Итак, спуску не дадим. Стратегическое терпение кончилось. Не потерпим. Оно и понятно. Рейтинг у него запредельный. С колен страна встала. Лихие девяностые (которые в ответе за все) далеко в прошлом. Март восемнадцатого уже не за горами. Мировое сообщество уважает. А если кто-то не уважает, то боится точно. И не зря.

Но вот что интересно, так это как именно Россия собирается противостоять Западу и Америке.

2015 год: "...Россия вынуждена будет ответить асимметрично на очередные санкции со стороны стран Запада, в частности, ограничительные меры могут коснуться полетов иностранных авиакомпаний над территорией страны". Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в интервью газете "Ведомости". Или вот еще. "...Принятие Польшей закона о декоммунизации, который предусматривает демонтаж памятников советским воинам, не останется без ответа со стороны официальной Москвы. Как заявили в МИД России, недружественные действия Варшавы Москва в любом случае не оставит без последствий. Меры будут носить "асимметричный характер".

2016 год: "...Россия готова к тому, что в скором времени США могут выйти из договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При таком сценарии Москва готова дать "асимметричный оборонительный ответ", не позволив втянуть себя в гонку вооружений. Об этом "Известиям" сообщили два собеседника в российских дипломатических кругах.

И вот еще: "...Ответ Москвы на принятие Вашингтоном так называемого закона Магнитского, вводящего "черный список" российских должностных лиц, может выйти за рамки равноценного ответа, заявил в среду заместитель главы МИД России Сергей Рябков. "Ответ последует не обязательно только симметричный, это не наш выбор, – сказал Рябков. – Может, будет и асимметричный ответ".

И вдруг, в октябре 2017 года, все изменилось. "Асимметричность" канула в небытие. И на российскую политическую сцену вышла "зеркальность". "...Россия будет вынуждена зеркально отвечать на действия Турции в отношении российской сельхозпродукции, заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев. Анкара с 9 октября ввела новые ограничения на поставки сельхозпродукции... "Ради бога, мы зеркально адекватно будем реагировать на импорт из Турции тех же овощей и тех же цитрусовых, мандаринов, апельсинов", – сказал Ткачев.

"...Если есть желание выйти из Договора по ракетам средней дальности у наших американских партнеров, с нашей стороны ответ будет мгновенным – хочу об этом сразу предупредить – и зеркальным", – заявил Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Канада неделю назад приняла свой "Закон Магнитского", который предполагает персональные санкции против чиновников из России. Москва еще накануне голосования в парламенте Канады предупредила: при усилении санкционного давления Россия будет отвечать зеркально.

В чем же тут дело? Что так изменилось в положении России, что все они "там" теперь получат из Москвы полную зеркальность? Неужели все дело в грандиозной победе, которую Россия одержала для Асада и Ирана в Сирии? Видимо, да. И действительно – кто главный в Сирии? Кто решает судьбу страны, региона и полчищ террористов? Ну, не Америка же...

И голландец, и норвежец в конечном итоге проживут дольше, здоровее и спокойнее, чем россиянин

В общем, Россия показала всем, и в первую очередь своим гражданам, что умеет бомбить территории далеко от своих границ и утюжить эти территории крылатыми ракетами. И в этом ни в чем не уступает США. Россия теперь – полюс силы, однополярный мир закончился. Все должны теперь относиться к России с уважением и подобострастием, которого заслуживает могучая и развитая страна. А значит – и простому Ивану Иванычу Иванову тоже не посмеют грубить на каком-нибудь турецком или тайском пляже!

А вот скажите, вы знаете, кто сейчас премьер-министр Норвегии? Или президент Финляндии? Без Википедии и Гугла – знаете?.. Если не знаете – ничего страшного. Потому что на пляжах Турции или Таиланда их тоже не знают, смею вас уверить. Судя по всему, в нашем мире действует вот такой закон: "Уровень уважения к стране, благополучия в стране, развития страны обратно пропорционален желанию страны отвечать зеркально или асимметрично всем и вся, и требованию от всех уважения к себе и своим интересам".

В качестве доказательства – вот вам примеры.

"Рейтинг процветания" стран мира за 2016 год. Рейтинг основан на оценке ряда показателей – экономика, управление, образование, безопасность, экология, здравоохранение, личные свободы. В этом рейтинге, скажем, США занимают 17-е место в мире, а в первой тройке, кстати, – Новая Зеландия, Норвегия, Финляндия. Вы когда-нибудь слышали, чтобы Норвегия претендовала на зоны влияния в Африке? Или чтобы Новая Зеландия заявляла о своих особых интересах где-нибудь? Или чтобы Финляндия требовала учета своих глобальных интересов в регионе?.. А вот США – требуют и заявляют. Наверное, потому что не так уж хороши в целом, и потому нервничают и задираются. Но что же тогда говорить о России, которая занимает в этом рейтинге 90-е место из 149?..

Более того, если говорить еще о рейтингах, то Россия по уровню военных затрат в мире уже в первых рядах. Точнее, на третьем месте в мире с 70 миллиардами долларов. На первом, естественно, США (619 миллиардов), за ними Китай (219 миллиардов).

А вот рейтинг миролюбия. США далеко не в первых рядах, занимают 114-е место из 163-х. Но вот Россия – 151-е место. А на первом месте в миролюбии Норвегия. Эта странная закономерность подтверждается другими цифрами. Экологический рейтинг 2017 года. Норвегия – на 3-м месте, уступая только Швейцарии и Австрии. Россия – на 71-м месте из 136. Рейтинг стран по уровню и качеству образования. Нидерланды – 1-е место. Норвегия – 2-е место. Россия – 95-е место. Рейтинг стран по уровню системы здравоохранения. Нидерланды – 1-е место. Норвегия – 2-е место. Россия – 95-е место. И так далее.

Я вполне допускаю, что к какому-нибудь норвежцу или голландцу на пляже, в отеле в Египте или в Таиланде относятся теперь с меньшей опаской, чем к россиянину. Но я думаю, что им – голландцам и норвежцам – на это по большому счету наплевать. Потому что в конечном итоге проживут они дольше, здоровее и спокойнее, чем россияне. Если только Россия не ответит им всем – асимметрично...

Владимир Бекиш, эксперт в сфере стратегической безопасности​

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