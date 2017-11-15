Через три года жизни в российских реалиях крымчане продолжают засыпать правительство Аксенова жалобами на отсутствие элементарных потребностей: горячей воды, необходимых лекарств и учителей. Чиновники месяцами не реагируют на эти обращения.

Согласно стенограммам заседаний нынешнего правительства Крыма, крымчане жалуются на ряд проблем, которые не решаются месяцами. По словам Сергея Аксенова, причина – в пассивности его подчиненных. При этом на страницах крымских СМИ не пишут о проблемах крымчан.



«Открытие аптечного киоска равносильно запуску ракеты на Марс»

С начала года в крымское правительство поступило более 30 тысяч обращений граждан, сообщает вице-премьер Лариса Опанасюк. Из них решены, по ее словам, лишь 18%. По этой причине 8,2% жалоб крымчане направляют повторно.

Глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов утверждает, что чиновники не решают проблемы, поскольку месяцами ведут переписку друг с другом. В августе он потребовал вынести выговор министру здравоохранения Крыма Александру Голенко за затягивание вопроса установки аптечного пункта в Симферополе.

Четыре месяца пишут друг другу... Хотя решить вопрос можно было за три дня

«Минздрав. Аптечный пункт. Геннадий Бахарев (экс-глава подконтрольной России администрации Симферополя – КР) переписывается с Александром Голенко. Четыре месяца пишут друг другу, гоняют бумажки. По итогам прогонки бумажек, пока граждане ждут открытия аптечного киоска, выясняется, что это федеральная собственность КФУ. Ума и желания, чтобы снять трубку и просить, нет. Чересчур сложно это. Открытие аптечного киоска равносильно запуску ракеты на Марс. Хотя решить вопрос можно было за три дня», – возмущался тогда Аксенов.

Спустя две недели после этого Аксенов снова критиковал подчиненных за неработающие телефоны «горячей линии». Оказалось, что во многих ведомствах они либо не принимают звонки по техническим причинам, либо чиновники, которые дежурят на линии, не снимают трубку.

«Крымчане требуют украинские лекарства»

В первой половине года жители Крыма жаловались правительству на проблемы водоснабжения и качественной медицинской помощи.

В августе, сентябре и октябре крымчане озвучивали такие жалобы.

По словам Опанасюк, в сентябре крымчане звонили на «горячую линию» с жалобами, что с начала года не могут получить лекарства, необходимые при диабете и гипатите С.

Министр здравоохранения Крыма Александр Голенко заверил, что лекарства, закупленные в рамках государственной программы, есть, но крымчане отказываются от препаратов российского производства.

«По обеспечению лекарственными препаратами обращения связаны не с отсутствием лекарств, а с лекарствами конкретной торговой марки, которые люди привыкли принимать еще с украинских времен. Требуют эти же названия, не хотят переходить на ту торговую марку, которая зарегистрирована в России и которую мы закупили», – утверждает он.

Крымчане также жалуются на отсутствие горячей воды в роддоме Феодосии, частое отсутствие врача и медсестры на месте во время приемов в Гвардейской поликлинике и другие.

Вместо физики – физкультура

В Крыму все так же не хватает кадров. Если летом министр труда и соцзащиты подконтрольного России правительства Крыма Елена Романовская заявляла об отсутствии работников сельскохозяйственной отрасли, то теперь речь идет о недостатке педагогов.

По словам Ларисы Опанасюк, керчане жалуются, что в местной школе № 12 нет учителей алгебры, геометрии и физики. Вместо этих дисциплин ученикам преподают физкультуру.

Эту информацию подтвердила крымский министр образования и науки Наталья Гончарова.

«Действительно, на 1 сентября, с увольнением двух учителей, в школе № 12 были вакансии. На данный момент вакансия учителя математики закрыта, учитель физики пришел по совместительству, но он в Керчи все равно нужен. Мы обратились по этому вопросу в местную администрацию. Есть люди, которые готовы поехать (в город работать учителями. – КР), но с предоставлением ведомственного жилья. Поэтому эта проблема остается», – пояснила она.

Крымчане также сообщают, что в местных школах и детских собирают с родителей средства на нужды учебных заведений. По словам Гончаровой, после проверки подтвердился только один такой факт:

«Одно из обращений по сборам средств с родителей нашло свое подтверждение. Классный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности. Остальные случаи подтверждения не нашли».

«Крыши во всех городах и поселках текут одинаково»

Непростая ситуация на сегодня остается в Щелкино. В поселке протекают крыши в многоквартирных 45 домах, заявил на одном из заседаний крымского правительства депутат Валерий Аксенов.

«45 домов в Щелкино на сегодня требуют ремонта. Государственные программы по ремонту многоквартирных жилых домов у нас рассчитаны на 2030-2031 год, и мы удовлетворить пожелания жителей не можем. Люди готовы терпеть, но я думаю, может быть, Совету министров нужно выйти с каким-то отдельным предложением по этому населенному пункту? Если мы хотя бы в следующем году сделаем эти 45 крыш, мы снимем очень жесткую проблему», – утверждает он.

Кроме того, депутат обратился к правительству с просьбой изыскать 190 миллионов рублей на строительство детского сада в поселке Грэс под Симферополем.

Сергей Аксенов отправил его решать эти вопросы к министру ЖКХ и местным властям: «Вы вопрос этот обсуждайте с министром ЖКХ и главой муниципального образования. Нужны предложения, я ведь тоже не могу просто так реагировать. Крыши во всех городах и поселках текут одинаково. Предложите мне, какие процедуры нужно пройти, что необходимо сделать. Ну, как, на на пальцах все это считать? Относительно детского садика сразу говорю: денег в середине года нет и не будет. Это абсолютная глупость – рассчитывать на то, что мы к концу года будем искать 190 миллионов».



«Транспорт стоит, полный коллапс»

Проблемой в Крыму остается движение общественного транспорта в вечернее время. Министр транспорта Крыма Игорь Захаров заявляет, что большинство автобусов в Симферополе не соблюдают расписание движения на маршрутах.

«Не более 20% автобусов в Симферополе выходят на маршруты после 20:00 в нарушение расписания и договоров с городом. Мы продолжим изучать ситуацию и по результатам будут расторгнуты договора с недобросовестными перевозчиками», – говорит он.

Сергей Аксенов тоже пожаловался на пробки в Симферополе. «С Центрального рынка в Симферополе стоит все до площади Советской. Я лично сам ехал. Все, кто едут с улицы Маяковского и центра города, заезжают на стянку перед Центральным рынком, становятся там в очередь и просто закупоривают проезд. Такая же ситуация в студгородке на улице Бесплова. Там тоже транспорт стоит, полный коллапс», – утверждает он.

Аксенов поручил перевести движение в районе Центрального рынка на ручное управление регулировщиками ГИБДД. Он также потребовал от подчиненных стать ближе к народу и добираться до мест выездных приемов граждан на общественном транспорте. По задумке крымского премьера, так они смогут лично проверить работу общественного транспорта и активнее общаться с горожанами. Как это поможет чиновникам оперативнее реагировать на жалобы – пока не известно.