В окрестностях Белогорска сделали основание для трассы «Таврида»

В окрестностях крымского города Белогорск построили основание для трассы «Таврида». Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии, побывавший на месте.

От Белогорска в сторону Симферополя трассу строят параллельно Феодосийской дороге. В районе Белогорска также построили завод по производству асфальта.

По информации подконтрольной Кремлю администрации Белогорского района, памятники жертвам ДТП, стелы с названием населенных пунктов и предприятий, а также обелиски, мемориалы и кресты, которые попадают в зону строительства трассы «Таврида», будут демонтированы. Всего в перечне 21 объект в Ленинском, Белогорском и Симферопольском районах.

Российские власти обещают, что трасса «Таврида» будет протяженностью 253,5 километра, без учета автомобильных подходов к Керченскому мосту и территории Севастополя.

О начале строительства автомобильной дороги «Таврида» (Керчь – Симферополь – Севастополь) в Крыму сообщили 12 мая.

Сдать в эксплуатацию трассу «Таврида» планировали в 2018 году, однако начальник подконтрольной России службы автомобильных дорог Крыма Александр Мохна сообщил о сдвиге сроков строительства на два года.

20 июля подконтрольный Кремлю вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин признал, что работы по строительству трассы «Таврида» идут с отставанием.

Российский премьер Дмитрий Медведев утверждал, что средства на строительство автострады «Таврида» правительство России нашло «не без труда». Изначально ориентировочная стоимость трассы «Таврида» составляла 43 миллиарда рублей. Затем проект подорожал сначала до 85 миллиардов, а позже – до 139 миллиардов рублей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».