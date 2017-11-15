«Сфальшивил маэстро» – из крымских сетей

Российский дирижер Валерий Гергиев заявил, что не подписывал коллективное обращение деятелей культуры в поддержку позиции Владимира Путина по Крыму. Хотя раньше он этот факт особо не отрицал. В соцсетях предположили, что дирижер что-то знает.

Это коллективное обращение в марте 2014 года опубликовали в газете «Известия», и фамилия Гергиева там тоже была. В дальнейшем на зарубежных площадках нередко бойкотировали выступления дирижера.

Последний такой случай произошел 13 ноября в Вашингтоне: украинские дипломаты отказались посетить «Концерт за единство», в котором участвовал Гергиев. После этого дирижер и сделал каминг-аут.

Комментаторы в соцсетях Гергиеву не поверили, а заодно сделали выводы о человеческих качествах дирижера.

Андрей Сидельников

...Я понимаю, что у всех этих людей нет ни стыда, ни совести, но зачем же так открыто врать. Это же проверяется за 2 секунды.

Все концерты этих путинцев в США, уже по доброй традиции закобзонивания, сопровождаются пикетами и митингами протеста. Гергиев в том же интервью заявил, что за участие в этих митингах участникам платят деньги. То есть у него все построено на обычном вранье. Хочу выразить огромную благодарность всем участникам, вы делаете правильные и честные вещи. Необходимо и дальше продолжать борьбу с путинскими прихлебателями, срывать с них лживые, лицемерные маски, показывать всему миру их истинное лицо

Pavel Gintov

Гергиев: «Я ничего не подписывал».

Чи ви знаєте, що таке брехня? Ні, ви не знаєте, що таке БРЕХНЯ!..

Миша Нодельман

Бывает враньё эпическое, бывает злое, наглое. Это же враньё человека ссыкливого, мелкого и что хотите говорите мне о нем как о дирижере

Tatyana Sharova

Оно само подписалось? :-) Деменцию симулирует

Ango Radus

я не я, и подпись не моя

Waldemart Klyuzko

це двойнік підписував, у них у всіх є двійники

Владимир Негримовский

Сфальшивил маэстро....

Володимир Мірецький

На місце " Ихтамнетов", почали приходити -"Ятамнеподписывал"

Анна Быховская

Дирижёр Валерий Гергиев заявил что он не умеет писать и читать

Андрей В. Кратов

И вообще он не дирижер, и не Гергиев! :-)

Laurentina Gold

Во-первых, не было никакого Крыма,

Во-вторых, не было никакого письма

В третьих, ничего не подписывал

В четвертых, всем можно, а мне низззя???!!! :-)

Андрей Чернов

Завиляли туловищем!

Алла Тимофеева

Списки есть в интернете, не отвертятся. Валерия со своим шреком уже делала попытку)))

Rusa Phantsulaya

что, выезжать трудновато стало? )) и руку не пожимают?)) И в оккупированной Грузии он не выступал в 2008-м в Цхинвали, в нескольких метрах от застенков с пленными грузинами?!

Ольга Сергеева

...Врет и не краснеет.... даже не интересно ....готовит себе плацдарм к пенсии, которую , видимо, захочет провести в европейской стране, а не под Калугой.... вот и изображает из себя "незайманну тьолочку"..))

Izabella Biberkard

Чему удивляться? Вспомните Кобзона! У себя, в России они говорят, что и Европа, и Америка, бяка. Только, почему-то , едут туда лечиться, учиться, участвовать и т. д.Приспособленцы!

Максим Святославович

У него гастроли в Америке, ему проблем сейчас не надо. Вернётся в Россию, опять будет крымнаш

Ирина Телина

ага! Валерий Абисалович предал таки Владимира Владимировича ). испугался открыто поддержать... библейская история.

Людмила Магомедова

Подождите еще окажется, что он главный либерал.

Anjin San‎

ТРУСО-ВАТА

Сначала ты такой весь из себя Гергиев, придворный дирижер и патриот, подписываешь письмо в поддержку аннексии Крыма, а потом приезжаешь в США на гастроли, и тебя там пикетируют какие–то возмущенные этим фактом люди. И вот ты уже заявляешь корреспонденту "Голоса Америки", что не подписывал этих писем, а пикет — происки конкурентов и русофобов, а мы, мол, вообще голуби мира и люди культуры, за все хорошее против всего плохого.

Чего только не скажешь, чтобы от гастролей не отлучали.

Olga Skorogodsky

Вот что санкции животворящие делают :))))

Александр Симаков

Все они переобуются в прыжке и будут требовать наказать виновных!

Миша Нодельман

Сенсация! Дирижёр Валерий Гергиев заявил, что не подписывал письмо в поддержку аннексии Крыма, не выступал в Пальмире и Цхинвали и вообще, фрак и дирижерскую палочку можно купить в любом военторге!

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Некоторые комментаторы допускают, что формально Гергиев не ставил подпись под обращением. Но не сомневаются, что документ он одобрил.

Лана Светлана

Даже не верится. Хотя подпись запросто могли поставить за него, я даже когда-то читала, как это делается. Ну то есть, у него могли спросить: вы за всё хорошее, что делает мистер П? Гергиев ответил бы - натюрлих! А спрашивающие превратили бы это в подпись под письмом

Aslan Tsoutiev

Думаю, что там не было "фактической" подписи. Этого не требовалось. Достаточно было чтобы человек просто "не возражал" чтобы его включили в это "письмо". Ведь не имеет значение "нацарапал ли на бумажке" человек свои "каракули". Главное - его согласие. Ну и поэтому, формально, он может говорить, что "не подписывал". Физически он действительно не подписывал. В суде бы его оправдали…

Boris Zlobushevich

Конечно он не подписывал. У него руки были заняты дирижированием.

Участники обсуждения предположили, что Гергиев «пошел в отказ» неспроста.

Павел Соколов

тут главное не факт - подписывал или нет, а тенденция.. а у Гергиева сильно развита "чуйка".. да и он считается другом ВВП, и тут такой "Каминг аут"

Марина Птушкина

Один из преданнейших путинистов что-то прознал? Интересненько...

Kostya Tchourine

ахаха, 3.5 года спустя, Гергиев вдруг вспомнил, что ничего он не подписывал :) С сайта МИД тоже подписи убрали... а если убрали, значит их никогда и не было. К чему бы это?

Дальше – больше. По мнению комментаторов, в будущем нас ждет еще много чудных открытий и переобуваний налету.

Victor Fedorchuk

...Почекаємо ще трішки - і махатиме зі сцени на своїх концертах червоно-чорною бандерою!..

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