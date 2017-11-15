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Крым в соцсетях

«Сфальшивил маэстро» – из крымских сетей

Президент Владимир Путин (л) награждает дирижера Валерий Гергиева, 12 июня 2016 года

Российский дирижер Валерий Гергиев заявил, что не подписывал коллективное обращение деятелей культуры в поддержку позиции Владимира Путина по Крыму. Хотя раньше он этот факт особо не отрицал. В соцсетях предположили, что дирижер что-то знает.

Это коллективное обращение в марте 2014 года опубликовали в газете «Известия», и фамилия Гергиева там тоже была. В дальнейшем на зарубежных площадках нередко бойкотировали выступления дирижера.

Нью-Йорк, 29 января 2015 года
Нью-Йорк, 29 января 2015 года

Последний такой случай произошел 13 ноября в Вашингтоне: украинские дипломаты отказались посетить «Концерт за единство», в котором участвовал Гергиев. После этого дирижер и сделал каминг-аут.

Комментаторы в соцсетях Гергиеву не поверили, а заодно сделали выводы о человеческих качествах дирижера.

Андрей Сидельников

...Я понимаю, что у всех этих людей нет ни стыда, ни совести, но зачем же так открыто врать. Это же проверяется за 2 секунды.

Все концерты этих путинцев в США, уже по доброй традиции закобзонивания, сопровождаются пикетами и митингами протеста. Гергиев в том же интервью заявил, что за участие в этих митингах участникам платят деньги. То есть у него все построено на обычном вранье. Хочу выразить огромную благодарность всем участникам, вы делаете правильные и честные вещи. Необходимо и дальше продолжать борьбу с путинскими прихлебателями, срывать с них лживые, лицемерные маски, показывать всему миру их истинное лицо

Pavel Gintov

Гергиев: «Я ничего не подписывал».

Чи ви знаєте, що таке брехня? Ні, ви не знаєте, що таке БРЕХНЯ!..

Миша Нодельман

Бывает враньё эпическое, бывает злое, наглое. Это же враньё человека ссыкливого, мелкого и что хотите говорите мне о нем как о дирижере

Tatyana Sharova

Оно само подписалось? :-) Деменцию симулирует

Ango Radus

я не я, и подпись не моя

Waldemart Klyuzko

це двойнік підписував, у них у всіх є двійники

Владимир Негримовский

Сфальшивил маэстро....

Володимир Мірецький

На місце " Ихтамнетов", почали приходити -"Ятамнеподписывал"

Анна Быховская

Дирижёр Валерий Гергиев заявил что он не умеет писать и читать

Андрей В. Кратов

И вообще он не дирижер, и не Гергиев! :-)

Laurentina Gold

Во-первых, не было никакого Крыма,

Во-вторых, не было никакого письма

В третьих, ничего не подписывал

В четвертых, всем можно, а мне низззя???!!! :-)

Андрей Чернов

Завиляли туловищем!

Алла Тимофеева

Списки есть в интернете, не отвертятся. Валерия со своим шреком уже делала попытку)))

Rusa Phantsulaya

что, выезжать трудновато стало? )) и руку не пожимают?)) И в оккупированной Грузии он не выступал в 2008-м в Цхинвали, в нескольких метрах от застенков с пленными грузинами?!

Ольга Сергеева

...Врет и не краснеет.... даже не интересно ....готовит себе плацдарм к пенсии, которую , видимо, захочет провести в европейской стране, а не под Калугой.... вот и изображает из себя "незайманну тьолочку"..))

Izabella Biberkard

Чему удивляться? Вспомните Кобзона! У себя, в России они говорят, что и Европа, и Америка, бяка. Только, почему-то , едут туда лечиться, учиться, участвовать и т. д.Приспособленцы!

Максим Святославович

У него гастроли в Америке, ему проблем сейчас не надо. Вернётся в Россию, опять будет крымнаш

Ирина Телина

ага! Валерий Абисалович предал таки Владимира Владимировича ). испугался открыто поддержать... библейская история.

Людмила Магомедова

Подождите еще окажется, что он главный либерал.

Anjin San‎

ТРУСО-ВАТА

Сначала ты такой весь из себя Гергиев, придворный дирижер и патриот, подписываешь письмо в поддержку аннексии Крыма, а потом приезжаешь в США на гастроли, и тебя там пикетируют какие–то возмущенные этим фактом люди. И вот ты уже заявляешь корреспонденту "Голоса Америки", что не подписывал этих писем, а пикет — происки конкурентов и русофобов, а мы, мол, вообще голуби мира и люди культуры, за все хорошее против всего плохого.

Чего только не скажешь, чтобы от гастролей не отлучали.

Olga Skorogodsky

Вот что санкции животворящие делают :))))

Александр Симаков

Все они переобуются в прыжке и будут требовать наказать виновных!

Миша Нодельман

Сенсация! Дирижёр Валерий Гергиев заявил, что не подписывал письмо в поддержку аннексии Крыма, не выступал в Пальмире и Цхинвали и вообще, фрак и дирижерскую палочку можно купить в любом военторге!

Некоторые комментаторы допускают, что формально Гергиев не ставил подпись под обращением. Но не сомневаются, что документ он одобрил.

Лана Светлана

Даже не верится. Хотя подпись запросто могли поставить за него, я даже когда-то читала, как это делается. Ну то есть, у него могли спросить: вы за всё хорошее, что делает мистер П? Гергиев ответил бы - натюрлих! А спрашивающие превратили бы это в подпись под письмом

Aslan Tsoutiev

Думаю, что там не было "фактической" подписи. Этого не требовалось. Достаточно было чтобы человек просто "не возражал" чтобы его включили в это "письмо". Ведь не имеет значение "нацарапал ли на бумажке" человек свои "каракули". Главное - его согласие. Ну и поэтому, формально, он может говорить, что "не подписывал". Физически он действительно не подписывал. В суде бы его оправдали…

Boris Zlobushevich

Конечно он не подписывал. У него руки были заняты дирижированием.

Участники обсуждения предположили, что Гергиев «пошел в отказ» неспроста.

Павел Соколов

тут главное не факт - подписывал или нет, а тенденция.. а у Гергиева сильно развита "чуйка".. да и он считается другом ВВП, и тут такой "Каминг аут"

Марина Птушкина

Один из преданнейших путинистов что-то прознал? Интересненько...

Kostya Tchourine

ахаха, 3.5 года спустя, Гергиев вдруг вспомнил, что ничего он не подписывал :) С сайта МИД тоже подписи убрали... а если убрали, значит их никогда и не было. К чему бы это?

Дальше – больше. По мнению комментаторов, в будущем нас ждет еще много чудных открытий и переобуваний налету.

Victor Fedorchuk

...Почекаємо ще трішки - і махатиме зі сцени на своїх концертах червоно-чорною бандерою!..

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