«Если я угоню машину, она тоже будет спорной?» – из крымских сетей

Американская газета The New York Times оказалась под огнем критики из-за публикации о строительстве моста через Керченский пролив. Интернет-общественность возмутилась картой, которой издание проиллюстрировало статью. На ней Крым обозначен как «спорная» территория, а также покрашен одним цветом с Россией.

Одним из первых на странную карту обратил внимание российский политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. В своем Твиттере он призвал газету исправить ошибку: «Эта карта в «Нью-Йорк Таймс» показывает Крым в том же цвете, что и Россию, как «спорную» (территорию – КР). Да, она оспорена Путиным, ее захватчиком! Жалко и неправильно. Крым – это Украина. Исправьте это».

Вскоре свое возмущение по этому поводу высказали МИД Украины и многочисленные пользователи соцсетей по всему миру.

Сергей Евлюхин

Приблизительно так. Телефон отжатый Николаем Валуевым у школьника Вани Петрова считается спорным…

Mykola Fedoriy

Якщо мій озброєний сусід без моєі згоди зненацька нагло силою захватив мій огород чи кімнату в квартирі, це не значить, що я повинен з цим погодитись..Бо він озброєний бандит..

Джон Китс

Если я угоню машину, она тоже будет спорной?

Olga Dukhnich

The New York Times совсем плохо стало.

Однако некоторые комментаторы не усматривают противоречий в публикации The New York Times.

Артём Федосов

Ну они же правду написали, территория контролируется Россией, хотя её принадлежность оспаривается мировым сообществом.

Ihor Galychyna

а в чому проблема? в даний час ця територія не є Українською. Там керує Росія і все що коїться з Кримом зараз і від імені Криму є під російським керівництвом?

Питання: завтра житель Криму вбиває купу американців десь в США. Хто це зробив, громадянин України чи Росії?

Юрий Лукшиц

Формально в международном праве действительно могут обозначать оккупированные территории, как спорные.

Воросы возникли и к украинскому МИДу. Хотя есть мнение, что всему виной – слабость международно-правовых механизмов.

Артём Перков

Тотальная "зрада" относительно вопроса Крыма - это не зрада запада, а демонстрация того, что наша дипломатия - тонущий титаник

​Скандалы с обозначением Крыма на картах нередки. Вот несколько последних случаев, о которых сообщали пользователи соцсетей.​

Антон Ходза

Гадаю, що вони просто дали якомусь росіянину підготувати розділ, і не особливо вчитувались у те, що він там накалякав.