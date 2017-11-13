Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Познакомьтесь с российской светской львицей, идущей в президенты», – предлагает своим зрителям американский телеканал CNN. На девятой минуте интервью Ксении Собчак задали вопрос о статусе Крыма. Она ответила: «Я уже это говорила и хочу довести это до сведения американской общественности: во-первых, я считаю, что за те ужасные международные отношения, которые сложились сейчас, ответственность несет Россия. Мы нарушили международное право. По международному праву Крым – украинский. Это очень важно, и я хочу подчеркнуть, что такова моя позиция. Но при этом я хотела бы сказать Америке: пожалуйста, не путайте Путина с Россией! Россия большая, и многие люди здесь не поддерживают его политику».

«Решающий ход на шахматной доске», – материал под таким заголовком опубликовало турецкое издание Karar. «Опять же, крымский вопрос привлекает внимание к проблемам двусторонних отношений. Также видно, что Москва и Анкара использовали эту тему в качестве козыря друг против друга. В то время как Анкара иногда поднимает на повестку дня крымский вопрос, Москва разыгрывает курдскую карту. Хотя эти вопросы пока не приводят к серьезным разногласиям в отношениях между Турцией и Россией, в целом Сирия и Крым могут и будут влиять не только на судьбу С-400, но и на будущее турецко-российского сотрудничества и, пожалуй, даже сыграют определяющую роль. Поэтому, с точки зрения турецко-российских отношений, крайне важно, чтобы в этих вопросах как можно скорее был достигнут результат».

«Борьба за политику в отношении России: Курц критикует визитеров в Крым», – сообщает австрийское издание Nachrichten. «У лидера Австрийской народной партии (ÖVP) Себастьяна Курца есть повод ругать будущего партнера по коалиции, Австрийскую партию свободы (FPÖ), за «бурю в стакане»: будущий депутат парламента Ханс-Йорг Йенвейн и вице-мэр Линца Детлеф Виммер посетили Крым, хотя в ЕС аннексия Россией полуострова считается противоречащей международному праву и поэтому предполагает соответствующие санкции. Курц сказал в среду, что у него «совершенно другой взгляд», чем у двух политиков FPÖ, которые поддерживают признание аннексии. Резкие слова будущего федерального канцлера вызвали немедленную реакцию FPÖ. «Организаторы международной конференции в Крыму приглашают людей из разных стран, поэтому визит либеральных депутатов не является официальной делегацией от имени FPÖ», – подчеркнул генеральный секретарь Герберт Кикль: «Оба депутата не имеют внешнеполитических функций в FPÖ. Их путешествие – это всего лишь лично мотивированный вклад в открытие дверей на всех направлениях для мирного разрешения конфликта. Волнение по поводу крымской поездки – не более чем буря в стакане воды».

«В путинском мосту в Крым может быть больше символизма, чем трафика», – полагает американская газета The New York Times. «В декабре 2018 года ожидается открытие движения по мосту стоимостью 7 миллиардов долларов, вероятно, созданному в большей степени ради символа, чем для реальных автомобилей. Это последний в серии мегапроектов того типа, которые очень любит президент Владимир Путин. «Он показывает миру великие дела, которые может совершить», – сказала Екатерина Шульман, политолог Академии народного хозяйства и государственного управления при президенте Российской Федерации. «Правительство, возможно, не сможет обеспечить безопасность, хорошее медицинское обслуживание и образование, но оно может обеспечить большие проекты. Если вы не можете дать хлеб, вы можете, по крайней мере, заниматься зрелищами». Мост длиной около 12 миль (более 19 километров – КР) содержит в себе еще более значимый символизм, потому что большая часть мира считает захват Крыма Россией незаконным. «Он (Путин – КР) самым очевидным образом показывает связь между Крымом и Россией, что Крым является частью России, связанным с ней прочным мостом», – сказала Шульман. Путин вызвал большой общественный интерес к проекту не в последнюю очередь потому, что аннексия черноморского полуострова обеспечила поддержку его политического курса внутри страны, воскресив образ России как могучей силы. В Крыму рекламные щиты с портретами Путина и цитатами, восхваляющими «историческую миссию» по строительству моста, возвышаются над различными строящимися шоссе. Однако когда проект был впервые анонсирован, оказалось, что ни одна российская компания не захотела с ним связываться. Были необычные инженерные проблемы, и все, что связано с Крымом, несет риск международных санкций. Еще более трудным, пожалуй, был окончательный руководитель проекта, который, как известно, был требовательным начальником, составляя строгий график строительства. «Мост сам по себе сложный, масштаб огромен, и его сложно возвести в установленные сроки», – сказал Олег Скворцов, специалист по мостам, который возглавил экспертный совет из 50 человек. «Крайний срок был задан президентом, поэтому никто не хотел рисковать».