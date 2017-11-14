Правительство Крыма выделило дополнительные 60,6 миллионов рублей из резервного фонда на электроэнергию и эксплуатацию Просторненского, Нежинского и Григорьевского водозаборов, которые обеспечивают водой восточную часть полуострова.

Раньше до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Но в 2014 году, после аннексии полуострова Россией, поставки воды на полуостров с материковой части Украины прекратили. С тех пор, по данным местных специалистов, площади орошаемых земель в Крыму многократно уменьшились.

На главные вопросы о проблемах водоснабжения полуострова в эфире Радио Крым.Реалии отвечает заместитель директора Института водных проблем и мелиорации, бывший первый заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов Михаил Яцюк.

– Сергей Аксенов заявил, что Крым стремится выйти на уровень сельхозпроизводства 1989 года. Возможно ли это?

– Это звучит как бравирование. Без орошения в Крыму невозможно даже приблизиться к тем показателям – это показывает и опыт южных регионов Украины. В 1989 году в тогдашней УССР орошали 2 миллиона 600 тысяч гектаров земли. Сейчас – гораздо меньше. В Крыму, по моим данным, поливать удается в 10 раз меньше площади, чем тогда. Сейчас без воды из Северо-Крымского канала развиваются процессы засоления почв. О широкомасштабном использовании полуострова как сельскохозяйственного региона говорить не приходится.

Первый заместитель председателя российского парламента Крыма Наталья Маленко считает, что без украинской воды дела в сельском хозяйстве полуострова пошли в гору:

«Как только мы вошли в Россию, у нас появился вопрос – у нас же исчезла вода. Но зато какие у нас появились поля! Насколько красиво было проезжать мимо подсолнечника! Как у нас сегодня восстанавливаются виноградники! В каком состоянии у нас находятся хлеба! У нас сады расцветают. Вот этого всего не видеть нельзя. И с этим самым главным я бы хотела поздравить наших аграриев».

– Действительно ли стоит без дела Северо-Крымский канал?

Вся надежда – на обильные осадки. Если ничего не предпринять, ситуация будет только ухудшаться

– Нет. Россияне используют его инфраструктуру для переброски воды в рамках полуострова. Можно сказать, что канал до сих пор спасает Крым, даже без воды из Днепра. Тем не менее, чрезмерная и неправильная эксплуатация этой инфраструктуры рано или поздно приведет к ряду негативных побочных эффектов для сельского хозяйства. Антропогенная нагрузка может сделать стоки неподходящими для дальнейшего использования.

– На что Крыму хватает собственных водных ресурсов?

– Сейчас вся надежда для сельского хозяйства полуострова – на обильные осадки. Обычно дождей и снега хватает разве что на обеспечение питьевых потребностей. Если ничего не предпринять, ситуация будет только ухудшаться, особенно на востоке и севере полуострова. Некоторые регионы станут депрессивными с точки зрения экономики.

– Может ли помочь опреснение морской воды?

– Во-первых, такая пресная вода – очень дорогая, и будет стоить примерно в 25 раз больше, чем обычная. Чтобы обеспечить потребности Крыма, нужно добывать таким образом десятки тысяч кубометров воды. Во-вторых, после опреснения остается осадок, который надо утилизировать. Это экологическая проблема. Так или иначе, в десятки населенных пунктов в Крыму воду завозят, то есть сам факт опреснения не решает инфраструктурных проблем. Но, конечно, поговорить об этом можно – просто чтобы снять социальное напряжение.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)