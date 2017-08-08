Три месяца назад в Крыму официально начали строить трассу «Таврида», которая по задумке российских властей станет главной транспортной артерией полуострова после запуска Керченского моста. Ее строительство обойдется российскому бюджету в 128 миллиардов рублей. Но за проект придется платить не только деньгами – жертвами «Тавриды» станут объекты, пролегающие по территории будущей трассы: жилые дома, дачи, памятники.



12 мая в Белогорском районе в присутствии крымских и российских чиновников заложили памятный камень, символизирующий начало строительных работ. «Таврида» будет четырехполосной скоростной категории 1В и соединит Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Вот как изображена будущая трасса на сайте крымского Министерства транспорта.

В марте 2016 года президент России Владимир Путин поручил ускорить выполнение работ и закрепить за проектом отдельного человека, «которого можно будет повесить, если он не сделает ничего».

Но строительство идет с опозданием как минимум на два месяца. Подконтрольные России крымские власти поясняют это сложностью проектов будущих работ. Экспертиза по строительству трассы ожидается не раньше 20 августа. После этого работы должны активизироваться.​



«Самые настоящие варвары пришли»

Рабочие уже снесли первые объекты, расположенные на участке следования будущей трассы. Самые большие потери от строительства – в Керчи: там уничтожают не только жилые дома и зеленые насаждения, но и историческое наследие.​

Первыми потеряли свои дома из-за будущего Керченского моста 80 керченских семей, живших по улице Цементная слободка. Крымские чиновники обещали им равноценное жилье, но в новых домах люди жалуются на протекающую канализацию, плесень на стенах и дыры в стенах. Им до сих пор не выдали документы на новое жилье – люди до сих пор зарегистрированы на Цементной слободке. Компенсации за потерянное жилье они пока не получили.

Следующим препятствием для строительства подъездных путей к будущему Крымскому мосту стали керченские дачи садового некоммерческого товарищества «Залив».

Эти участки земли когда-то раздавали сотрудникам керченского судостроительного завода «Залив». За десятки лет люди возвели здесь дома, высадили деревья, провели коммуникации. По словам керчан, среди дачников немало россиян из Свердловска и Свердловской области – много лет назад они переехали сюда для работы на заводе.

На днях часть этих дач сравняли с землей. Городское издание Керчь.ФМ обнародовало видео происходящего. Дачники называют властей и работников «варварами». Они рассказывают, что не успели вывезти отсюда свое имущество, поскольку им не дали достаточно времени.

«Самые настоящие варвары пришли. С таким вроде бы наслаждением уничтожить не только земли, но и людей. Ни стыда, ни совести ни грамма. Они паны здесь, а мы никто», – комментируют владельцы дачных участков.

Дачники говорят, что крымские власти не выплачивают им обещанную компенсацию и занижают стоимость их участков.

Пришли не люди, а варвары. Будем, наверное, скоро в осаде на даче сидеть

«Нам не платят компенсацию. Мы возмущены – не только я, нас 17 человек. По кадастру цена моего участка – 480 тысяч рублей, а мне чиновники посчитали 313 тысяч. Что можно купить за эти деньги? Я не представляю, как такое может быть! Установлена по кадастру одна цена, а нам диктуют другую, как диктаторы. У нас волосы дыбом становятся. Пришли не люди, которые нам помогают, а завоеватели, варвары», – заявила Крым.Реалии владелица шести соток земли в товариществе «Залив» Татьяна Васильевна.

Женщина рассказывает, что купила землю здесь в 2006 году. Больше десяти лет высаживала деревья, поливала и завозила удобрения. «Мы очень все недовольны, особенно владельцы приватизированных дач. Но пожаловаться некому, поговорить не с кем. Никто нас не слушает. Будем, наверное, скоро в осаде на даче сидеть. Неприватизированные дачи сносят, а наши приватизированные стоят, как на острове. И не известно, что с нами будет», – говорит она.

Дачи «Залива» – это не только частные хозяйства, но и зеленый массив между городом и поселком Аршинцево, который называют легкими города. После сноса его также уничтожат.

Городские чиновники предложили дачникам переселиться на новые участки у кургана Госпитальный. Сейчас там только степь, а по соседству расположен керченский тубдиспансер.

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Трасса поверх древнего кургана

Курган Госпитальный также тесно связан с историческим наследием Керчи. Еще в мае археологи Российской академии наук раскопали здесь древний курган. Историки установили, что он был усыпальницей семьи и возводился постепенно: основное сооружение было пристроено к небольшому «курганчику». Под плитами в более раннем саркофаге обнаружили предметы инвентаря и объекты погребально-поминальных культов. В итоге чиновники решили курган закопать. Дорогу к Крымскому мосту пустят прямо по нему.

Конец покою и экологии?

В ближайшее время еще несколько объектов снесут и закатают под асфальт. Согласно распоряжению российского правительства Крыма, трасса «Таврида» будет также пролегать по территориям Ленинского, Кировского, Белогорского, Симферопольского и Бахчисарайского районов. По ним утверждены проекты межевания территорий.

Ради строительства трассы решили изъять 100 участков и объектов недвижимости, которые находятся в частной собственности либо пользовании граждан и юридических лиц. Больше всего изымают в селах Донское, Трудовое, Совхозное, Урожайное и Перово Симферопольского района.

К примеру, в селе Совхозное, изначально планировали снести 60 жилых домов, но после возмущений местных жителей это число сократили до 20. Люди не согласны с решением властей – они строили свои дома десятилетиями, вложили в них все свои средства. Они опасаются, что четырехполосная трасса лишит их возможности вести нормальную жизнь из-за увеличения количества выхлопных газов и шума.

В связи с угрозой экологии бьют тревогу и местные правозащитники. Поскольку доставлять материалы для строительства трассы и моста из соседней России проблематично, в Крыму начали осваивать новые карьеры по добыче щебня и прочих ископаемых. Это серьезно угрожает экосистеме полуострова, говорит координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.



Снесут даже кресты

В конце июля стало известно, что на территории, по которой будет пролегать трасса «Таврида», собираются снести все самовольно установленные стеллы и памятники жертвам ДТП. В подконтрольной России администрации Белогорского района обнародовали перечень из двух десятков таких памятных знаков. Девять из них находятся в Ленинском районе, еще девять – в Белогорском районе, и три – в Симферопольском. Четыре знака выполнены в форме православных крестов – их тоже обязывают снести.

Среди объектов, предназначенных к сносу, оказались стеллы сельхозпредприятий, стелла «Белогорский район» и памятник солдату.

«Владельцев самовольно установленных надгробий на местах ДТП вдоль трассы просим демонтировать памятники самостоятельно в течение месяца, в противном случае памятники будут демонтированы и утилизированы. По истечении срока претензии по данному вопросу приниматься не будут», – заявляют в администрации.

Изначально трассу «Таврида» собирались запустить к концу 2018 года, но затем срок отодвинули до 2020 года.