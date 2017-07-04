Из России. Беги, доллар, беги

Объем иностранных инвестиций в российскую экономику существенно снижается. Об этом со ссылкой на аналитиков "Ренессанс Капитала" в понедельник сообщает "Коммерсант". Иностранные инвесторы сокращают вложения в российские активы четвертый месяц подряд. За это время, по данным издания, они вывели из российских акций более 1,6 миллиардов долларов – это максимальный отток за последние три с половиной года.

Бегство капитала, пишет "Коммерсант", связано с нереализовавшимися ожиданиями относительно сближения США и России, обострением корпоративного конфликта между "Роснефтью" и АФК "Система", а также падением цен на нефть.

Отток инвестиций из российских фондов происходит на фоне их притока в активы других развивающихся стран. Лидерами по привлечению средств среди стран БРИК стали Индия и Бразилия, в фонды которых за четыре месяца было инвестировано $2,6 млрд и $1 млрд соответственно.

По мнению экономиста, профессора Европейского университета Дмитрия Травина, отток капитала из России связан с нежеланием инвесторов рисковать – без серьезных перемен во внутренней политике экономика не будет получать инвестиции для качественного роста. Поэтому многие инвесторы предпочитают направлять капиталы в другие развивающиеся страны:

Оптимизм людей, чьи доходы постоянно падают, будет снижаться

– Особого энтузиазма в отношении России у инвесторов и не было. Ситуация несколько улучшалась до последнего момента в связи с тем, что значительные массы капитала просто утекли в предыдущие годы. А потом появились некоторые основания для оптимизма, но исключительно спекулятивного. Цена на нефть несколько подросла. Она держалась выше 50 долларов за баррель. К тому же предполагалось, что, может быть, Путин как-то договорится с Трампом, снимут санкции и тому подобные вещи. Сейчас нефть опять упала. Хоть не сильно, но все-таки упала. И понятно, что надежд на ее рост в ближайшее время нет, надежд на снятие санкций нет, надежд на появление на Западе президентов и премьер-министров, которые симпатизировали бы Путину, тоже нет. Так что Россия по-прежнему рассматривается как "горячая точка" в экономическом смысле. В горячих точках жить можно, но неприятно. Также и в экономике.

По мнению Дмитрия Травина, бегство капитала из России так или иначе скажется и на обычных гражданах, которые уже несколько лет ощущают на себе последствия кризиса, связанного с введением санкций и падением цен на нефть. С каждым годом застойность экономики будет чувствоваться все сильнее, и оптимизм людей, чьи доходы постоянно падают, будет снижаться.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев полагает, что бегство капитала из России напрямую с уровнем жизни в стране не связано. Однако он напоминает, что реальные доходы россиян падают четвертый год подряд:

Экономический рост есть, а роста реальных доходов населения нет

– Самое тревожное, что они падают последние кварталы, последние месяцы. Экономический рост есть, а роста реальных доходов населения нет. А это значит, что если к этому неустойчивому экономическому росту добавятся дополнительные риски (в данном случае – это усилившееся бегство капитала), то динамика реальных доходов населения не улучшится. Если они не растут даже при таком мизерном экономическом росте, то они уж точно не будут расти, если рост замедлится. Поэтому не так прямо, но косвенно отток капитала отражается на уровне жизни россиян и на реальных доходах населения, – говорит Игорь Николаев.

Само же бегство инвесторов из России эксперт связывает с нестабильной ситуацией в экономике, временное восстановление которой было связано с ростом цен на нефть:

Экономика России критично зависима от цен на нефть

– Экономика России по-прежнему критично зависима от цен на нефть. Вот цены на нефть развернулись в своей динамике. И сейчас многие не без оснований говорят, что начался так называемый "медвежий тренд" – теперь цены на нефть будут снижаться – до 40 долларов за баррель, а может быть, и ниже. Но это значит, что бюджет будет по-прежнему критично зависим от поступлений нефтедолларов. Он будет дефицитным. Это плохо для экономики. Рубль в такой ситуации тоже стал слабеть. В общем, если и стоит ожидать каких-то структурных реформ, то только после 2018 года. В общем, те хронические риски были и остались, поэтому инвесторы, спекулянты сочли, что с таким движением цен на нефть они увеличиваются, и стали выводить свои капиталы из России в больших объемах.

Директор программы "Экономическая политика" Московского центра Карнеги Андрей Мовчан не склонен драматизировать ситуацию, связанную с оттоком капитала из России, – по его мнению, потеря 2–3 миллиардов долларов никак не отразится на экономике страны, в резерве которой 400 миллиардов. Временный отток капитала – это обычная рыночная практика, никак не связанная с политической ситуацией в России, считает эксперт:

В США развивается кризис неопределенности

– Мы говорим об очень коротком периоде времени, в рамках которого бывает совершенно ничем не обоснованная волатильность. Вернее, она обоснована совершенно не локальными причинами, а, наоборот, тем, что, например, на глобальных рынках последние 2–2,5 месяца в целом аппетит к долгам стал чуть поменьше. Связано это и с тем, что растут ставки в США и Еврозоне. Доллар по отношению к евро идет вниз. Если вы посмотрите внимательно, доллар по отношению к евро потерял примерно 8–9% . Соответственно, те инвесторы, которые мыслят не долларами и не пересчитывают рубль в курс доллара, видят курс рубля на этом рынке совершенно по-другому. Для евровых инвесторов, например, рубль падал в последнее время достаточно прилично. Связано это с тем, что в США развивается кризис неопределенности. Кризис неопределенности – это еще не реальный кризис, но риски уже растут. Потому что инвесторы не понимают, что происходит с экономической программой нового президента. Непоследовательность в действиях, невыполнение данных обещаний. Поэтому существует большое сопротивление многим инициативам Трампа, – считает Андрей Мовчан.

Кроме того, по мнению экономиста, временный отток капитала связан с падением цен на нефть, который был неизбежен после рекордного роста в конце 2016-го – начале 2017 года:

Наша страна – фактически нефтяная корпорация

– Нефть достаточно долго двигалась вверх – с точки зрения рынков это движение почти на 30%. Это огромный рост цены на нефть. Это не могло не оказать влияния на платежный баланс России и на отношение к российскому рублевому долгу, которое было весьма позитивным. Наша страна – это фактически нефтяная корпорация. И когда у нефтяной корпорации явным образом на 30% растет выручка в связи с ростом товара, то, конечно, долг, выраженный во внутренней валюте, будет интересен. Потому что внутренняя валюта, скорее всего, будет закрепляться, что она, собственно, и проделала за все это время. Дальше мы последние два месяца наблюдаем движение цены нефти с 56 до 48–49 долларов. Это движение почти на 15% вниз. И в рамках этого движения инвесторы не могут не среагировать. Если нефть дойдет до 50 и пойдет опять вверх, инвестор опять на это среагирует, опять пойдут рублевые бумаги. Опять будет приток капитала, опять мы увидим движение рубля. Ничего специфического в этом процессе нет. Это абсолютно обычная рыночная ситуация. И как бы ни хотелось связать ее с неправильным руководством страной, у меня этого сделать не получится, – говорит экономист Андрей Мовчан.

На новость о рекордном оттоке капитала отреагировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Мы по-прежнему считаем, что определенная волатильность возможна всегда. Капитал свободно приходит в страну и свободно отсюда уходит. Это во многом конъюнктурные факторы", – цитирует слова Пескова "Газета.ру".