Есть в Крыму украинцы или нет? Острая дискуссия на эту достаточно неожиданную и чувствительную тему разгорелась в соцсетях.

Повод для полемики дал заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров. Рассуждая о возможной реакции проживающих в Крыму украинцев и русских на создание крымскотатарской автономии, политик в интервью изданию «Цензор.нет» сказал: «Украинского населения в Крыму нет. Есть отдельные украинцы. Но 600 тысяч украинцев, которые там по статистике, реально нет. Они все русские или пророссийские, или прорусские».

В этом же интервью Умеров, недавно освобожденный российскими властями Крыма, выразил мнение о том, что Украина сейчас должна бороться «не за население, а за территорию». «Она должна вернуть свою территорию. А тому большинству, о котором вы говорите, все равно где жить. Китайцы придут – они паспорта китайские получат», – добавил замглавы Меджлиса.

Часть комментаторов (преимущественно – из числа крымских переселенцев) почувствовала себя оскорбленной.

Елена Лысенко

Окупанти тримають за гратами українця Володимира Балуха, засудили українського журналиста Миколу Семену, за українську символіку переслідують Ігора Мовенка, за український прапор там переслідували Наталію Ващенко, за українські коменти в соцсеті переслідували Наталію Харченко і це тільки за останній час. Сергію, Вам та і усім нам нема за що виправдовуватися. Ми українці кримські є, ми боремося та поборемо. Слава Україні!

Елена Антонова

Я скажу одне!

Я українка, і я є в Криму!!!

І доказувати це нікому не збираюсь!!!!

Oles Serduk

Якщо слідувати партизанській тактиці, то те що нас нема - це "+".

Другая часть комментаторов истолковала слова Ильми Умерова иначе и согласилась с его точкой зрения.

Александр Польченко

Нажаль в словах Умєрова є доля правди.Зовсім невелика кількість українців до 2014 року проявляли свою проукраїнську позицію, більшість виправдовуючи своє зросійшення постійно вживали "так ми ж Крим" тобто російськомовний , а далі майже російський ітд. Якби все повторилось можливо більше % українців стали українцями в Криму не по паспорту ,а і по своїй позиції.Та час втратили .До 2014 року в проукраїнських кримських організаціях та партіях були одиниці , які на собі тягли просвітницьку роботу.Розуміючи і відчуваючи ,що якщо Крим це Україна , то і вести себе треба як на материковій Україні , не оглядаючись на кримське керівництво.Та для цього треба було вступати в конфлікт не тільки з місцевим керівництвом але й з центральним київським, яке постійно вказувало на те що ви автономія і все повинні вирішувати на місці.Просто нас постійно "кидали" І про яку масовість тепер треба згадувати - то були поодинокі акції "незламних " які всі 22 роки були в опозиції як до центральної так і до кримської влади.Інакше нічого зробити було неможливо.Тільки збираючись у "вовчі" стаї , щоб вижити як українці. Тобто Умєров правий в тому ,що якби з 600 тисяч ,хоча б 200 тисяч показали своє українське я , можливо б і не було окупації 2014 року.Просто за 22 роки більш активну проукраїнську позицію проявляти треба було і можливо окупанти не мали б підстав до захвату Крима.

Deonis Qirimli

Українці, як особистості в Криму є, українців, як певної національної згуртованої активної чисельної групи в Криму немає. Маркером є вміння групи гуртуватись…

Айдер Эмирсуинов

Звісно ж українці в Криму є, але я не бачу свідому організовану групу людей на кшталт кримськотатарської громади. Звісно ми теж не такі одностайні як хотілося б, але все що на даний момент є українське у Криму - штучно зроблене москвою для галочки. Активне українське населення на жаль чи виїхало, чи сховалося, чи повірило у казки про "адиннарот". Не треба ображатися, це лише моя думка. Я взагалі себе теж вважаю кримським українцем після того як вважаю кримським татарином. Але між тим я знаю де "тусять" кримські татари, але на превеликий жаль не знаю куди йти щоб "затусити" з кримськими українцями))

Сетья Казаков

Я тоже думаю, что в Крыму украинцев единицы. Если бы в Крыму было 600 тысяч украинцев, тогда были бы и украинские школы, украинские медиа и украинские чиновники наконец. Всего этого не было. И обижаться не стоит, потому что патриотов-украинцев было очень мало и их голос тонул в угаре российского шовинизма.

Людмила Максимук

после драки кулаками не машут. не было у нас организованной общины.а были отдельные украинцы. или отдельные группы.но 30 тысяч, как в день депортации татары собирали ... 300 человек у памятника Шевченко (и штук 30 наблюдателей с непонятной целью), 2000 подписчиков Светлицы- вот и все украицы Симферополя...забыла, свободовцы с зеленкой для ленина…

Elena Shumejko

я з Криму... виїхала в 2014.. і Умеров прав.....хто стояв на дорогах? кримські татари.... нас дуже мало там було...і ми практично не виходили....наші дії були краплиною....факт. Але нас там 30% було!!!!!!

Mila Elcha

...Зрозумійте, людина тільки-но вирвалася з того аду, у нього рана болить та кровоточить. Чи ми не були у тому ж стані? Чи в нас не було тієї образи, того відчуття, що нас кинули напризволяще? Але ж згодом ми вчимося дивитись на подіі з іншого боку, ширше, розуміти, що так було на той час, так сталося... Що треба переступити через образи та йти далі, боротися, а не лілеяти ті образи, як ляльку. Бо то й є ціль окупантів -- зломати кожного, посіяти недовіру. Давайте будемо дивитися на усе, як дорослі та розумні. Бо інакше не перемогти

Юлія Звєкова-Гарбузенко

Я так розумію він зопалу це сказав і мав на увазі,що активного українського населення там нема,бо якби було,то чинило б опір.А так…

Александр Ярошевский

а тут вже відмінності слововживання. він же пише, що окремі українці там є. то він саме про Вас. так що Ви - є.

а "украинского населения" звісно нема. как и "русского населения". есть гр'баньій совок, серед якого стирчать окремі українці, окремі русские, тощо.

Сергій Лащенко

Істина в тому, що треба шукати компроміс. Якщо росіяни будуть без кінця чути, що вони ватники, а українці Криму, що "їх немає, лише одиниці", тоді Крим точно не повернемо. В Криму вже багато незадоволених. Ставку робити на більшість, але водночас навчитися захищати меншість.

Точки над «i» попыталась расставить дочь Ильми Умерова – Айше Умерова. Она постаралась донести до интернет-общественности, что именно хотел сказать ее отец.

Татьяна Москаленко

Я можу сказати тільки одне - тут в Криму ніколи і нікому Ільмі ага не відмовляв в пораді чі домоги, до нього міг звернутися кожен і ніколи він не залишав людину без участі.

Сергей Мокрушин

Український народ в Криму є, і я його бачив

По-перше, хотів би наголосити, що я жодного слова не сказав проти Ільмі Умерова особисто, бо дуже поважаю цю героїчну постать. І йому це, сподіваюсь, відомо. Але якщо мій допис, або реакція на нього дійсно були десь образливими, я дуже перепрошую: вибачте, Ільмі-ага.

Але твердження про відсутність українського народу в Криму, на мій погляд, хибне. Бо я бачив український народ в Криму на власні очі.

Я бачив мирні акції українського народу в Криму в березні 2014. Український народ допомагав нам збирати допомогу для українських військових частин - від телефонів і рацій до генераторів. Український народ підтримував мене в окупованому Криму в дуже скрутний для мене час, коли ніякого захисту перед окупантами в мене не було, а всім іншим, окрім українців, не було діла. Український народ намагався виходити на мітинги аж то відомої Шевченківської справи, після якої всім стало зрозуміло, що український національний прапор в Криму - прямий шлях до суду. І якщо згадувати історію Володимира Балуха, то ця історія саме про це - людину судять за національний прапор. В Криму фактично знищене викладання української. Створені умови, практично неможливі для збереження української ідентичності.

Так, українському народові в Криму дуже не пощастило з більшістю українських політиків, яким чхати на український народ в Криму. Я з великою повагою дивлюсь на Меджліс кримськотатарського народу, і ту силу, якою він сьогодні є.

Але не кажіть українському народові, що його в Криму нема. Не розпорошуйте, не зневірюйте кримських українців ще більше, ніж це вже зроблено. Краще станьте на його захист, і він вам віддячить.

Дякую.