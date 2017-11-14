После аннексии в Крым начали массово переселяться россияне. Для многих из них жизнь там была мечтой – из-за теплого климата и уникальной природы. Но пожив на полуострове, они несколько к происходящему. Мы изучили мнения видеоблогеров, переехавших в Крым из России, о плюсах и минусах жизни на полуострове.



«Снять деньги с карты Visa не получится»

Среди минусов чаще всего называют санкционный режим. Ограничения в отношении Крыма украинские, европейские и западные власти ввели из-за непризнания его российского статуса.

Видеоблогеры отмечают, что на полуострове нет крупных российских банков, гипермаркетов и известных торговых представительств.

Алена Бардовская, переехавшая в Севастополь из российской Башкирии два года назад, указывает на то, что из-за санкций в Крыму не работает международная платежная система Visa и не производится техобслуживание брендовых автомобилей.

«В Крыму нет крупных российских банков, но есть свои местные, в которых не выдают карты Visa. Вместо них выдают карты «Мир». С карт Visa мы можем снять деньги, но будет сниматься процент. И если вы иностранец, приехали в Крым и хотите снять деньги с карты Visa, то у вас ничего не получится. Также есть проблемы с автодилерами. Если у вас не «Лада», то в крымских салонах могут быть проблемы. У моего знакомого, например, автомобиль Лэнд Ровер, и чтобы пройти обслуживание, ему пришлось ехать в Краснодар», – говорит она.

А Ян Ларос – видеоблогер, переехавший в Крым из Санкт-Петербурга – рассказывает, что недавно купил в Крыму гаджет фирмы Apple дешевле, чем в России. Правда, о возможности обновления его программ и сервисном обслуживании на территории полуострова он не уточил.

Следствием санкций также стало отсутствие в Крыму качественных мобильной связи и интернета. Об этом говорит видеоблогер Нина Дарина​, которая переехала в Крым из Кемерово (Сибирь):

«Интернет в Крыму, мягко сказать, слабоват. Он часто пропадает, зависит от погоды. Со связью тоже не совсем хорошо. Здесь один оператор, которым большинство местных пользуются, – МТС-Россия. Таких операторов, как «Билайн», «Мегафон», как в России, здесь нет. Если общаться во внутренней сети МТС полуострова – то нормально. А вот звонить в другие регионы России здесь сложновато».



«Квартира за 4 миллиона рублей»

Россияне, переехавшие в Крым, заявляют о завышенных здесь ценах на недвижимость. В круглую сумму, по их словам, обходятся как покупка, так и аренда жилья.

В Севастополе снять квартиру достаточно дорого. Однушка стоит от 20 тысяч рублей

«В Севастополе квартиру снять достаточно дорого. Однушка стоит от 20 тысяч рублей и выше. Здесь очень много командировочных, военных, строителей, поэтому цены здесь не падают. <...> Без агентства найти квартиру очень сложно. Вам придется заплатить 20 тысяч рублей за однокомнатную квартиру, 20 тысяч залога, потому что без него в Крыму жилье не сдают, и 10 тысяч рублей агенту. Соответственно изначально вам придется заплатить за однушку 50 тысяч рублей», – подсчитывает Ян Ларос.

Алена Бардовская утверждает, что для переезда в Севастополь ей и ее родителям пришлось продать всю недвижимость в России (квартиры и дом) и автомобиль. Но купить желаемое жилье у них не получилось.

«У нас были деньги на две однокомнатные квартиры, которые должны были находиться одна под другой. Но так как призошел скачок доллара, цены в два раза поднялись в Крыму. Однокомнатная квартира в Севастополе площадью 41 кв. метр, где сейчас живут мои родители и я, стоит около 4 миллионов рублей. На вторую квартиру денег не хватило», – говорит она.

Она рассказала и об опыте своих российских знакомых, которые тоже решили поселиться на полуострове. В итоге одни купили жилье в Сочи – дешевле чем в Крыму. Другие хотели купить квартиру в Симферополе, но понесли немалые убытки. Из-за ограничений на снятие наличных в крымских банках 2,5 миллиона рублей им пришлось снимать несколько дней – и всякий раз платить проценты.



«За 40 тысяч рублей нужно работать на двух работах»

Российские видеоблогеры отмечают, что зарплаты в Крыму достаточно низкие. Маркетолог и видеоблогер Оля Рудаковишна, переехавшая из Екатеринбурга, говорит, что искать хорошую работу с достойной оплатой лучше через знакомых, поскольку такие вакансии могут не публиковать в открытом доступе.

Средняя зарплата в Симферополе – 20 тысяч рублей. Выше нужно действительно поискать

«Средняя зарплата в Симферополе – 20 тысяч рублей. Тут полным-полно работы на 20 тысяч рублей. Выше нужно действительно поискать. Если вы не супермегаспециалист и у вас не супермегаобразование, вы будете получать 20 тысяч рублей. А вот специалистов, знатоков своего дела, здесь расхватывают. Тут они очень сильно нужны, и зарплаты у них выше. Местные часто не понимают, почему из России так рвутся в Крым при безумно дорогой недвижимости», – рассказывает она.

Низкие крымские зарплаты называет в числе минусов и Нина Дарина. «Конечно же заработать денег здесь (в Крыму – КР) намного сложнее, чем в других регионах России. Если на материке России можно было те же 40 тысяч рублей заработать на одной работе, чтобы заработать эти деньги здесь, нужно работать практически на двух работах. И то это не в каждом городе будет возможно», – говорит она.

«Пока в Крыму болеть не стоит»

К числу минусов жизни в Крыму Дарина относит уровень медицинского обслуживания. В этом она убедилась на собственном опыте. «Медицина пока не на том уровне, как в России. Маленькие зарплаты, не идут пока работать более квалифицированные врачи. Я пытаюсь пройти обследование и сделала выводы, что пока в Крыму болеть не стоит. Если захотите, то лучше чуточку попозже, спустя какое-то количество времени», – утверждает видеоблогер.

Алена Бардовская тоже заявляет о низком качестве медобслуживания, но верит, что в ближайшем будущем эта проблема будет решена: «Медицина в Крыму пока далека-далека от медицины центральной России. Врачи уходят в платные клиники из-за низких зарплат. Но очень много нового оборудования завезли в больницы. В больницах идут ремонты, в Симферополе строят новый больничный комплекс. То есть работа идет, но еще очень много всего нужно сделать. Это временный минус».

Среди минусов в Крыму российские видеоблогеры также перечисляют высокие цены на продукты, в том числе местного производства, низкий сервис в сфере обслуживания и государственных структурах, длительный процесс регистрации имущественных и земельных прав.

К положительным моментам относят климат и природу, добрых местных жителей «без понтов», бесплатные учебники и питание в школах, вкусные овощи и фрукты, а также строительство Керченского моста, трассы «Таврида» и ремонт аэропорта «Симферополь».