Российские власти третий год строят транспортный переход через Керченский пролив, который призван соединить аннексированный Крым с Россией. За это время из уст крымских чиновников и их коллег из соседней России прозвучало немало обещаний, с которыми они связывают светлое будущее полуострова после завершения стройки. Практически все эти обещания (некоторые из них – откровенно абсурдные) уже опровергнуты экспертами. Крым.Реалии решили напомнить об этих обещаниях, добавив и альтернативные мнения.



Стоимость строительства Керченского моста ежегодно растет. По последним данным, проект обойдется в 228 миллиардов рублей. Несмотря на многие экспертные мнения, что последствия стройки не стоят стольких финансовых затрат, российские и крымские власти продолжают уверять в обратном.​

Транспортный бум

«Когда построят крымский мост, увеличится пассажиропоток в Крым, которого на полуострове не было никогда», – это заявление неоднократно делал в течение трех лет президент России Владимир Путин и повторяют крымские чиновники.

Власти поясняют, что с помощью моста россиянам откроется сухопутная дорога на полуостров, и это должно укрепить экономические связи российского бизнеса с Крымом.

В экспертной среде насчет этого неоднократно высказывались сомнения. Причины для сомнений ранее разъяснял российским СМИ директор российского Института экономики транспорта и транспортной политики, член экспертного совета при правительстве России Михаил Блинкин.

Необходимости в строительстве Крымского моста нет, полуостров может справиться с перевозками пассажиров за счет увеличения количества паромов

По его словам, абсолютной необходимости в строительстве Крымского моста нет, а полуостров вполне может справиться с перевозками пассажиров за счет увеличения количества паромов между Керчью и соседней Россией. Блинкин отмечает, что между Хельсинки (Финляндия) и Стокгольмом (Швеция) наблюдается гораздо больший поток пассажиров, но их перевозка осуществляется исключительно паромами.

В столь глобальном проекте, как Крымский мост, эксперт усматривает исключительно политический подтекст: «Стоит ли мост таких гигантских затрат? В строгом экономическом смысле – нет. Но если сюда добавить политическую составляющую, то да. В расширении паромного сообщения нет той грандиозности, как в строительстве моста, и такая мера ничего не говорит о России как о мировой державе».

Дешевые товары

После ввода в эксплуатацию Керченского моста цены на товары в Крыму существенно снизятся, утверждает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Осуществление этого обещания допускают как эксперты, так и журналисты. Появление моста может повлиять на цены в Крыму за счет удешевления стоимости их транспортировки, считает редактор экономического отдела украинского издания Lb.ua Андрей Яницкий.

«Для Крыма автомобильные поставки товаров являются одним из основных источников доставки. Как вы знаете, порты крымские официально закрыты украинской стороной, и немногие иностранные поставщики рискуют доставлять товары по морю. Конечно, (происходит – КР) удорожание стоимости товара из-за провоза его автомобильным транспортом», – заявлял он в эфире Радио Крым.Реалии.

В то же время эксперт украинского благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Юрий Смелянский допускает и другой вариант, не предполагающий никаких обещанных Медведевым удешевлений. Более того, по его словам, возможное появление моста вызовет дополнительные расходы по содержанию его инфраструктуры.

Керченский мост сам по себе будет очень дорогим в эксплуатации

«Экономики никакой в Керченском мосту нет. И это все – лозунги, сказки, ложь и обман: когда мост построят, увеличится пассажиропоток, подешевеют товары в Крыму и так далее. Ничего этого не будет, потому что объект сам по себе будет очень дорогим в эксплуатации. Это постоянное дежурство в зимнее время как минимум двух ледоколов, потому что Керченский пролив имеет свойство замерзать, а значит, ледяные торосы могут снести опоры моста. Ледоколы должны постоянно работать вокруг моста, чтобы этого не случилось. Ветры, влажность, причем влажность морского воздуха, которая разъедает металлоконструкции – это также будет требовать постоянного отслеживания, поддержания в рабочем состоянии, мелких ремонтов и так далее», – поясняет Смелянский.

Дешевые услуги ЖКХ

После введения в эксплуатацию Крымского моста на полуострове подешевеют жилищно-коммунальные услуги, утверждает руководитель российской Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

«Благодаря тому, что будет открыт мост, уже в ближайшее время сюда (в Крым – КР) гораздо по более дешевым ценам, без штормовых рисков и всего остального, будут направляться ингредиенты, связанные с водоподготовкой, водоотведением, соответствующее топливо и многое-многое другое, что должно привести к существенному удешевлению фактических затрат компаний, которые производят тепло, воду и так далее», – заявил он крымским журналистам 17 октября.

Следует напомнить, что расчет жилищно-коммунальных услуг производится по тарифной сетке, утвержденной российским правительством, и не зависит от штормовых рисков, о которых говорит Артемьев.

​Ранее в российском правительстве установили стандарты оплаты помещения и коммунальных услуг до 2017 года. Согласно этим стандартам, в аннексированном Крыму установлены самые низкие цены на услуги ЖКХ по сравнению с регионами соседней России.

Крымские чиновники при этом неоднократно обещали повышать их только параллельно повышению уровня жизни крымчан. Поэтому как Крымский мост может повлиять на эту ситуацию, пока неясно.

Сохранение экологии

Министр экологии и природных ресурсов подконтрольного России правительства Крыма Геннадий Нараев заявляет, что приоритетом при строительстве Крымского моста является сохранение экологии полуострова, и обещает принимать все необходимые меры для этого.

«На сегодняшний день Советом министров Крыма был принят максимально упрощенный порядок рекультивации нарушенных земель, в соответствии с которым уже сегодня на Керченском полуострове осуществляется рекультивация двух отработанных карьеров. Реализация данного решения значительно снимет нагрузку на крымские дороги и окружающую среду в целом. Также за счет этого будут минимизированы затраты подрядчиков. Кроме того, весомым результатом будет являться возврат ранее нарушенных земель в оборот», – утверждает он.

В то же время крымские правозащитники бьют тревогу в связи с массовой разработкой на полуострове карьеров по добыче щебня и других ископаемых, которые осваиваются для обеспечения материалами строительства моста и трассы «Таврида». Это серьезно угрожает экосистеме полуострова, говорит координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

«Прошла информация об открытии карьера в районе Головановки и Красноселовки. Местные жители не желают такого соседства, понимая все негативные последствия для экологии. Тем более совсем рядом, у села Криничное, уже есть карьер, практически уничтоживший целую гору. Белая пыль от карьера покрывает всю территорию на большом расстоянии от самого карьера. Большегрузы целыми вереницами сутками везут щебень к месту назначения, что создает большие неудобства местному населению», – говорит он.

В Пожарском, Лекарственном и Кольчугино – уникальный ландшафт. Появление огромных карьеров уничтожит его

Опасения по поводу экологии Крыма высказывал также глава крымской ассоциации «Экология и мир» Виктор Тарасенко. «В Пожарском, Лекарственном и Кольчугино – уникальный ландшафт, археологические и исторические памятники, экологические заказники. Эта зона осваивалась с античных времен. На реке Булганак сложилась своя экосистема. Появление огромных карьеров уничтожит ее. Это угроза и для населения. Потому мы пытаемся повлиять на это решение. Возможно, такие карьеры можно делать в степном Крыму, но не здесь, в угоду сиюминутной экономической потребности», – пояснял он в эфире Радио Крым.Реалии.

Дух патриотизма?

Российские власти ранее допускали, что появление Крымского моста может стать фактором повышения патриотизма у россиян. А глава подконтрольного России крымского правительства Сергей Аксенов и вовсе утверждает, что крымчане уже участвуют в строительстве Крымского моста с «патриотичными чувствами» и готовностью терпеть неудобства от стройки. В частности, речь идет о жителях Керчи, чьи дома расположены на пути следования будущей трассы «Таврида», которая соединит мост с районами полуострова.

«Мероприятия, связанные с расселением людей, которые попадают в зону строительства Керченского моста и трассы «Таврида», идут согласно графику. Огромное спасибо крымчанам за терпение и понимание, а также за то, что относятся к выполнению этой государственной задачи с духом патриотизма», – заявлял Аксенов в октябре 2016 года.

В то же время, жители улицы Цементная слободка, которые взамен своего жилья получили квартиры в проблемном доме, откровенно жалуются на сложные условия жизни. Они не говорят о патриотизме, а жалуются, что власти не желают решать их проблемы. Не особо «патриотично» уступают свои земельные участки и члены садового некоммерческого товарищества «Залив» в Керчи. Их участки ровняют с землей, поскольку по ним тоже будет проходить трасса «Таврида». Владельцы земли называют инициаторов сноса варварами и требуют выплаты равнозначной материальной компенсации на свои потери, что тоже сложно назвать проявлением «патриотизма».

Окончание стройки Крымского моста планируется в 2018 году в аккурат к президентским выборам в соседней России. Судя по всему, этот проект будет представлен, как одно из главных достижений нынешнего президента России Владимира Путина.