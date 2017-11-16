Слухи о том, что бессменный президент Зимбабве Роберт Мугабе, правивший страной с 1980 года, лишился власти, долго оставались неподтвержденными: было известно, что в столицу страны вошли танки, однако военные с самого начала отрицали, что в Зимбабве произошел переворот.

Впрочем, после того, как Мугабе и его семью поместили под домашний арест, никаких сомнений в этом не осталось. В Хараре кто-то даже успел закрасить имя диктатора на дорожных знаках, указывающих дорогу к аэропорту, названному в его честь.

События в далекой африканской стране вызвали в российских соцсетях неожиданно живой отклик.

​Ilya Lvov

Что творится-то!

В Зимбабве на братушку нашего, Мугабе, наехали военным переворотом.

Царь, говорят, не настоящий. Правит, мол, 37 лет уже, засиделся, мол.

Maria Phillimore-Slonim

Военные взяли под контроль страну и Мугабу с семьей, но утверждают, что это не военный переворот, а коррекция! ;)

Roman Moguchiy

А Мугабе все молчит? Он живой вообще?

Михаил Шнейдер

Зимбабвийские военные в прямом эфире опровергли сообщения о попытке захвата власти, передает AFP. В телеобращении они заявили, что проводят мероприятия против «криминала, который окружает президента Роберта Мугабе».

Мугабе подумал, - ученья идут.

Егор Алексеев

В Зимбабве переворот. Мугабе в заложники взят.

Вот это да.

Последнего союзника Россия теряет.

Многие считают, что России стоило бы вступиться за дружественного диктатора.​

M.O.S.K.

Переворот в Зимбабве - это, конечно, хорошо спланированная американским гегемоном операция. Вообще, в Зимбабве обкатывают технологии по смещению законного тирана и деспота. Армия Зимбабве - иностранный агент. Это теперь и доказывать не нужно.

Считаю, что Россия должна немедленно предпринять действия по недопущению повторения зимбабвийского майдана.

Полыхание усиливается

О, а кто в Москве - отнесли бы цветов к посольству Зимбабве.



Был бы в Москве - положил бы с плакатиком «Россия с Мугабе», но не настаиваю.

Кирилл Лятс

Успеет ли вежливый десант долететь до Зимбабве и спасти любимого Мугабе? #хараренаш #хренвамхараре

Илья Вайцман

...нет, я думаю, не потянем.

В смысле, Асадушку нашего спасаем еще, а на Мугабушку уже тяму не хватит. Придется в Ростов эвакуировать. Ну ничего, обнесем потом там пару кварталов колючкой и будем платные экскурсии водить по «зоопарку диктаторов». Пускай рычат и плюются, так и на корм себе заработают.

P.S. ждем в Росове Кимушку и Мадурушку, ага. Жаль, что Каддафушку с Хуссейнушкой любящие подданные под горячую руку утилизировали, неполная экспозиция будет.

Олександр Ройтбурд

я такой старый шо помню как зимбабве было южной родезией, которой правил головорез (©) ян смит. и все мои надежды на освобождение зимбабвийско-южнородезийского народа были связаны с не с мугабе и его африканской национально-освободительной армией зимбабве ЗАПУ из племени шона, а с большим другом советского народа и начальником народно-революционной армии зимбабве ЗАНУ товарищем джошуа нкомо из племени ндебеле. откуда тогда вылез этот мугабе - хз. но потом он тоже стал товарищем.

но я помню как я впервые увидел мугабе. это когда в 1979 году был митинг по поводу победы зимбабвийского народа над режимом смита-музоревы во второй чимуренге и провозглашения независимости зимбабве. мугабе был молод и полон сил, в черном (хотя я не уверен, телевизор был ч/б) костюме, белой рубашке, и держал в руках петуха. в орнитологическом смысле этого слова. мугабе сиял белозубой улыбкой. рядом с ним стоял счастливый министр внутренних дел зимбабве с фамилией которой мог позавидовать любой грузинский гаишник. фамилия этого министра была машингаидзе.

наша покойная бабушка фаня посмотрела на мугабе и сказала: "о. еще один наш друг. чуть где какой шлепер - сразу наши друзья".

интересно, знал ли виктор ф. янукович значение слова "шлепер" в том далеком 1979 году?

Oleg Kozyrev

Мугабе ждут в Ростове-на-Дону

Павел Пряников

Ждем Мугабе соседом по даче Януковича.

Но, конечно, главная причина такого интереса к зимбабвийским событиям – очевидная параллель с другим несменяемым президентом.

Natalia Gevorkyan

У Мугабе тоже выборы в следующем году. 93 года, 30 лет у власти.

Дмитрий Гудков

Весь день читал про Зимбабве и все-таки не могу удержаться. Давайте просто по фактам, без аналогий.

Кто такой Мугабе? - Признанный национальный лидер, обеспечивший стране стабильность: 37 лет у власти.

Опытный политик: в свои 93 года - патриарх африканской демократии.

Уважаемый международный лидер, возглавляющий Еврази... то есть Африканский союз.

Непримиримый сторонник многополярного мира - 200 его соратников попали под санкции европейских партнеров.

Борец за национальный суверенитет: все иностранные компании в Зимбабве должны возглавлять только темнокожие граждане.

Выдающийся реноватор, в рамках кампании по реорганизации трущоб оставивший без жилья сотни тысяч человек.

И какие тут, спрашивается, могут быть аналогии?

Yuri Albert

Если не Мугабе, то кто?!

Лишь бы не было войны...

Nikolai Rudensky

"Пока есть Мугабе - есть Зимбабве, нет Мугабе - нет Зимбабве", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Николай Подосокорский

1,5 года назад супруга 92-летнего президента Зимбабве Роберта Мугабе заявила, что ее муж пользуется такой поддержкой народа, что его изберут на новый срок даже в случае смерти. И вот сегодня разлетелась новость о том, что военные захватили власть в Зимбабве. А почему это произошло? 6 ноября Мугабе отправил в отставку первого вице-президента Эммерсона Мнангагву, который считался возможным преемником главы государства и пользовался поддержкой армии. Мнангагва был обвинен в попытке государственного переворота с применением колдовства и покинул страну. В общем, колдовство его, похоже, таки сработало. Раньше Мугабе надо было думать о магической защите. Кстати говоря, Путину 93 года исполнится лишь в 2045 году. Он как раз сможет отметить 100-летие победы в Великой Отечественной войне, а там уже, как напророчил политолог Сергей Марков, будет доживать оставшиеся 40 лет на заслуженном отдыхе. Колдовство против него не поможет, ибо в ФСБ собраны сильные черные маги со всей страны - их никаким африканским вуду не прошибешь.

Алексей Навальный

Такие подробности моей биографии очень мало кто знает, но одна из первых публичных акций, прошедших по моей инициативе - это пикет у посольства Зимбабве против Мугабе, начавшего геноцид белых фермеров.

Сразу вспомнил об этом, увидев утренние новости о том, что военные пытаются отстранить банду Мугабе от власти.

Это была акция партии «Яблоко», и я в московском отделении только что возглавил группу проведения акций и пикетов. <...>

Классная акция была. Я рад, что есть в моей биографии такой эпизод, пусть он многим и покажется комичным. Мы были совершенно правы, и 15 лет последующего правления Мугабе в Зимбабве стали катастрофическими. Белых вырезали и выгнали. Экономика рухнула. Страну полностью разворовали, хотя это был один из самых развитых регионов Африки.

Denis Lebedev

Кончилась 37-летняя стабильность в Зимбабве

Artem Gudkov

Очередной конфликт на континенте. И я в очередной раз задаю себе вопрос: наличие значительных запасов природных ресурсов в стране - благо или проклятье?

История Африки показывает, что проклятье.

Konstantin Kalachev

Самая крупная купюра в истории человечества - 100 триллионов долларов Зимбабве. 30 июня 2009 года была выведена из обращения после реализации плана Роберта Мугабе по превращению населения Зимбабве в долларовых миллиардеров. После перехода на американские доллары средняя зарплата в Зимбабве в прошлом году составляла 21 доллар в месяц.

Андрей Громов

Ну как же так. У прекрасного человека отличный шанс до 100 лет оставаться президентом - до 2024 года совсем чуть-чуть каких то 7 лет. И вот на тебе переворот. Злые все таки люди, не ценят уникальные возможности. Впрочем, может и правильно. В конце-концов мы знаем и более достойных кандидатов на то чтобы отпраздновать столетие в президентском кресле.

Кирилл Шулика

Я даже и огорчился, не помрет Мугабе на своем посту... Такой сюжет испортили!

Eugeny Gladkih

а ведь должен был пережить путина

Fedor Kuznetsov

Но Мбасого в Экваториальной Гвинее пока держится на год дольше!

Николай Травкин

Вот так просыпаешься рано утром, знакомишься с новостями и как пыльным мешком по голове - Мугабу в Зимбабве военные свергли.

Первая мысль - и что же теперь делать? Это, ведь, как маяк вдали мерцающий погасили! Как, на кого теперь ориентир держать в этом штормящем океане мировой политики?…

Роберт Габриэль Мугабе …. Глыба! С 1980 года руководит государством и износа не видно. В следующем году 93 исполнится, а он как огурчик, на очередной срок выдвигается.

Наша политическая, экономическая и прочая шоу-элита мысленную интерполяцию уже привыкла производить, мол, нашему 93 исполнится в 2045 году, выдвигается и плюсуем еще 6 лет. То есть до 2051 года стабильность гарантирована и можно не дергаться…

И, вдруг, на тебе! Как серпом по фаберже- свергли!

Леонид Волков

В 2013 году с убедительным перевесом Роберт Мугабе выиграл шестые президентские выборы подряд.

В 2017, судя по всему, на всю страну ни нашлось ни одного человека, который был бы готов за него вступиться.

Serg Mitrofanov

Военным надоел несменяемый престарелый лидер с молодой женой

Andrey Koblov

В Зимбабве акция «Надоел» проходит в жесткой фазе!

Fyodor Krasheninnikov

Надеюсь это правда.

А наша армия под командованием Шойгу какой-то <ерундой> в Сирии занимается.

Дармоеды!

​Roman Popkov

Слежу за военным переворотом в Зимбабве. Эти эпические события конечно же вдохновляют. Охотно верю, что 90-летнего, впавшего в необратимый маразм президента Владимира Путина тоже в один прекрасный день посадят под домашний арест всякие там Алексеи Дюмины или кто к тому времени будет во втором эшелоне. В этом смысле путинский авторитаризм конечно же обречен.

Как говорится, русский, учи зимбабвийский. Точнее, учи шона, северный нделебе и какие там еще есть наречия.

Sotnik Alexander

Мугабе - все. А Россия - даже не Зимбабве. Это гораздо хуже...

Alex Shirinkin

О да, еще один диктатор пополнил собою учебники политологии. Авторитарные лидеры с большой долей вероятности заканчивают чем-то таким. Около 70%, если мне не изменяет память?

Grigorii Golosov

Эти события в Зимбабве великолепно иллюстрируют тривиальный для современной литературы об авторитаризме тезис о том, почему диктаторы, полагающиеся преимущественно на силовой аппарат, проигрывают (и зачем, стало быть, нужен электоральный авторитаризм)

Savushkin Vladimir

Печально, что диктаторы сжирают невосполнимое время, обрекая народы сидеть десятки лет в одном классе.

Ostap Karmodi

Хроника падения - еще вчера россияне с завистью следили за революцией в Украине, а сегодня уже завидуют и военному перевороту в Зимбабве.

Скептики, правда, считают, что завидовать нечему.

Леонид Швец

Поразительны масштабы поколенческого обновления, которое ожидает зимбабвийскую политику в случае, если 75-летний товарищ Мнангагва заменит во главе страны 93-летнего товарища Мугабе.

Yakovina Ivan

Роберт Мугабе и Грейс Мугабе, похоже, все.

Редчайшие мрази, разворовавшие богатейшую страну, уничтожившие ее генофонд, утопившие ее в крови и нищете, судя по всему, уходят. Армия потребовала.

Проблема в том, что наиболее вероятный преемник - Эммерсон Мнангагва - ничем не лучше.

Экс-глава местной гэбни, коррупционер, убийца, палач и точно такая же гнида, как эти двое.

Прозвище его, кстати, "Крокодил".

НЕЗЫГАРЬ

Цветные революции якобы любимая технология западных спецслужб и госдепа.

А китайские товарищи предпочитают классические военные перевороты.

Танки, пушки, арест и заявление о недееспособности.

Результат везде один. Одна часть элиты пожирает другую.

И какая разница- Майдан или Зимбабве.

Но есть и мнение, что жизнь в Зимбабве все же может измениться к лучшему.

Matthew Ivanov

Чего-чего, а военные в Африке зачастую лучше гражданских властей.

Vitaliy Averin

Конечно, случившееся в Зимбабве - это классический военный переворот (coup d'état). Но у зимбабвийской армии есть реальный шанс сыграть позитивную роль в коррекции политического процесса, в его демократизации и либерализации - схожую с исторической ролью армий Египта и Турции.

Подробно о том, как и почему происходят перевороты, пишет Екатерина Шульман:

Освежим в памяти политическую теорию вопроса, пока в Зимбабве дедушку Мугабе сковыривают:

Политическая наука изучает и заговоры, и военные перевороты, и политические убийства. На богатом материале, представленном в последние 50 лет странами Африки и Латинской Америки, сделаны занимательные и практически ценные выводы (см., например, книгу профессора Военно-воздушного колледжа Алабамы Наунихала Сингха «Захват власти: стратегическая логика военных переворотов»).

1. Вероятность военного переворота (например, заговора силовиков в отличие от, скажем, массового протеста, приводящего к смене власти) не связана с популярностью или непопулярностью лидера, против которого он направлен. Организаторы заговора живут в своей информационной среде и общаются с себе подобными. Их волнует не мнение народное, а то, смогут ли они собрать нужные военные и финансовые ресурсы. Если это удастся, поначалу переворот будет встречен населением одобрительно или нейтрально, и неважно, каковы были предшествующие результаты опросов.

2. Нет связи между наличием или отсутствием роста в национальной экономике и вероятностью внутриэлитного заговора. Элита существует в своем особом мире, для нее решающим фактором при приятии решения «Хватит это терпеть!» может стать вовсе не публикация очередной экономической статистики.

3. Перевороты с большей вероятностью происходят в год президентских выборов или перед ним, чем в любое другое время. Видимо, заговорщики не верят в желательный для себя результат выборов или не хотят его ждать. Учитывая п. 1, это говорит о том, что силовому смещению вероятнее подвергнется популярный лидер, чем непопулярный: какой смысл устраивать рискованный заговор против того, кто через год сам отойдет от власти. Но этот вывод исходит из двух предпосылок: что заговорщики действуют, исходя из рациональных побуждений, и что выборы в стране предполагаемого заговора приводят к смене власти. Как нетрудно догадаться, и то и другое не гарантировано.

Серьезный удар по позициям заговорщиков всего мира нанесло введенное в начале 1990-х гг. титулом 22 Кодекса США правило, по которому финансовая помощь стране, где законная власть смещена силовым путем, не оказывается, пока там не проведены общенациональные выборы. Той же нормы придерживается и ЕС. С тех пор заговорщики всего мира стараются как можно быстрее устроить в своей стране выборы - в том, разумеется, случае, если они зависят от иностранной помощи или рассчитывают на нее. Военные перевороты по классической схеме происходят чаще в бедных странах - богатые страны уже организовали у себя устойчивую демократию или решают вопросы престолонаследия мирно, в семейном кругу, на манер Саудовской Аравии. Нестабильность при передаче власти - удел режимов промежуточного типа.