2019 году. За контракт отвечает главный специалист отдела инвестиций и капстроительства Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Денис Мамаев.

Победителем конкурса по выполнению этих работ стало краснодарское ООО «Проект-строй-дизайн», которое принадлежит двум физическим лицам и занимается инженерными изысканиями, проектированием и строительным контролем.

Строить спасательный и пожарный посты у подъездов к Крымскому мосту на Тамани будет ООО «Проект-строй-дизайн»
Строить спасательный и пожарный посты у подъездов к Крымскому мосту на Тамани будет ООО «Проект-строй-дизайн»

Согласно документам, работы по монтажу средств безопасности на автоподходах к мосту должны завершиться к 30 апреля 2018 года, а на железнодорожных – к 1 декабря 2019 года. То есть на несколько месяцев позже, чем запуск в эксплуатацию самого моста. Этой датой российские чиновники называют лето 2019 года.

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