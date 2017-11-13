Госдума России 8 ноября приняла в первом чтении новый закон о виноделии.

Одним из его инициаторов выступил депутат российского парламента от аннексированного Крыма Константин Бахарев. По его словам, таким образом удастся простимулировать изготовление вина и винной продукции из сырья, выращенного на полуострове или в соседней России. Предполагается, что документ позволит винзаводам легче получать лицензии на производство. Новый закон еще должен пройти второе и третье чтения.

После аннексии Крыма практически все винодельческие предприятия полуострова были «национализированы» российскими властями. Позднее, когда вина начали поставлять в соседнюю Россию, там их классифицировали как «винную продукцию».

Глава Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Павел Швец считает, что новый закон протолкнуло лобби тех, кто работает исключительно с виноматериалами.

«Виноматериальщики» пытаются дорваться до льгот, чтобы за государственный счет наращивать объемы и производить продукцию не очень высокого качества

– Плюсы в законе есть, но серьезных бонусов каких-то я не вижу. Во-первых, это дополнительный закон к уже существующему: из 171-го федерального закона вино не выводят. Теперь вино будут регулировать два документа. Если делать новый закон, то надо менять тотально и старый, полностью выводя вино из закона, который регулирует водку. Во-вторых, через весь документ проходит инициатива каких-то производителей, которые работают на основе покупного виноматериала. Они хотят приравнять эту продукцию к вину из российского винограда. Такие производители будут получать льготы и субсидии, как и те, кто создает вино из собственноручно выращенного винограда. То есть в этом законе «виноматериальщики» пытаются дорваться до льгот, чтобы за государственный счет наращивать объемы и производить продукцию не очень высокого качества.

Президент Ассоциации сомелье Украины Дмитрий Сидоренко отмечает, что крымские виноделы уже пережили кризис производства из-за разрыва связей с материковой Украиной.

Для крымских виноделов аннексия стала шоком, потому как много местного вина делали из материкового винограда

– Государство не учитывает интересы малых виноделов. Павел Швец давно выступал за то, чтобы выделить отдельную зону, например, в Севастополе, и выращивать там собственный сорт винограда, из которого он будет делать настоящее вино. Российский закон вроде направлен на это, но вместе с тем добавляет еще больше регуляций и, действительно, облегчает жизнь тем, кто закупает виноматериалы. Такие производители есть и в Украине, и в России, и их государства совершенно не интересует, что они там льют в бутылки и продают как вино. Для крымских виноделов аннексия стала шоком, потому как много местного вина делали из материкового винограда. Одесситам стало некуда девать свой виноматериал. В результате появились дублирующие марки вроде «Инкермана»: один на полуострове, другой на материке.

​Дмитрий Сидоренко указывает на то, что некоторые крымские вина, например, крепленые, и до аннексии проходили как винные напитки, просто никто не обращал на это внимания. Эксперт заключает, что украинское законодательство было намного либеральнее к виноделам, чем российское.

Однако украинский винодел, основатель и владелец ТМ «Колонист» Иван Плачков говорит, что условия для производства вина на украинском материке не такие уж либеральные.

Государство должно по-настоящему следить за соблюдением установленных им же стандартов и не допускать на рынок фальсификат

– Во Франции больше 60 тысяч производителей вина. В Украине до недавнего времени их было 17 – я имею в виду торговые марки с собственными виноградниками. Сегодня виноделие у нас зарегулировано так же, как во времена Советского Союза, когда были большие предприятия-монополисты. Для того чтобы начать производить вино, нужно подготовить около 170 документов и более чем 100 разрешений. Я считаю, что оставить стоит не больше 20-30 нормативных документов, а государство должно по-настоящему следить за соблюдением установленных им же стандартов и не допускать на рынок фальсификат. Кроме того, для развития виноделия в Украине нужно разрешить продажу земли, потому как это занятие минимум на несколько десятков лет. Аренда тут не подходит.

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​Гендиректор крымской компании Alma Valley Андрей Григорьев заключает, что в российском законодательстве вино стоит в одном ряду с более крепким алкоголем.

Регулирование и оборот по вину такие же, как и по водке, но это технологически неправильно

– К сожалению, в российской законодательной традиции весь алкоголь находится в одной корзине – и крепкий, и вино. Регулирование и оборот по вину такие же, как и по водке, но это технологически неправильно. Винные производители сегодня вынуждены выполнять требования Росалкогольрегулирования по учету и контролю качества продукта. Сейчас закон отделяет вино от водки только в том, что касается производства. В других странах вино – это сельскохозяйственный продукт, который регулируют иначе. В России сейчас множество факторов, которые экономически сдерживают развитие виноделия, но это первый шаг.

(Над текстовой версией материалом работал Владислав Ленцев)