Новая трасса «Таврида» уже не миф, а воплощающаяся в жизнь реальность. Активные работы ведутся со стороны Керчи, вокруг Белогорска, со стороны Симферополя в направлении Бахчисарая.

С одной стороны, вроде бы здорово: в Крыму вскоре появится новая автомагистраль, пронизывающая полуостров от Керчи до Севастополя. Это разгрузит имеющуюся транспортную сеть, позволит быстрее двигаться транспорту.

Строительство такой огромной трассы – это колоссальный урон для экологии курортного Крыма

​С другой стороны, строительство такой огромной трассы – это колоссальный урон для экологии курортного Крыма. Дорога займет много места на небольшом по площади полуострове. Возрастет количество транспорта, а, соответственно, и вредных выбросов в атмосферу. Причем проект, как оказалось, не предусматривает лесополос вдоль трассы! Но все это мелочи. Главный урон понесут Крымские горы. Ресурса имеющихся карьеров недостаточно, чтобы обеспечить грандиозную стройку материалами, а потому открываются новые места добычи.

По информации координатора Крымской контактной группы по правам человека Абдурешита Джеппарова, новый карьер собираются открыть возле села Головановка Белогорского района.

​«Прошла информация об открытии карьера в районе Головановки и Красноселовки. Местные жители не желают такого соседства, понимая все негативные последствия для экологии. Тем более совсем рядом, у села Криничное, уже есть карьер, практически уже уничтоживший целую гору. Белая пыль от карьера покрывает всю территорию на большом расстоянии от самого карьера. Большегрузы целыми вереницами сутками везут щебень к месту назначения, что вызывает большие неудобства у местного населения», – комментирует ситуацию правозащитник.

Места возле Головановки и Красноселовки в народе называют «крымской Швейцарией». Здесь красивейшие виды: покрытые лесами горы, ущелья, каньоны. Местные пейзажи завораживают. Из-за того, что дорога через перевал здесь закрыта, места эти остаются достаточно дикими и первозданными, в чем их прелесть. Но если здесь откроют новый карьер, то «крымская Швейцария» получит свой «лунный пейзаж». Экология будет безвозвратно нарушена и испорчена. Как нарушится и роза ветров, уйдут подземные воды, вырубятся многочисленные гектары леса…

И это только один пример. Новых карьеров в Крыму открывается много.

«Подрядчик строительства «Тавриды» – корпорация ВАД – требует в ускоренном режиме ввести определенные карьеры, которые необходимы для работы, чтобы дорожники не отставали от намеченных сроков и вовремя сдали все объекты», – сообщил в недавнем интервью российский министр экологии Крыма Геннадий Нараев.

​В прошлом году в подконтрольном Москве крымском правительстве отчитывались, что на территории полуострова уже насчитывается 279 карьеров. При этом 135 карьеров находятся в стадии активной разработки, а 25 новых вводятся в эксплуатацию.

Крым получит новую трассу, но потеряет гораздо больше. Исчезнут безвозвратно многие горы, вырубятся гектары леса, уникальные горные пейзажи засияют белыми язвами карьеров, уйдут подземные воды, изменится роза ветров, нарушится сейсмическая устойчивость горной части полуострова. Не слишком ли дорогая цена для новой трассы?

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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