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Политика

Крымский «след» в кампании Собчак

Журналистка рассматривает на экране веб-страницу Ксении Собчак. Москва, 19 октября 2017 года

Ксения Собчак на российском околополитическом помосте фигура не новая – журналист и знаменитая дочь. А с середины октября 2017 года она представила себя в новом качестве – возможный будущий кандидат в президенты России. «Крым – украинский, согласно международному праву» – одно из первых мощных заявлений Собчак в преддверии начала избирательной гонки.

​«Еще раз повторю – я не буду агитировать в Крыму, потому что я считаю, что Крым был присоединен незаконно. Для меня на сегодняшний момент это так», – говорит возможный кандидат в президенты соседней России на встрече с потенциальными избирателями.

Ранее заявления Собчак о Крыме не были такими однозначными, в 2014 году она так комментировала аннексию полуострова: «Кстати, мои все друзья против Крыма – я в гордом одиночестве считаю, что это блистательно разыгранная политическая комбинация», – писала она в Twitter.

В комментариях она разъяснила, что это событие ей нравится с точки зрения геополитических интересов России.

Но теперь Собчак считает, что Россия должна придерживаться международного законодательства – страна нарушила Будапештский меморандум, по которому Украине гарантировалась безопасность и, в первую очередь, территориальная целостность, после отказа от ядерного оружия.

За такие слова лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский призвал возбудить уголовное дело против Собчак.

«Как можно, чтобы в России практически на полуофициальном уровне появилась дама, желающая участвовать в выборах президента, которая заявляет, что Крым – украинский. Это преступление... Мы же в Уголовном кодексе ввели статью, генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, следственный комитет – открыть дело и передать в суд... посадить ее лет на пять», – сказал Жириновский российским журналистам.

Собчак ответила, что это ее собственное мнение, констатация факта, а не призыв к сепаратизму. Так что сажать за такое – нельзя. Тем не менее за подобные высказывания действительно судят, например, в аннексированном Крыму. Так в сепаратизме обвиняют крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова за фразу в соцсети «Крым – это Украина».

«Тот репост и те комментарии, которые, как считает следствие, принадлежат Сулейману Кадырову, не содержат в себе призывов к чему бы то ни было. Они содержат одобрение, согласие с позицией, но призывов нет. А статья Кодекса говорит, что в действиях должны быть призывы», – указал адвокат Сулеймана Кадырова Алексей Ладин.

За крымского активиста заступилась и сама Собчак, она, мол, для того и принимает участие в избирательной кампании, «чтобы людей нельзя было незаконно осудить в тишине».

Собчак – проект Кремля?

Такие смелые, исходя из российских реалий, заявления Собчак не имеют для нее никаких юридических последствий, эксперты связывают это с тем, что ее избирательная кампания – инициатива Кремля.

Собчак понимает некую свою миссию и, возможно, она даже понимает, что когда-то «Путин закончится»
Александр Палий

«Думаю, что это такое предложение Кремля, от которого можно было отказаться, но она не отказалась. Собчак понимает некую свою миссию и, возможно, она даже понимает, что когда-то «Путин закончится». Она, возможно, думает о том, что будет потом. А потом окажется, что вокруг пустота, и тут такая себе Ксения Собчак», – предположил украинский политолог Александр Палий.

Собчак такую связь отрицает, но напоминает, что для нее Путин – не только политик.

«Для меня, в первую очередь, Путин – это человек, который в очень сложной ситуации помог моему отцу. И сделал так, что практически спас жизнь моему отцу. Я об этом помню, поэтому Путина-человека я оскорблять не буду, но это не значит, что мне нравится все, что делает Путин-политик», – говорила ранее Собчак.

Из-за отсутствия денег избирательный штаб Собчак уже покинул политтехнолог Алексей Ситников, кстати, именно он – автор имиджа Юлии Тимошенко с косой.

Игорь Малашенко
Игорь Малашенко

При этом главой штаба стал человек, который также какое-то время работал в Украине – политконсультант, медийщик Игорь Малашенко.

«У меня не будет проблем с управлением кампанией, за исключением той, конечно, если Ксения Анатольевна меня через некоторое время не уволит», – высказался глава избирательного штаба Собчак.

По мнению политологов, за появлением Собчак в рядах возможных кандидатов на роль президента стоит особая цель Кремля.

Это такая попытка Кремля собрать недовольный электорат
Дмитрий Левусь

«Как по мне, это такая попытка Кремля собрать недовольный электорат. В глазах, так сказать, мира показать, что выборы все-таки какие-то там – на выборах президента Путина можно проголосовать не только за Путина», – считает директор Центра общественных исследований «Украинский Меридиан» Дмитрий Левусь.

В самом Кремле отрицают причастность к возможному выдвижению телеведущей Ксении Собчак на должность кандидата в президенты России.

«Это не так», – коротко ответил представитель российского президента Дмитрий Песков.

Новый «референдум» от Собчак

Вопрос российской аннексии украинского полуострова Собчак предлагает решать посредством нового «референдума».

«На сегодняшний момент я вижу выход из этой кризисной и несправедливой ситуации, которую создала наша страна только через некий новый независимый референдум, референдум, который подразумевает, как любой настоящий референдум, разные точки зрения», – отметила потенциальный кандидат в президенты России.

Подконтрольные Кремлю нынешние власти Крыма идею не оценили.

Владимир Константинов
Владимир Константинов

«Это крайне плохая идея – пытаться спекулировать или свою программу делать на проблемах Крыма, не зная темы и не зная вопроса шлепать языком, что Крым наш-не наш, не понимая сущности этих процессов. Ничего хорошего из этого не выйдет», – считает спикер подконтрольного Кремлю Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Украинские эксперты также не считают «референдум» удачной идеей, отмечая, что Россия уже заменила в Крыму часть населения. По данным исследований «Украинского института будущего», туда переехало от 220 до 270 тысяч россиян – это не меньше 11% населения Крыма.

«Настроение самих крымчан разное, потенциально украинское население понемножку уезжает из Крыма… Плюс к этому, если будут проводить такой «референдум» россияне, то он будет проводиться по наличию российского паспорта», – напоминает эксперт программы международной и внутренней политики «Украинского института будущего» Игар Тышкевич.

Такой «референдум» невозможно считать независимым, указывает политолог.

Вместе с тем появление Собчак и ее крымских идей украинские эксперты считают позитивом – это очередная возможность напомнить российскому электорату, что Крым – это Украина.

Крымский референдум от Собчак (видео)
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