По стопам Сталина: 16 табу в СССР

После победы Октябрьской социалистической революции в СССР установились запреты ‒ категоричные и не очень. За нарушения можно было получить выговор, а иногда и потерять работу. Более серьезные угрожали тюрьмой и даже смертной казнью.

Некоторые запреты остались и после определенной либерализации советского строя, когда на ХХ съезде КПСС в 1956 году были осуждены сталинские репрессии. Список табу далеко не полный.

1. Делиться услышанным на волнах Радио Свобода

Формально слушать «голоса» не запрещалось, но поделившись услышанным со знакомым или коллегами ‒ могли попасть под статью «Антисоветская агитация и пропаганда». За это «особо опасное преступление» наказывали лишением свободы до 7 лет и ссылкой до 5 лет (всего ‒ 12 лет).

При этом в СССР не продавали приемники в диапазонах 13, 16 и 19 м, которые было трудно «глушить». На заглушку «радиоголосов» тратили большие средства, использовали технику различных ведомств (в том числе и военную).

2. Читать произведения писателей, репрессированных советской властью

Главлит (Главное управление по делам литературы и издательств) СССР периодически издавало «Сводный список книг, подлежащих исключению из библиотек и книготорговой сети» (в 1960 году перечень составлял два тома). Практика запрета действовала до 1991 года.

3. Проводить уличные акции

В 1968 году семеро советских граждан вышли на Красную площадь в Москве, чтобы протестовать против вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Через несколько минут их схватили, избили и отвезли в участки, а позже репрессировали (кого-то отправили в лагеря, кого-то – на принудительное психиатрическое лечение).

4. Менять советские рубли на иностранную валюту

Покупка и продажа иностранной валюты считались уголовным преступлением, за которое предусматривалось лишение свободы на срок от 2 до 15 лет. А с 1961 года были и смертные приговоры.

В 1961 году в Москве нескольких «валютчиков» по личному требованию 1-го секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева приговорили к смертной казни. Приговор был исполнен.

5. Свободно продавать что-либо

Торговля была монополией государства. Запрещалось перепродавать вещи дороже, чем вы их приобрели, ‒ это называлось «спекуляцией» и каралось Уголовным кодексом. Но так называемый «черный рынок» в СССР существовал, а КГБ и милиция периодически вылавливали «фарцовщиков», которые получали, как правило, незначительное наказание. Те, кто настраивал подпольное производство, получали серьезные сроки заключения.

6. Слушать популярные западные музыкальные группы

Диски Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple в РСФСР не издавали, их композиции не транслировали по советскому телевидению и радио. Хотя случались исключения. Конечно, диски проникали в СССР и были на «черном рынке», однако здесь могла вступать в действие статья «спекуляция» Уголовного кодекса.

7. Посещать синагогу

Свобода совести (так называлась в СССР свобода веры) формально гарантировалась Конституцией, но организованный молебен по иудейскому обряду был только в нескольких синагогах Москвы и Ленинграда. В других городах СССР попытка совместной молитвы приравнивались к «сионистской деятельности», что было тождественным «антисоветской» деятельности.

Более того ‒ слово «синагога» находилось под цензурным запретом. В культовом фильме «Бриллиантовая рука» героиня Нонны Мордюковой говорит: «Ваш муж тайно посещает любовницу», тогда как на съемках фильма она сказала ‒ «посещает синагогу». Внебрачные связи в СССР противоречили «моральным принципам строителя коммунизма», однако в дилемме «синагога или любовница» советская цензура выбрала «меньшее зло».

8. Баптистам, «Свидетелям Иеговы» и другим «нетрадиционным» религиям – молиться в соответствии с религиозными традициями

Эти религиозные течения рассматривались как секты, организаторы подобных религиозных общин преследовались. Формально за подобную деятельность статья в Уголовном кодексе отсутствовала. Однако верующие использовали религиозную литературу, изданную или на Западе, или в «самиздате», и этого было достаточно, чтобы была применена статья УК об «антисоветской деятельности».

9. Приобрести «Библию»

В СССР Священное Писание официально не издавалось (только очень ограниченным тиражом его выпускала Патриархия РПЦ, обычному человеку было невозможно купить издание).

10. Относиться к категории лиц, которых позже начали назвать «сексуальными меньшинствами»

В Уголовном кодексе СССР существовала статья за «мужеложство», максимальный срок наказания ‒ 5 лет (до 1934 года ‒ 8 лет).

Самый известный в СССР заключенный по этой статье ‒ кинорежиссер Сергей Параджанов (осужден в 1974 году на 5 лет). Его аресту и суду предшествовала записка председателя КГБ Украины Федорчука на имя 1-го секретаря ЦК КПУ Щербицкого, в которой перечислялись факты защиты Параджановым диссидентов, призывы к «свободе творчества», свидетельства его «политической ненадежности». Особое внимание КГБ режиссер привлек на премьере своего фильма в Минске в 1971 году, где критиковал политику партийного руководства в кинематографе.

11. Не соглашаться с экономической политикой руководства СССР

Тотальный дефицит элементарных вещей (от туалетной бумаги до легковых автомобилей) был предметом недовольства и ежедневного обсуждения. Но возмущение, высказанное публично, могло стоить свободы.

12. Сравнивать советский режим с фашистским

До сих пор количество жертв большевистских репрессий на территории бывшего СССР остается предметом споров, но счет идет, безусловно, на миллионы. При этом советский человек не имел права сравнивать советский строй с другими тоталитарными режимами.

13. Критиковать Ленина и КПСС

Личность Ленина была во всех смыслах неприкосновенной. Точно так же, вы не могли критиковать деятельность коммунистической партии и ее руководителей. В Конституции была статья 6, которая определяла руководящую роль КПСС (отменена в 1990 году). Можно было выразить критику в сторону отдельных руководителей-коммунистов не очень высокого ранга, но не связывая это с деятельностью самой компартии. Иначе вы рисковали попасть под ту же статью УК «Антисоветская агитация и пропаганда».

14. Рисовать политические карикатуры на тему советской жизни

В июле 1959 года главный инженер Института проектирования объектов энергетики А. Достанко был осужден по статье «Антисоветская агитация и пропаганда» за то, что посылал в советские газеты карикатуры на советский строй в технике фотомонтажа.​

Что интересно ‒ вы были ограничены и в изобразительном искусстве и в «коммунистических» чувствах. Рисовать Ленина на пропагандистских плакатах и стендах имели право только члены Союзов художников СССР, получившие разрешение специальной комиссии, куда входили представители партийных органов.

15. Обращаться к руководителям правительств западных стран с критикой советского руководства

Формально переписываться с иностранцами не запрещалось, однако почту отслеживало и проверяло КГБ.

16. Обращаться в The New York Times, The Guardian или другие западные газеты, давать им интервью или передавать материалы.