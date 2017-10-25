Жириновский: Собчак за высказывание о Крыме следует посадить лет на пять

Лидер фракции Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) Владимир Жириновский призвал возбудить уголовное дело против телеведущей Ксении Собчак, заявившей о намерении участвовать в выборах президента России, за ее высказывание о принадлежности Крыма Украине с точки зрения международного права.

«Как можно, что в России практически на полуофициальном уровне появляется дама, желающая участвовать в выборах президента, которая заявляет, что Крым украинский. Это преступление... Мы же в Уголовном кодексе ввели статью, генеральный прокурор должен возбуждать уголовное дело, следственный комитет – открыть дело и передать в суд... посадить ее лет на пять», – сказал Жириновский российским журналистам.

Жириновский пообещал направить жалобу в Центризбирком России.

«В ЦИК мы направим обращение. Она не имеет право вести избирательную кампанию. Выборы объявят в середине декабря: когда всех зарегистрируют, тогда ведите пропаганду и агитацию», – отметил российский политик.

Сама Ксения Собчак считает, что судить ее за высказывания о Крыме нельзя.

Российская телеведущая Ксения Собчак 24 октября в ходе своего программного заявления о выборах президента России сказала, что, аннексировав Крым, Россия нарушила свои обязательства, но этот вопрос надо обсуждать, поскольку на полуострове «находится большое количество россиян».

«С точки зрения международного права, Крым – украинский. Точка», – произнесла Собчак.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».