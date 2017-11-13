Крымский «след» в кампании Собчак

Ксения Собчак на российском околополитическом помосте фигура не новая – журналист и знаменитая дочь. А с середины октября 2017 года она представила себя в новом качестве – возможный будущий кандидат в президенты России. «Крым – украинский, согласно международному праву» – одно из первых мощных заявлений Собчак в преддверии начала избирательной гонки.

​«Еще раз повторю – я не буду агитировать в Крыму, потому что я считаю, что Крым был присоединен незаконно. Для меня на сегодняшний момент это так», – говорит возможный кандидат в президенты соседней России на встрече с потенциальными избирателями.

Ранее заявления Собчак о Крыме не были такими однозначными, в 2014 году она так комментировала аннексию полуострова: «Кстати, мои все друзья против Крыма – я в гордом одиночестве считаю, что это блистательно разыгранная политическая комбинация», – писала она в Twitter.

В комментариях она разъяснила, что это событие ей нравится с точки зрения геополитических интересов России.

Но теперь Собчак считает, что Россия должна придерживаться международного законодательства – страна нарушила Будапештский меморандум, по которому Украине гарантировалась безопасность и, в первую очередь, территориальная целостность, после отказа от ядерного оружия.

За такие слова лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский призвал возбудить уголовное дело против Собчак.

«Как можно, чтобы в России практически на полуофициальном уровне появилась дама, желающая участвовать в выборах президента, которая заявляет, что Крым – украинский. Это преступление... Мы же в Уголовном кодексе ввели статью, генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, следственный комитет – открыть дело и передать в суд... посадить ее лет на пять», – сказал Жириновский российским журналистам.

Собчак ответила, что это ее собственное мнение, констатация факта, а не призыв к сепаратизму. Так что сажать за такое – нельзя. Тем не менее за подобные высказывания действительно судят, например, в аннексированном Крыму. Так в сепаратизме обвиняют крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова за фразу в соцсети «Крым – это Украина».

«Тот репост и те комментарии, которые, как считает следствие, принадлежат Сулейману Кадырову, не содержат в себе призывов к чему бы то ни было. Они содержат одобрение, согласие с позицией, но призывов нет. А статья Кодекса говорит, что в действиях должны быть призывы», – указал адвокат Сулеймана Кадырова Алексей Ладин.

За крымского активиста заступилась и сама Собчак, она, мол, для того и принимает участие в избирательной кампании, «чтобы людей нельзя было незаконно осудить в тишине».

Собчак – проект Кремля?

Такие смелые, исходя из российских реалий, заявления Собчак не имеют для нее никаких юридических последствий, эксперты связывают это с тем, что ее избирательная кампания – инициатива Кремля.

Собчак понимает некую свою миссию и, возможно, она даже понимает, что когда-то «Путин закончится»

«Думаю, что это такое предложение Кремля, от которого можно было отказаться, но она не отказалась. Собчак понимает некую свою миссию и, возможно, она даже понимает, что когда-то «Путин закончится». Она, возможно, думает о том, что будет потом. А потом окажется, что вокруг пустота, и тут такая себе Ксения Собчак», – предположил украинский политолог Александр Палий.

Собчак такую связь отрицает, но напоминает, что для нее Путин – не только политик.

«Для меня, в первую очередь, Путин – это человек, который в очень сложной ситуации помог моему отцу. И сделал так, что практически спас жизнь моему отцу. Я об этом помню, поэтому Путина-человека я оскорблять не буду, но это не значит, что мне нравится все, что делает Путин-политик», – говорила ранее Собчак.

Из-за отсутствия денег избирательный штаб Собчак уже покинул политтехнолог Алексей Ситников, кстати, именно он – автор имиджа Юлии Тимошенко с косой.

При этом главой штаба стал человек, который также какое-то время работал в Украине – политконсультант, медийщик Игорь Малашенко.

«У меня не будет проблем с управлением кампанией, за исключением той, конечно, если Ксения Анатольевна меня через некоторое время не уволит», – высказался глава избирательного штаба Собчак.

По мнению политологов, за появлением Собчак в рядах возможных кандидатов на роль президента стоит особая цель Кремля.

Это такая попытка Кремля собрать недовольный электорат

«Как по мне, это такая попытка Кремля собрать недовольный электорат. В глазах, так сказать, мира показать, что выборы все-таки какие-то там – на выборах президента Путина можно проголосовать не только за Путина», – считает директор Центра общественных исследований «Украинский Меридиан» Дмитрий Левусь.

В самом Кремле отрицают причастность к возможному выдвижению телеведущей Ксении Собчак на должность кандидата в президенты России.

«Это не так», – коротко ответил представитель российского президента Дмитрий Песков.

Новый «референдум» от Собчак

Вопрос российской аннексии украинского полуострова Собчак предлагает решать посредством нового «референдума».

«На сегодняшний момент я вижу выход из этой кризисной и несправедливой ситуации, которую создала наша страна только через некий новый независимый референдум, референдум, который подразумевает, как любой настоящий референдум, разные точки зрения», – отметила потенциальный кандидат в президенты России.

Подконтрольные Кремлю нынешние власти Крыма идею не оценили.

«Это крайне плохая идея – пытаться спекулировать или свою программу делать на проблемах Крыма, не зная темы и не зная вопроса шлепать языком, что Крым наш-не наш, не понимая сущности этих процессов. Ничего хорошего из этого не выйдет», – считает спикер подконтрольного Кремлю Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Украинские эксперты также не считают «референдум» удачной идеей, отмечая, что Россия уже заменила в Крыму часть населения. По данным исследований «Украинского института будущего», туда переехало от 220 до 270 тысяч россиян – это не меньше 11% населения Крыма.

«Настроение самих крымчан разное, потенциально украинское население понемножку уезжает из Крыма… Плюс к этому, если будут проводить такой «референдум» россияне, то он будет проводиться по наличию российского паспорта», – напоминает эксперт программы международной и внутренней политики «Украинского института будущего» Игар Тышкевич.

Такой «референдум» невозможно считать независимым, указывает политолог.

Вместе с тем появление Собчак и ее крымских идей украинские эксперты считают позитивом – это очередная возможность напомнить российскому электорату, что Крым – это Украина.

​