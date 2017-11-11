13 декабря 1917 года созванный за четыре дня перед этим Курултай крымскотатарского народа, избранный на всеобщих выборах, провозгласил Крымскую Народную Республику. А 14 декабря Курултай утвердил государственную символику республики и принял Крымскотатарские Основные Законы ‒ то есть Конституцию Крыма. Она основывалась на реализации крымскотатарским народом права на национальное самоопределение и самоуправление.

Это были очень важные события и меньше, чем через месяц, в Украине на государственном уровне будет торжественно отмечаться столетний юбилей этих кульминационных моментов крымскотатарской революции.

В Украине на государственном уровне будет торжественно отмечаться столетний юбилей этих кульминационных моментов крымскотатарской революции

А вместе с тем, как выяснил автор этих строк, работая вместе со своим коллегой, севастопольцем в пятом, а крымчанином в девятом поколении культурологом Игорем Лосевым, над книгой «Azat Qirim чи колонія Москви? Імперський геноцид і кримськотатарська революція», до сих пор отсутствуют канонические, так сказать, переводы как крымскотатарского национального гимна, так и Крымскотатарских Основных Законов на украинский язык.

Впрочем, дело в отношении национального гимна «Ant etkenmen» («Я поклялся») выглядит несколько проще. В Интернете имеются несколько вариантов перевода его текста, написанного Номаном Челебиджиханом. Из них лучшим, на мой взгляд, является перевод, сделанный Михаилом Карповым. Именно он опубликован на портале «Ана юрт», то есть, как можно понять, является официозным. Если это так, то нужно закрепить его статус, чтобы это было отражено в «Википедии» и других информационно-справочных ресурсах с тем, чтобы многомиллионная украинская аудитория, которой близка крымскотатарская проблема, в том числе и журналистские коллективы, не были сбита с толку различными, иногда не очень удачными, вариантами этого национального символа крымцев или не переводила самостоятельно его с русского.

А вот с Конституцией Крымской Народной Республики все куда сложнее.

Единственный полный текст этого основополагающего документа на украинском языке я нашел в брошюре Юнуса Кандимова «1917 р. Курултай. Як це було» (Ичня, ЧП «Формат», 2016). При этом перевод осуществлен по изданию брошюры 1991 года на кириллическом варианте крымскотатарского языка (Къырымтатарджа), а в оригинальном тексте брошюры он взят с турецкоязычного издания, то есть совершен был обратный перевод на крымскотатарский. Это понятно: в 1991 году иногда легче было добыть изданные за рубежом книги и журналы, чем добиться выдачи из спецхранов изданий 1917-18 годов (а перед этим их еще следовало найти, потому что многократная «чистка» архивов коммунистической властью привела к тому, что многое или вообще исчезло, или осталось в считанных экземплярах). Но хорошо, что хоть таким образом этот акт дошел до украинского читателя ‒ и одновременно плохо, что некоторые моменты в нем трудно понятны.

Лучше ли ситуация с Конституцией Крымской Народной Республики на русском языке? Опять-таки, с одной стороны «да», она присутствует в Интернете (я нашел три ее текста), с другой ‒ «нет», все эти тексты отличаются друг от друга, иногда в существенных положениях, начиная с первой же статьи.

Значительное количество положений этой Конституции удалось четко понять только в результате сравнения различных ее вариантов

Не буду утомлять читателей сравнительным анализом этих переводов (плюс текста украиноязычного перевода), замечу только, что речь идет о вещах принципиальных: о статусе Курултая как временного парламента, о функциях составляющих Татарского национального правления (правительства), об отношениях с другими властными структурами Крыма и органами национальных общин полуострова, об участии полномочных крымскотатарских представителей в международных отношениях, в конце концов, о названиях учреждений Крымской Народной Республики и др. Значительное количество положений этой Конституции удалось четко понять только в результате сравнения различных ее вариантов.

Поэтому в пилотном тираже книги мы вынуждены были поместить неполный текст под названием «Основные крымскотатарские законы», сформированный на основе тщательного сравнения всех вариантов Конституции и изъятия некоторых до конца не проясненных на основе такого сравнения моментов. Другого выхода у нас на тот момент просто не было.

Уже после публикации пилотного тиража удалось ознакомиться еще с одним, на мой взгляд, самым совершенным русскоязычным переводом Конституции. О нем в примечаниях к тексту сказано следующее: «Перевод С.М. Червонной первоисточника, опубликованного в монографии Едыге Кырымала, С.107-110 на турецком, С.110-114 на немецком языке, при сопоставлении с прежними переводами текста на французский, польский и русский языки. При этом устранены некоторые неточности, имевшие место в прежних публикациях на русском языке и нередко искажавшие смысл статей "Национальной конституции"». Однако, к сожалению, и здесь случаются не слишком четко сформулированные положения и многословные формулировки, вряд ли содержавшиеся в оригинальном тексте, над которым в 1917 году работали профессиональные юристы и литераторы. Однако согласно этому тексту мы смогли существенно усовершенствовать наш украиноязычный вариант, при этом не отказываясь от некоторых, более точных в политико-правовом и языковом смыслах формулировок.

Конечно, и наш новый вариант не может претендовать на роль официального ‒ ведь из двух авторов только один хотя бы немного владеет крымскотатарским, а для полноценного во всех смыслах перевода Конституции Крымской Народной Республики необходимо участие в этом человека, который одновременно хорошо владеет и крымскотатарским, и украинским (желательно, еще и турецким) языками...

Крымскотатарские Основные Законы становятся одним из весомых исторически-правовых оснований для легитимации такой автономии

При этом следует понимать, что речь идет не о прихоти отдельных журналистов, ученых, не об своеобразных «юбилейных игрищах» (сделали к «круглой дате» ‒ и потом забыли). Речь идет о документе, важном не только для формирования исторического самосознания граждан Украины и не только для преодоления разного рода кремлевских мифов, ‒ речь идет об основополагающем политико-правовом документе, крайне нужном именно сегодня. Ведь президент Порошенко дал поручение разработать изменения в Конституцию Украины, которые зафиксировали и обосновали бы существование в Крыму крымскотатарской автономии. Поэтому Крымскотатарские Основные Законы становятся одним из весомых исторически-правовых оснований для легитимации такой автономии. Нужен ли для этого официально утвержденный украинский перевод этого документа? Безусловно. Не станет лишним и официально утвержденный русский перевод. Ну, а гимн «Я поклялся» должен, по-моему, стать гимном такой автономии, одним из ее государственных символов.

Стоит зафиксировать на законодательном уровне преемственность этой автономии от Крымской Народной Республики

И вообще, стоит зафиксировать на законодательном уровне преемственность этой автономии от Крымской Народной Республики, так, как это сделали грузины, на законодательном уровне провозгласив, что нынешняя Грузия ‒ наследница Грузинской Демократической Республики 1918-21 годов и в 1991 году было не создано, а восстановлено независимое Грузинское государство.

Иными словами, канонические, они же официальные, тексты крымскотатарского национального гимна и Крымскотатарских Основных Законов украинском языке ‒ это насущная потребность сегодняшнего дня, обусловленная целым рядом факторов. И откладывать это дело в «долгий ящик», на мой взгляд, не приходится.