В Крыму за полгода резко выросло количество ВИЧ-позитивных людей, сообщил российский Центр профилактики и борьбы со СПИДом. По данным организации, в августе зафиксировано 22 тысячи новых случаев заражения, тогда как в январе их было лишь 16 тысяч.

По статистике 2013 года в Крыму было 28 ВИЧ-позитивных на 100 тысяч населения, а в 2016-м – уже 40 случаев на те же 100 тысяч. В соседней России этот показатель в последние годы держится на отметке в 50. Подконтрольное Кремлю Министерство здравоохранения полуострова в октябре этого года сообщило, что в Крыму на диспансерном учете состоит более 10 тысяч человек с ВИЧ, но из них только половина получает антиретровирусную терапию.

Руководитель организации «Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью» Антон Басенко отмечает, что такой рост показателей может быть связан с тем, как российские власти относятся к наркозависимым.

Российские власти считают замещение тяжелых наркотиков метадоном чуть ли не подрывной работой Запада

– Самым главным ударом по борьбе с ВИЧ в Крыму было полное сворачивание заместительной терапии для наркозависимых. Такие люди начинают получать антиретровирусные препараты только после того, как их приведут в стабильное состояние с помощью метадона или других препаратов. По украинской статистике в среднем каждый второй наркозависимый еще и ВИЧ-инфицирован. В Крыму до аннексии заместительной терапией пользовались 800 человек, так что можно смело утверждать, что по крайней мере 400 крымчан остались без первичного решения своей двойной проблемы. Увы, российские власти считают замещение тяжелых наркотиков метадоном чуть ли не подрывной работой Запада.

Глава «Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД»​ Дмитрий Шерембей называет Россию худшей страной, с точки зрения риска заражения вирусом иммунодефицита.

В России борются со СПИДом крестами и молитвами. Ничего глупее придумать нельзя

– Россия – это единственная страна мира, которая показывает просто сумасшедший рост заболеваемости СПИДом. Инфицируются ВИЧ более 100 тысяч людей в год. Это значит, что власти никак не сопротивляются эпидемии. Люди без иммунитета потом заражаются туберкулезом и другими болезнями, и в конечном счете количество жертв увеличивается в 4-5 раз. По расчетам ученых, если в стране будет инфицировано больше 2% населения, эпидемия войдет в необратимую фазу. При этом в России, грубо говоря, борются со СПИДом крестами и молитвами, то есть напирают на нравственность. Ничего глупее придумать нельзя. Украина же сегодня лидирует среди государств, которые успешно борются с эпидемией и практически остановили распространение ВИЧ.

Главный врач Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Юрченко заключает, что многие крымчане с ВИЧ вынуждены перебираться на материковую Украину в поисках нормального лечения.

В Украине сейчас используют подход «лечить всех». Россия же применяет терапию только к тем, у кого инфекция уже достаточно развилась

– К сожалению, сегодня нет четкой статистики по Крыму, сколько людей получают антиретровирусную терапию за счет государства или нуждаются в ней. В Украине сейчас используют подход «лечить всех», вне зависимости от количества вирусов в крови или степени иммунодефицита. То есть главное, чтобы ВИЧ-инфицированный не заразил другого человека. Россия же применяет эту терапию только к тем, у кого инфекция уже достаточно развилась. Поэтому ВИЧ-инфицированные из Крыма часто переезжают на лечение на материковую Украину: в Николаевскую, Херсонскую, Одесскую области, а также в Киев. Только в столице я знаю более ста человек, которые после 2014 года перебрались сюда для того, чтобы иметь доступ к антиретровирусной терапии.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)