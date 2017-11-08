Задержанного крымчанина Сейтумерова оштрафовали на две тысячи рублей

Крымскотатарского активиста Сейтумера Сейтумерова оштрафовали на две тысячи рублей по решению Бахчисарайского районного суда. Об этом 8 ноября сообщает корреспондент русской службы Радио Свобода.

Сейтумерова обвинили по статье 20.3 КоАП РФ, то есть в публикации в социальной сети в 2012 году символики запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

Утром 8 ноября сотрудники полиции провели обыск в доме Сейтумерова, изъяли компьютер, флешки, ежедневник и книги. Протокол о правонарушении составил оперативник Центра по противодействию экстремизму Руслан Шамбазов. По его сведениям, факт публикации был зафиксирован 18 октября 2017 года.

«Возможно, в 2011-2012 годах я что-то публиковал. Но с 2014 года, когда были предупреждения о внимательном отношении к публикациям, я просмотрел все свои записи и удалил все, что могло нарушать российское законодательство. Возможно, я что-то мог пропустить, но с 2014 года ни в одной публикации в социальных сетях я не использовал никаких символик террористических и экстремистских организаций. Я законопослушный гражданин и нарушения действующего законодательства не допускал», – пояснил Сейтумеров.

Представляющая его интересы юрист Лиля Гемерджи отметила, что публикация в 2012 году не нарушала действующее на тот момент в Крыму законодательство.

Судью Германа Атаманюка доводы защиты не убедили. Во время заседания было запрещено ведение фото и видеосъемки, не все пришедшие поддержать соотечественника были допущены в зал суда, несмотря на имеющиеся свободные места. Все недопущенные на заседание написали жалобы.

В Бахчисарае, Старом Крыму и в поселке Заречное Симферопольского района аннексированного Крыма 8 ноября прошли обыски у крымскотатарских активистов и общественников.

По данным «Крымской солидарности», обыски проходили у Сейтумера Сейтумерова (Бахчисарай), Алимдара Белялова (Старый Крым) и Эльдара Кантимирова (Заречное). Все, кроме Сейтумерова, на данный момент уже не ограничиваются в свободном передвижении.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.