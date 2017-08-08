Три месяца назад в Крыму официально начали строить трассу «Таврида», которая по задумке российских властей станет главной транспортной артерией полуострова после запуска Керченского моста. Ее строительство обойдется российскому бюджету в 128 миллиардов рублей. Но за проект придется платить не только деньгами – жертвами «Тавриды» станут объекты, пролегающие по территории будущей трассы: жилые дома, дачи, памятники.
12 мая в Белогорском районе в присутствии крымских и российских чиновников заложили памятный камень, символизирующий начало строительных работ. «Таврида» будет четырехполосной скоростной категории 1В и соединит Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Вот как изображена будущая трасса на сайте крымского Министерства транспорта.
В марте 2016 года президент России Владимир Путин поручил ускорить выполнение работ и закрепить за проектом отдельного человека, «которого можно будет повесить, если он не сделает ничего».
Но строительство идет с опозданием как минимум на два месяца. Подконтрольные России крымские власти поясняют это сложностью проектов будущих работ. Экспертиза по строительству трассы ожидается не раньше 20 августа. После этого работы должны активизироваться.
«Самые настоящие варвары пришли»
Рабочие уже снесли первые объекты, расположенные на участке следования будущей трассы. Самые большие потери от строительства – в Керчи: там уничтожают не только жилые дома и зеленые насаждения, но и историческое наследие.
Первыми потеряли свои дома из-за будущего Керченского моста 80 керченских семей, живших по улице Цементная слободка. Крымские чиновники обещали им равноценное жилье, но в новых домах люди жалуются на протекающую канализацию, плесень на стенах и дыры в стенах. Им до сих пор не выдали документы на новое жилье – люди до сих пор зарегистрированы на Цементной слободке. Компенсации за потерянное жилье они пока не получили.
Следующим препятствием для строительства подъездных путей к будущему Крымскому мосту стали керченские дачи садового некоммерческого товарищества «Залив».
Эти участки земли когда-то раздавали сотрудникам керченского судостроительного завода «Залив». За десятки лет люди возвели здесь дома, высадили деревья, провели коммуникации. По словам керчан, среди дачников немало россиян из Свердловска и Свердловской области – много лет назад они переехали сюда для работы на заводе.
На днях часть этих дач сравняли с землей. Городское издание Керчь.ФМ обнародовало видео происходящего. Дачники называют властей и работников «варварами». Они рассказывают, что не успели вывезти отсюда свое имущество, поскольку им не дали достаточно времени.
«Самые настоящие варвары пришли. С таким вроде бы наслаждением уничтожить не только земли, но и людей. Ни стыда, ни совести ни грамма. Они паны здесь, а мы никто», – комментируют владельцы дачных участков.
Дачники говорят, что крымские власти не выплачивают им обещанную компенсацию и занижают стоимость их участков.
Пришли не люди, а варвары. Будем, наверное, скоро в осаде на даче сидеть
«Нам не платят компенсацию. Мы возмущены – не только я, нас 17 человек. По кадастру цена моего участка – 480 тысяч рублей, а мне чиновники посчитали 313 тысяч. Что можно купить за эти деньги? Я не представляю, как такое может быть! Установлена по кадастру одна цена, а нам диктуют другую, как диктаторы. У нас волосы дыбом становятся. Пришли не люди, которые нам помогают, а завоеватели, варвары», – заявила Крым.Реалии владелица шести соток земли в товариществе «Залив» Татьяна Васильевна.
Женщина рассказывает, что купила землю здесь в 2006 году. Больше десяти лет высаживала деревья, поливала и завозила удобрения. «Мы очень все недовольны, особенно владельцы приватизированных дач. Но пожаловаться некому, поговорить не с кем. Никто нас не слушает. Будем, наверное, скоро в осаде на даче сидеть. Неприватизированные дачи сносят, а наши приватизированные стоят, как на острове. И не известно, что с нами будет», – говорит она.
Дачи «Залива» – это не только частные хозяйства, но и зеленый массив между городом и поселком Аршинцево, который называют легкими города. После сноса его также уничтожат.
Городские чиновники предложили дачникам переселиться на новые участки у кургана Госпитальный. Сейчас там только степь, а по соседству расположен керченский тубдиспансер.
Трасса поверх древнего кургана
Курган Госпитальный также тесно связан с историческим наследием Керчи. Еще в мае археологи Российской академии наук раскопали здесь древний курган. Историки установили, что он был усыпальницей семьи и возводился постепенно: основное сооружение было пристроено к небольшому «курганчику». Под плитами в более раннем саркофаге обнаружили предметы инвентаря и объекты погребально-поминальных культов. В итоге чиновники решили курган закопать. Дорогу к Крымскому мосту пустят прямо по нему.
Конец покою и экологии?
В ближайшее время еще несколько объектов снесут и закатают под асфальт. Согласно распоряжению российского правительства Крыма, трасса «Таврида» будет также пролегать по территориям Ленинского, Кировского, Белогорского, Симферопольского и Бахчисарайского районов. По ним утверждены проекты межевания территорий.
Ради строительства трассы решили изъять 100 участков и объектов недвижимости, которые находятся в частной собственности либо пользовании граждан и юридических лиц. Больше всего изымают в селах Донское, Трудовое, Совхозное, Урожайное и Перово Симферопольского района.
К примеру, в селе Совхозное, изначально планировали снести 60 жилых домов, но после возмущений местных жителей это число сократили до 20. Люди не согласны с решением властей – они строили свои дома десятилетиями, вложили в них все свои средства. Они опасаются, что четырехполосная трасса лишит их возможности вести нормальную жизнь из-за увеличения количества выхлопных газов и шума.
В связи с угрозой экологии бьют тревогу и местные правозащитники. Поскольку доставлять материалы для строительства трассы и моста из соседней России проблематично, в Крыму начали осваивать новые карьеры по добыче щебня и прочих ископаемых. Это серьезно угрожает экосистеме полуострова, говорит координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.
Снесут даже кресты
В конце июля стало известно, что на территории, по которой будет пролегать трасса «Таврида», собираются снести все самовольно установленные стеллы и памятники жертвам ДТП. В подконтрольной России администрации Белогорского района обнародовали перечень из двух десятков таких памятных знаков. Девять из них находятся в Ленинском районе, еще девять – в Белогорском районе, и три – в Симферопольском. Четыре знака выполнены в форме православных крестов – их тоже обязывают снести.
Среди объектов, предназначенных к сносу, оказались стеллы сельхозпредприятий, стелла «Белогорский район» и памятник солдату.
«Владельцев самовольно установленных надгробий на местах ДТП вдоль трассы просим демонтировать памятники самостоятельно в течение месяца, в противном случае памятники будут демонтированы и утилизированы. По истечении срока претензии по данному вопросу приниматься не будут», – заявляют в администрации.
Изначально трассу «Таврида» собирались запустить к концу 2018 года, но затем срок отодвинули до 2020 года.
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