Крымчане в тени «Большого Брата»

Специально для Крым.Реалии

Российские власти «спасли» жителей Крыма разве что от гражданских прав и политических свобод. Теперь они используют полуостров как полигон для отработки репрессивных методик. Их жертвами становятся политически активные украинцы и крымские татары – но это только начало. Под катком российских силовиков может оказаться каждый, кто имеет «неправильные» взгляды.

Активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял опубликовал памятку для крымчан – о том, как вести себя при обыске и задержании. Текст содержит минимальную необходимую информацию для общения с российскими силовиками. Тем, к кому нагрянули из «органов», рекомендуется не говорить ничего, кроме личных данных; не давать отпечатки пальцев, обуви или образцы слюны; не подписывать никакие документы. В ходе обыска не притрагиваться к «найденным» вещам, требовать присутствия адвоката и понятых.

Такие памятки – последняя «линия обороны». Ведь жителей обыскивают и арестовывают только в том случае, когда у спецслужб уже имеются компрометирующие материалы. Поэтому не менее важно составить инструкцию о том, как не стать фигурантом уголовного дела.

Большую часть дел по «экстремизму», «сепаратизму» и «терроризму» заводят на основании публикаций в социальных сетях, заявлений в СМИ или просто «неосторожных» разговоров с коллегами, друзьями или знакомыми. Особенность российского законодательства состоит в том, что экстремистским могут признать любой текст, фото, коллаж или видеоматериал. Чтобы стать «сепаратистом», достаточно публично усомниться в праве России на владение Крымом.

Итак, первое – удалите аккаунты из российских социальных сетей или ограничьте время пребывание в них. Профили в Facebook или Twitter сделайте доступными только для друзей.

Удалите аккаунты из российских социальных сетей или ограничьте время пребывание в них

Следователей и оперативников могут заинтересовать даже давнишние публикации. Например, фотоколлаж, посвященный «9 мая», с изображением нацистской свастики, – это «пропаганда нацизма». Иногда доходит до абсурда. Пару лет назад жителя Челябинска оштрафовали за публикацию кадра из фильма «Железное небо» – фантастической комедии о войне землян с нацистами, укрывшимися после Второй мировой на Луне. В январе этого года адвоката Эмиля Курбединова арестовали – из-за того, что в 2012-2013 годы он якобы размещал в Facebook изображения символики запрещенных в России организаций – «Хизб ут-Тахрир», «Фронта ан-Нусра» и ИГИЛ. А недавно крымчанина Сейтумера Сейтумерова оштрафовали на две тысячи рублей из-за публикации в соцсети за 2012 год.

Если гражданин уже на прицеле у сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ), то удаление аккаунта может не помочь. Весной против активиста Ремзи Бекирова возбудили административное дело. Поводом стало видео о «приморских партизанах», которое он разместил в «ВКонтакте» семь лет назад. Бекиров утверждал, что давно удалил профиль в социальной сети. По мнению активистов, силовики могли получить доступ к публикации, восстановив страницу задним числом.

Профили в соцсетях сделайте доступными только для друзей

Второе – фигурантом уголовного или административного дела можно стать не только за «политику». Севастополец Виталий Славиковский получил два года условно по 282-й статье УК России («разжигание ненависти») за оскорбительную картинку, размещенную в «ВКонтакте». По версии российской прокуратуры Севастополя, молодой человек «разжигал ненависть» к болельщикам клуба «Спартак», призывая к физическому насилию над ними. Большую часть дел за лайки и посты в соцсетях российские силовики возбуждают именно за публикации в «ВКонтакте». Мы не можем утверждать, что администрация по первому звонку выдает личные данные пользователей, но статистика уголовных производств явно не в пользу этой сети.

Третье – и самое главное. Допустим, вам не безразлично происходящее в Крыму. Вы устали от кремлевской пропаганды и желаете рассказать украинской и зарубежной общественности о реальной жизни на полуострове. Есть несколько относительно безопасных способов. Заведите дополнительные аккаунты в Facebook или Twitter, используя выдуманные имена. На «легальных» страницах старайтесь создавать «информационный шум»: публикуйте нейтральные картинки (цветы, коты, еда), переписывайтесь с коллегами и родственниками.

Тайный аккаунт в Facebook можно использовать через зеркало защищенного браузера Tor. Можно зайти с обычного браузера, но действовать так: открыли вкладку «инкогнито», залогинились, опубликовали текст, комментарий, фото-видео и вышли. Браузер не сохранит пароль и прочие данные. Обе сети используют защищенный протокол HTTPS. Спецслужбы через провайдера могут увидеть, что вы заходили на эти сайты, но что именно публиковали – узнать будет непросто. Нужно подключать специалистов, технику, проводить глубокий анализ трафика. Практика показывает, что силовики в Крыму не «заморачиваются» такими заданиями. И даже если к вам нагрянут из «органов», то вы можете спокойно показать свои открытые страницы с котиками и цветами.

Соблюдение этих правил не гарантирует полную безопасность. В арсенале российских спецслужб есть уйма других способов: прослушка телефонов, наружное наблюдение, «армия» осведомителей и так далее. Но если вы до аннексии не проявляли никакой политической активности и не выражали свою проукраинскую позицию публично, то вероятность «загреметь» в ФСБ или полицию – минимальная.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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