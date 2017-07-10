Россия множит бедность

В России растет число людей, проживающих за чертой бедности – только за первый квартал года их стало на два миллиона больше. Тем временем финансовые власти страны "в шоке" от последних данных о росте потребительских цен. Корреспонденты Радио Свобода продолжают отслеживать цены на товары и услуги и сравнивать их динамику с официальной статистикой. Для эксперимента выбрали два российских города – Москву и Псков.

Для мониторинга цен Радио Свобода выбрало свою условную потребительскую корзину, в которую вошли семь основных продуктов питания: мясо (говядина), подсолнечное масло, белый сахар-песок, молоко, картофель, яйца и хлеб. Кроме того, в нее включили бензин марки АИ-95. Прогнозы по изменению их цен в России в течение года можно почитать в первом материале на эту тему. К началу июля в целом цены "потребительской корзины" Радио Свобода неспешно росли – за исключением картофеля, который дорожает рекордными темпами.

Мясо

За первую половину года цены на охлажденную говядину, ассортимент которой в России достаточно разнообразен, показывают абсолютный рекорд стабильности. В Москве в сети универсамов "Алые паруса", например, килограмм самого дешевого мяса (говядина для бульона) в начале июля по-прежнему стоит чуть менее 470 рублей – ровно столько же, как и в начале года. Примерно такая же ситуация и в Пскове – за январь минимальная цена килограмма говядины выросла сразу на 5,5 процента – с 360 до 380 рублей, но затем она вновь снизилась до прежнего уровня к началу марта, а концу мая – до 340 рублей за килограмм. Однако за июнь говядина опять подорожала – до 380 рублей.

​Подсолнечное масло

Цены на подсолнечное масло в России, как показывают наблюдения корреспондентов Радио Свобода, достаточно нестабильны – они зависят от выбора производителя, стабильности поставок и акций, которые иногда устраивают сами магазины. В начале января в Москве в день "контрольной закупки" самое дешевое масло стоило 115 рублей за литр, через месяц – 119 рублей. Но дальше цены начали снижаться: к началу марта – до 111 рублей, а в целом за этот месяц – сразу до 95 рублей за литр. Однако за апрель подсолнечное масло вновь подорожало – примерно до 100 рублей за литр, на этом уровне его цена остается и сейчас. В Пскове доступное в магазине подсолнечное масло подорожало в первый месяц года почти 23 процента – с 70 до 86 рублей, но затем, наоборот, подешевело – примерно до 82 с половиной рублей. На этом же уровне цены остались и по итогам марта. В апреле они повысились до 99 рублей, за май вновь резко снизились – до 67 рублей за литр, а в июне опять выросли – почти до 80 рублей.

​Сахар

Цены на белый сахар в России практически не менялись до апреля. В Москве в феврале по сравнению с началом года они снизились на 1,8 процента – с 54 до 53 рублей за килограмм, но в марте она опять выросли до 54 рублей. В начале апреля сахар в столице заметно подорожал – сразу на 12 процентов, почти до 61 с половиной рубля за килограмм. На этом же уровне он остается и сейчас. Примерно такая же картина в Пскове, где продукты в целом дешевле: за январь белый сахар подешевел – с 43 до 42 рублей за килограмм, потом наверстал упущенный рубль. Но к началу апреля цены на него опять снизились – сразу до 38 рублей. Потом, как и в Москве, сахар опять подорожал – почти до 39 с половиной рублей. За май цены не изменились, а в июне вновь резко выросли – более чем до 50 рублей за килограмм.

​Молоко

Цены на молоко (для их мониторинга в России корреспонденты Радио Свобода выбрали продукт длительного хранения с жирностью от 3,2 до 3,5 процента), показывают примерно такую же динамику. В Москве его стоимость продолжала медленно расти – с начала года литр к началу марта подорожал с 67 до 70 рублей. Но потом рост цен прекратился и молоко даже немного подешевело – в марте до 69 рублей за литр, а в апреле – до 68. За май же молоко вновь резко дорожало – сразу на 11 с половиной процентов почти до 76 рублей за литр. В июне его цены не изменилась. А в Пскове молоко за январь, наоборот, подешевело – с 46 до 45 рублей, к началу марта и апреля цены не изменились. Потом литр опять подешевел сразу на 20 процентов – примерно до 35 рублей, но по итогам мая его цена опять выросла почти до 46 с половиной рублей. На этом же уровне молоко удержалось и в июне.

​Картофель

В первом полугодии картофель показывает рекорды роста цены: дешевый урожай прошлого года в магазинах уже окончательно закончился, а свежий продукт только начинает поступать в торговые сети. С начала года в Москве килограмм картофеля к началу июля уже подорожал почти в три с половиной раза – с 24 до 83 с лишним рублей (именно по такой цене он был обнаружен в день "контрольной закупки", хотя в другом магазине той же сети по акции продавался и более дешевый). Примерно так же обстоят дела и в Пскове: за пять первых месяца года картофель там подорожал более чем в три раза – почти до 50 рублей. Однако в июне цена на него вдруг упала – сразу на 20 процентов.

​Хлеб

А вот цены на хлеб, как и на дешевую говядину, остаются стабильными. Для мониторинга корреспонденты Радио Свобода выбрали хлеб "Бородинский" весом в 500 граммов. При этом динамика цен в двух российских городах различна: с начала января за месяц в Москве хлеб подорожал с 27 до почти 29 рублей (на 5,9 процента), затем его цена не менялась. В Пскове за первый месяц года хлеб, наоборот, подешевел с 21 до чуть более 20 с половиной рублей (минут 3,8 процента). Но потом цены восстановились и до сих пор держатся на уровне 21 рубля за буханку.

​Яйца

Цены на куриные яйца, отмеченные корреспондентами Радио Свобода, в начале года огорчают нестабильностью. В Москве стоимость десятка в категории "отборные" за январь снизилась более чем на 15 процентов со 115 до 88 рублей, но к началу марта опять выросла – до 97 рублей. Затем к началу апреля, наоборот, падение до 68 рублей за десяток, но в следующем месяце рост сразу до 105 рублей. Примерно на этом же уровне (104 рубля за десяток) цены на яйца оставались в мае и июне. В Пскове примерно такая же картина: за первый месяц года яйца подешевели с 64 до 55 с половиной рублей (минут 13,4 процента), но за февраль они вновь резко подорожали – почти до 69 с половиной рублей за десяток. Затем началось снижение цен – уже к началу июня стоимость десятка яиц снизилась до чуть более 46 с половиной рублей. К началу июля они вновь подорожали – примерно на два рубля.

​Бензин

Автомобильное топливо в России продолжает дорожать вне зависимости от динамики нефтяного рынка. С начала года к началу июля в Москве цены на бензин повысились уже 6 с половиной процентов – с 38 рублей 30 копеек до 40 рублей 80 копеек за литр. В Пскове подорожание бензина было менее заметным: с начала января (38 рублей за литр) его цена выросла к сегодняшнему дню на 3,9 процента – примерно до 39 рублей 50 копеек за литр.

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Официальная статистика

Инфляция в России в июне этого года составила 0,6 процента, сообщает Росстат. Для сравнения, в мае ее показатель был 0,4, в апреле – 0,3, в марте – 0,1, в феврале – 0,2, а в январе – 0,6 процента. В целом по итогам первого полугодия потребительские цены увеличились на 2,3 процента, а в годовом выражении инфляция в июне подскочила до 4,4 процента. В июне ускорились темпы роста цен на овощи и фрукты. Например, капуста подорожала в 1,5 раза, яблоки, апельсины, свекла, картофель и морковь – в среднем на 15,9-22,4 процента. При этом стоимость свежих огурцов и помидоров упала примерно на 25 с половиной и 23 процента соответственно. Также в июне заметно подорожало и автомобильное топливо. Цены на бензин Аи-92 на АЗС в среднем выросли на 1,3 процента, бензин марок А-76 (Аи-80), Аи-95 подорожал на 0,8, дизельное топливо – на 0,7 процента.

Ускорение инфляции в июне в годовом выражении до 4,4 процента стало неприятным сюрпризом для финансовых властей страны. Как заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Игорь Дмитриев, "шок в июне большой, это негативный сюрприз".

По прогнозам правительства, рост потребительских цен по итогам года должен составить около 4 процентов, хотя россияне в это не верят. Как сообщает агентство Bloomberg, ожидания населения страны по инфляции в три раза превосходят официальные. "Высокий уровень восприятия инфляции у россиян происходит из-за того, что наибольшая часть зарплаты граждан уходит на продукты, а цены на них больше всех подвержены волатильности", – говорит экономит BCS Financial Group Владимир Тихомиров.

Число бедных в России растет

Количество бедных в России в январе-марте увеличилось более чем на 2 миллиона человек, заявила глава Счетной палаты страны Татьяна Голикова. "За первый квартал 2017 года количество граждан, которые находятся за чертой бедности, – 15 процентов, то есть 22 миллиона. Это больше, чем годовые показатели 2016 года – 19,8 миллиона человек", – сообщила она в конце июня на заседании Совета Федерации. При этом, по ее словам, в законопроект о поправках в федеральный бюджет 2017 года заложены более оптимистичные цифры по количеству граждан, находящихся за чертой бедности. "Тот прогноз, который сейчас представлен, предполагает, что количество граждан, которые находятся за чертой ниже прожиточного минимума, будет снижено на один процентный пункт – с 13,9 до 12,9 процента", – передает ее слова агентство РБК. По данным Росстата, в 2016 году доходы ниже прожиточного минимума были у 13 с половиной процентов граждан.

В январе-мае реальные располагаемые доходы населения России снизились на 0,8 процента и это существенно меньше показателя прошлого года – снижения на 4,8 процента, отметила Татьяна Голикова. Но отрицательная динамика этого показателя оказывает негативное влияние на уровень потребительского спроса, который тоже продолжает снижаться. За пять месяцев этот показатель упал, по ее словам, на 0,8 процента, тогда как в прогнозе предполагается, что он, наоборот, должен вырасти до 1,9 процента.