Наш силикон смеется над вашими санкциями!

Власти в аннексированном Крыму объявили о желании создать на полуострове аналог калифорнийской Кремниевой долины. В соцсетях не верят в реальность этого проекта и открыто смеются над его инициаторами.

«Мы сейчас хотим, чтобы в Крым зашли те люди, которые современные IT-технологии будут рассматривать. Думали, как создать здесь такой центр, типа Силиконовой долины (от англ. Silicon Valley – КР), думаем, как это сделать», – заявил назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, для реализации проекта в Крыму есть серьезные трудовые ресурсы. «У нас хорошие ребята-программисты, многие из них уехали из Украины, хотят безопасно работать. Мы сейчас пытаемся такую группу сформировать, создать под них условия, площадку и так далее», – добавил Аксенов.

Интернет-общественность откровенно не верит в реальность этого проекта.

Сергей Дудченко

Преждевременное решение. В период санкций и отсутствия полноценного контакта с мировыми IT-компаниями.Тем более – кураторы Сколково не дадут развиться крымскому сегменту. А если осознать,что средняя мировая зарплата айтишника – от 3 тыс. евро, то это утопия.

Олег Кочеров

Ага, судя по тому как задушили мой производственный бизнес, и именно производство ноу-хау, то ребята силиконом вам торговать, а не наукой заниматься. Лишь бы ляпнуть и сидеть смотреть на себя умного, по типу…

Кирилл Медведев

Да это все или мечтания, или просто болтовня. Аксенов за 3,5 года уже столько рассказал о мечтах... что я все уже и не помню. У Алексея Чалого была идея реализовать это в Севастополе, еще в 2015 году, но он понял, что это очень сложно. Конечно, Аксенов сможет)))

Alexey Korolyov

Судя по таким новостям, там скорее аналог Чуйской долины появится;) если уже не.

Wladimir Seemann

...А спецов-то откуда взять – из Силиконовой долины в штатах привезти? Да легче купить силикон в тюбиках и залить долину силиконом.

Oleg Palayda

В регионе, который под санкциями и не признан мировым сообществом конечно самое подходящее место делать "силиконовую долину".

Alexey Minin

Лучшая идея за неделю в моем рейтинге. Все стартапы сразу под санкциями))

Sharan Roman

Санкции вкупе с законом Яровой – это отличный фундамент для долины: хоть силиконовой, хоть резиновой. Еще бы оффшорную зону создать предложил, он вообще понятие о законах в России имеет?

Татьяна Тихонович

И денег на этот центр, конечно, должны дать?

А они, по привычной практике, распилить?

Другого сценария в нашей стране нет :-)

Vadim Sabalayev

Как они будут там работать, если в Крыму свет по расписанию? :-)

Некоторые участники обсуждения в шутку предположили, что Аксенов говорил отнюдь не о компьютерном центре, а его слова просто неправильно истолковали.

Владимир Нагорный

Наш силикон смеется над вашими санкциями!

Владимир Король

Силикон его, эта, из курортниц добывать можно.

Виктор Михеев

Силиконовую долину – это сиськи что ли будут в Крыму делать?

Михаил Наговицын

А я думаю, там всерьез попутали рамсы на слове силикон... вполне допускаю, что летом можно вполне допускать создание силиконовой долины в Крыму... там она возможно и так почти существует…

Dmitriy Habunov

Совхоз "Силиконовый путь" им. А. Семенович

Андрей Овчаренко

В Калифорнии есть две долины: кремниевая и силиконовая. Написание слов на английском похожее, потому у нас традиционно кремниевую долину называют силиконовой. В свою же очередь именно силиконовая долина – это долина, где располагаются видеокомпании, занимающиеся съемками порно. То есть силиконовая долина – это долина порноиндустрии. Вот и пойди знай, что Аксенов имел в виду.

Комментаторов особенно рассмешила та часть спича Аксенова, где он упомянул «хороших ребят-программистов», которые «уехали из Украины и хотят безопасно работать».

Раста Растаманов

Ага, программисты уехали из Украины в Крым, чтобы "безопасно работать" :)))))

Naira Aslanyan

Нахрен IT-шникам нищенство, уедут в США, будут зарабатывать по рабочей H1 визе от $100,000 и выше:-) Клоуны

Олег Кочеров

Вон сегодня разговаривал с Полтавой, так у них сейчас реальный дефицит рабочей силы. На 500-600$ работать на производстве никто не хочет. Рабочие говорят, что мы будем за гроши работать, вон сели в машину, полдня – и в Польше, и з/п начинаются от 1000€. Кто к нам в эту нищету сейчас поедет, сказочник…

Walera11

...Было бы смешно, если бы не было грустно...

«Хорошие молодые ребята-программисты» любят свободу, а не запреты.

Они индивидуалисты. Им нужен комфорт и материальные блага, а не «сплачивающие идеи».

Среди «хороших молодых ребят-программистов» нет поклонников Яровой и Артема Шейнина. Поэтому из России они валят туда, где не душно. В Америку, в Калифорнию, в Силиконовую долину…

David Herzog

А что еще нужно для хорошей долины? Хорошие ребята!

Karl Shrayber

Нормальная идея. Переловить всех фрилансеров и устроить в Крыму концлагерь для них.

Наблюдательные участники обсуждения обратили внимание на то, что обещания создать «Силиконовую» долину в Крыму звучат уже несколько лет. Заодно вспомнили и другие несбывшиеся обещания Сергея Аксенова.

Alexey Berdin

У нас столько силиконовых долин создали уже, что мне порой кажется, что нас зажало между сиськами Памелы Андерсон

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