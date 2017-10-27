В Крыму отчитались об уровне безработицы и средней зарплаты

Уровень безработицы в аннексированном Россией Крыму составляет 0,4 процента, а работодатели платят наемным работникам в среднем 26,5 тысяч рублей (около 12,25 тысяч гривен – КР). Об этом в эфире канала «Первый крымский» сообщил директор российского Центра занятости Крыма Сергей Бродовский.

«Средняя заработная плата наших вакансий составляет порядка 26,5 тысяч рублей (около 12,25 тысяч гривен – КР). Врачи получают от 29 до 32 тысяч рублей (от 13,4 до 14,8 тысяч гривен – КР), госслужащие – до 27 тысяч рублей (12,4 тысяч гривен – КР)», – сказал Бродовский.

По его словам, в 2017 году в центры занятости на аннексированном полуострове обратились 33 тысячи человек и «почти 70 процентов из них уже трудоустроились».

«Уровень зарегистрированной безработицы в Крыму – 0,4 процента. За всю историю Крыма это – самый низкий показатель», – сказал он.

Минэкономразвития Крыма сообщало, что за три года уровень безработицы на полуострове сократился в девять раз. По данным ведомства, из 55 тысяч безработных, официально зарегистрированных в 2013 году, к концу 2016 года осталось шесть тысяч.

Подконтрольная Кремлю прокуратура Крыма в августе обязала 17 предприятий полуострова выплатить своим сотрудникам более 70 млн рублей (29,9 млн гривен – КР) заработной платы.

В частности, в ходе проверки прокуроры выявили у ООО «Институт «Шельф» задолженность по зарплате перед 170 работниками. Общая сумма долга на предприятии составила 11,4 млн рублей. Также возбуждены три уголовных дела по невыплате зарплаты работникам на феодосийском предприятии «Архитектурно-строительная компания «Омега», красногвардейском ООО «Октябрьское» и сакском муниципальном унитарном предприятии «КП «Уют».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».