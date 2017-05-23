В Керчи российские археологи 23 мая сообщили о завершении раскопок кургана «Госпитальный», который расположен в месте, где планируют проложить автомобильные дороги от строящегося Керченского моста до трассы «Таврида», строительство которой было начато весной 2017 года.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, археологи пластами снимали слои почвы с кургана, пока не добрались до каменной кладки. Теперь курган могут сравнять с землей, поскольку на этом месте намерены проложить дорогу, ведущую к съезду Керченского моста, строительство которого ведется неподалеку на побережье.

Как сообщают местные СМИ, камера для погребения оказалась пустой, археологи предполагают, что курган давно был разграблен.

На табличке, установленной близ кургана, указано, что раскопки проводит Институт археологии Российской академии наук.

Ранее в Министерстве культуры Украины заявляли о планах обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории аннексированного Крыма.

До этого, в феврале 2017 года, в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО призывали страны-партнеры отправить мониторинговую миссию на территорию аннексированного Россией Крыма.