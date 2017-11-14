В Крыму фиксированный набор потребительских товаров и услуг для одного человека в месяц подорожал до 13,6 тысячи рублей. В эту сумму, по подсчетам чиновников Крымстата, жителям полуострова каждый месяц должен обходиться минимальный набор продуктов, товаров, а также услуг. Так ли это на самом деле, выясняли Крым.Реалии.

В фиксированный набор, согласно российскому законодательству, входят потребительские товары и услуги, необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В России он исчисляется на основе единых объемов потребления. В его состав включены 30 видов продовольственных, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг.

Набор наполовину полон или наполовину пуст?

По данным Росстата, для нормальной жизни в течение года один человек должен потреблять:

5 кг риса;

30 кг муки;

почти 72 кг хлеба;

18,5 кг говядины;

5,8 кг свинины;

16,3 кг куриного мяса;

15 кг рыбы;

114 литров молока;

180 яиц;

21 кг яблок;

набор стандартных овощей.

Кроме того, в Росстате рекомендуют употреблять 10 литров спиртного крепостью 40% и выше в год.

Мужчинам, по расчетам чиновников, ежегодно необходимы две верхние сорочки, восемь пар носков, остальных предметов одежды – еще меньше.

Женщинам для жизни предлагают две блузки, один халат, пять пар колготок, 0,25 демисезонного пальто и 0,5 женского джемпера в год.

Детям школьного возраста, по расчетам чиновников, необходимы для жизни одно платье, одни брюки, три сорочки, две футболки, а также по одной паре ботинок и кроссовок в год. Остальные предметы одежды указаны в меньших количествах.

Из расходов, которые входят в фиксированный набор, перечислены оплата жилищно-коммунальных услуг и аренды жилья, услуг телефонной связи, проезда в общественном транспорте, приобретение мебели для домашнего обихода.

По расчетам российских чиновников, ежегодно человеку для жизни должно хватать всего одного комплекта постельного белья, шести килограммов стирального порошка, 12 килограммов хозяйственного мыла и 52 коробков спичек.

Помыться в бане гражданин России может 52 раза в год, то есть один раз в месяц. Женщина может сделать стрижку в салоне всего шесть раз в год, то есть один раз в два месяца.

Исходя из этой таблицы, для каждого региона России рассчитывают свои перечни потребительских товаров и услуг.

Первоочередные нужды одного крымчанина на сегодняшний день обходятся в 13,6 тысячи рублей в месяц, подсчитали крымские чиновники. Как утверждают в Крымстате, цена такого набора товаров и услуг на полуострове в октябре повысилась по сравнению с началом года на 4,4%.

2 тысячи рублей в месяц на продукты?

Мы сравнили приведенный продуктовый набор с ценами на продукты в Крыму, которые приводит Крымстат. Согласно расценкам, которые здесь сформировали в октябре, минимальный набор продуктов для одного крымчанина в годовом объеме стоит почти 25 тысяч рублей или более 2 тысяч рублей в месяц.

Таким образом, крымская семья, которая состоит из двух человек, по расчетам крымских чиновников, должна тратить как минимум 4 тысячи рублей в месяц только на самые необходимые продукты.

Однако мало кто в Крыму на самом деле может вместить эти расходы в такую сумму.

Не отрицают этого даже местные чиновники. Глава Крымстата Ольга Балдина ранее заявляла, что на полуострове самые дорогие цены на минимальный набор продуктов питания по сравнению с Южным федеральным округом соседней России.

Мы с мужем тратим на продукты не меньше 8-10 тысяч рублей в месяц. Дешевле ни у кого не получается

​«Мы с мужем тратим на продукты не меньше 8-10 тысяч рублей в месяц. И это самые экономные наши расходы. Мы не едим никаких деликатесов, покупаем фрукты, овощи, рыбу, иногда мясо. Наши дети живут своей семьей отдельно, их четыре человека (взрослые и дети). Продукты им в месяц обходятся как минимум в 20 тысяч рублей. Дешевле ни у кого не получается, потому что цены в Крыму все время растут», – поделилась с нами крымская семья на условиях анонимности.

​17 тысяч рублей излишка

Также сравним стоимость фиксированного набора товаров и услуг, которую подсчитали чиновники для крымчан, со средними зарплатами на полуострове. По данным Крымстата, среднемесячная начисленная зарплата на предприятиях Крыма в этом году составила 30,5 тысяч рублей.

Однако и этот показатель можно поставить под сомнение, если изучить крымские вакансии. Согласно информации популярных в России профильных сайтов с вакансиями, в Симферополе чаще всего встречаются предложения работы с оплатой в 20-25 тысяч рублей. Выше этого показателя зарабатывают представители IT-сферы, бухгалтеры и маркетологи. Немного выше указаны зарплаты в вакансиях в Севастополе.

В Крыму стабильно низкие зарплаты и стабильно высокие цены, но люди как-то приспособились

​Крымский корреспондент российской «Новой газеты» Иван Жилин называет статистику по средним зарплатам на полуострове фикцией. «Я не знаю ни одного человека в Крыму, который бы получал зарплату больше 30 тысяч рублей, не считая чиновников или относительно крупных предпринимателей. Учителя, врачи, продавцы получают в районе 15-20 тысяч. По факту в Крыму стабильно низкие зарплаты и стабильно высокие цены, но люди как-то приспособились», – заявлял​ он ранее в эфире Радио Крым.Реалии.

Средняя заработная плата наших вакансий составляет порядка 26,5 тысяч рублей

​Такие же данные озвучил крымским СМИ и директор подконтрольного России Центра занятости Симферополя Сергей Бродовский. «Средняя заработная плата наших вакансий составляет порядка 26,5 тысяч рублей. Врачи получают от 29 до 32 тысяч рублей, госслужащие – до 27 тысяч рублей», – говорит он.

Впрочем, сверить данные Крымстата с реальностью может любой крымчанин. Если верить крымской статистике, жители полуострова ежемесячно получают в среднем 30,5 тысяч рублей, из которых всего 13,6 тысяч тратят на продукты, товары и первоочередные услуги. Если это правда, то в конце месяца в кошельке у таких крымчан должно оставаться почти 17 тысяч рублей неиспользованной зарплаты.