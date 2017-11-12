В Торонто отмечают 50-летие Всемирного конгресса украинцев. В Канаду прибыли украинцы из всех уголков мира. Два дня они проведут в дискуссиях о современном состоянии украинства и ситуации на прародине. А накануне канадские консерваторы, находящиеся в оппозиции к нынешней власти, объявили инициативу, что именно Канада должна стать во главе миротворческой миссии на Донбассе.

На событии побывала Мирослава Гонгадзе, главный редактор украинской службы «Голоса Америки». Она рассказала подробности в прямом эфире программы «Свобода сегодня».

– В чем суть предложения?

Канадская оппозиция усилила давление на правительство Трюдо, требуя от последнего, чтобы именно канадские военные стали во главе миротворческой миссии ООН на Донбассе

– Канадская оппозиция усилила давление на правительство Трюдо, требуя от последнего, чтобы именно канадские военные стали во главе миротворческой миссии ООН на Донбассе. Консервативная оппозиция заявляет, что нынешнее правительство Канады недостаточно активно в помощи Украине.

В четверг оппозиционный лидер Канады Эндрю Шир выбрал украинский пластовый центр в Торонто, чтобы объявить об инициативе консерваторов. Он, в частности, заявил, что Канада должна поддержать инициативу миротворческой миссии на условиях Украины и объявить о готовности канадских военных разместиться на границе между Украиной и Россией. Министр обороны теневого оппозиционного правительства Канады Джеймс Бузан во время пресс-конференции высказал требование к правительству возобновить предоставление Украине снимков из спутников и предоставить Украине оружие.

​– Как отреагировали на инициативу в правительстве Канады?

Кристина Фриланд заявила, что Канада ведет диалог «с рядом стран относительно жизнеспособности и пользы миротворческой и правоохранительной миссии в Украине»

– Реакция правительства была почти мгновенной. Министр иностранных дел Канады Кристина Фриланд заявила, что Канада ведет диалог «с рядом стран относительно жизнеспособности и пользы миротворческой и правоохранительной миссии в Украине».

Фриланд отметила, что она лично поднимала данный вопрос на встречах с лидерами Украины, Государственным секретарем США, генсеком ООН, а также с несколькими европейскими правительствами.

Украинская диаспора в Канаде имеет значительное влияние и лоббирует правительство с требованием действенной помощи Украине, отмечая, что такая помощь в национальных интересах Канады. Министр иностранных дел Кристина Фриланд имеет украинское происхождение и, хотя и входит в состав либерального правительства, все же отстаивает украинские интересы. Обозреватели говорят, что сегодняшняя инициатива консерваторов может помочь Фриланд в ее усилиях.

По словам руководителя канадской дипломатии Кристины Фриланд, на прошлой неделе она «лично изучила возможности и перспективы такой миссии» с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, специальным посланником США по Украине Куртом Волкером и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо поднимал этот вопрос в общении с немецкой коллегой, канцлером Ангелой Меркель

Кроме того, канадский премьер-министр Джастин Трюдо поднимал этот вопрос в общении с немецкой коллегой, канцлером Ангелой Меркель. «Наше правительство находится в центре международных усилий, направленных на поддержку Украины, и мы работаем над тем, чтобы миротворческие усилия гарантировали суверенитет и территориальную целостность Украины», – подчеркнула Фриланд.

В результате войны Украины в Донбассе с российскими гибридными силами погибли более 10 000 человек. Украина давно предлагает ввести миротворцев ООН на российско-украинскую границу для прекращения потока российских войск и оружия. Это предложение неоднократно отвергала Москва.