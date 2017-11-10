Российские власти обнесут сухопутные участки будущего Керченского моста ограждением. Эту территорию они также намерены оснастить мощной системой безопасности. Согласно проекту, на керченском, таманском берегах и на острове Тузла у подъездов к мосту появятся контрольно-пропускные пункты для досмотра транспорта и граждан. Все эти атрибуты перечислены в документах нескольких госзакупок, копиями которых располагают Крым.Реалии. Что будет представлять собой система безопасности будущего моста, читайте в нашем материале.

3 ноября федеральное унитарное предприятие «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» закупило услуги проектно-изыскательских работ в рамках оснащения инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности транспортного перехода через Керченский пролив. Общая стоимость закупки составила 12,4 миллиона рублей.

Согласно документации, которой располагают Крым.Реалии, подъезды к будущему мосту планируется оборудовать восемью контрольно-пропускными пунктами: по три КПП появятся на территории Тамани и Керчи, два – на острове Тузла. Также на керченском и таманском берегу расположатся по два здания для досмотра физических лиц.

8 КПП на 19 километрах

Согласно документам, в рамках обеспечения безопасности на будущем Крымском мосту в Керчи планируется построить два железнодорожных и один автодорожный контрольно-пропускной пункт (по 30,5 квадратных метров каждый). Еще два здания здесь построят для досмотра физических лиц – по 15 и 30 квадратных метров.

Кроме того, сухопутные участки будущего моста будут сопровождаться масштабными отсекающими ограждениями.

Также по одному автодорожному и железнодорожному КПП установят на косе Тузла, через которую будет пролегать мост. Здесь автодорожный и железнодорожный проезды тоже будут обнесены забором.

Аналогичная ситуация будет и на Тамани, где разместят три КПП, из которых два – железнодорожные. Еще в одном специальном комплексе будут досматривать физических лиц.

Таким образом, на 19 километрах моста будут оборудованы восемь контрольно-пропускных пунктов на трех участках.

Исполнение договора планируется с декабря этого года по 31 января 2018 года. К процессу будет подключено Федеральное агентство по рыболовству, которое оценит ущерб водным биоресурсам вследствие проведения работ по монтированию систем безопасности.

Токсикологический анализ грунтов и донных отложений в Керченском проливе, согласно документам, проведет «Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт- Петербурге».

4,5 миллиарда за монтаж системы

В феврале, августе и октябре этого года Управлением ведомственной охраны Министерства транспорта России и Управлением федеральных автодорог «Тамань» были заключены еще три контракта по инженерным изысканиям и проектированию систем обеспечения безопасности транспортного перехода через Керченский пролив. Они обошлись в более чем 4,5 миллиарда рублей.

Согласно условиям контракта, оплата за работы разбита на три года. В этом году она обойдется в 1,5 миллиарда рублей, в 2018 – в 2 миллиарда, а в 2019 – еще в 1 миллиард рублей.

Спасательный и пожарный посты в Тамани

В рамках закупок Управления ведомственной охраны Минтранса России в поселке Тамань Краснодарского края также построят специализированное пожарно-спасательное подразделение по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров в районе моста, а также отдельный пост с центром управления комплексной системой безопасности.

Для этих объектов выделен земельный участок площадью 12,5 тысяч квадратных метров на границе с населенными пунктами Тамани. Здесь хотят построить здание отдельного поста пожарно-спасательного подразделения с центром управления комплексной системой безопасности.

«Объект будет предназначен для осуществления первоочередных поисково-спасательных, аварийно-спасательных работ и обеспечения пожарной безопасности специальных объектов. Он будет включать в себя комплектную трансформаторную подстанцию, две артезианские скважины, три гаража для стоянки резервных автомобилей и другого автотранспорта, двух плавсредств. Предусмотрен подземный резервуар объемом 50 кубометров и пожарный гидрант», – перечислено в документации закупки.

Проектные и изыскательские работы по этому проекту обошлись в 4,8 миллиона рублей. Строительство будет проводиться в рамках оборонзаказа с финансированием в 2018 и 2019 году.

Завершить работы здесь рассчитывают в 2019 году. За контракт отвечает главный специалист отдела инвестиций и капстроительства Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Денис Мамаев.

Победителем конкурса по выполнению этих работ стало краснодарское ООО «Проект-строй-дизайн», которое принадлежит двум физическим лицам и занимается инженерными изысканиями, проектированием и строительным контролем.

Согласно документам, работы по монтажу средств безопасности на автоподходах к мосту должны завершиться к 30 апреля 2018 года, а на железнодорожных – к 1 декабря 2019 года. То есть на несколько месяцев позже, чем запуск в эксплуатацию самого моста. Этой датой российские чиновники называют лето 2019 года.