Что такое FARA, закон "об иностранных агентах" в США, из-за которого RT зарегистрировали одно из своих агентств в американском Минюсте. Зачем этот закон создавался и чем от него отличается его российский аналог.

Все началось с попыток противостоять пропагандистской машине Адольфа Гитлера. Масштабы нацистской пропаганды в США, увеличение числа организаций, которые тайно финансировались Берлином, и похищения американских технологических секретов германскими шпионами привели к тому, что Конгресс решил вмешаться.

Предполагалось, что FARA (Foreign Agents Registration Act – закон о регистрации иностранных агентов) упорядочит ситуацию с публикацией нацистской пропаганды в США. Право высказывать любую точку зрения защищено Конституцией, поэтому закон лишь предусматривал, что организация или физическое лицо, занимающееся выполнением каких-либо заданий иностранного государства, должно официально сообщить об этом и пройти соответствующую регистрацию: сперва в Госдепартаменте, позже – в Министерстве юстиции.

Для обозначения таких организаций и физлиц в законе используется слово «агент», которое в английском языке – в отличие от русского – не имеет негативной коннотации.

Во время Второй мировой войны американские суды рассмотрели 23 дела, фигурантов которых обвиняли в нарушении FARA. В 1966 году закон изменили – теперь он должен был регулировать и деятельность иностранных лоббистов. Из текста закона пропало слово "пропаганда" – его заменили на "информационные материалы".

Министерство юстиции США разъясняет, что FARA необходим, чтобы правительство США и народ Соединенных Штатов знали об источнике информации и личностях людей, пытающихся оказать влияние на общественное мнение, политику и законы США.

Под действие закона попадает любая структура, организованная согласно законам иностранного государства или имеющая основное место ведения бизнеса в иностранном государстве.

Закон обязывает, чтобы информационные материалы иностранного агента содержали предупреждение, что они распространяются в интересах иностранного заказчика. Закон распространяется на информационные службы только в том случае, когда их редакционная политика управляется иностранным правительством.

Именно поэтому в США без регистрации работают британская BBC и немецкая Deutsche Welle – эти государственные медиа независимы от властей своих государств.

RT не имеет никакого отношения к ценностям журналистики, таким как объективность и поиск правды

"RT имеет только один общий признак с западными вещателями, такими как BBC и "Голос Америки" – государственное финансирование. Последние управляются прозрачными структурами, что гарантирует редакционную независимость, ответственность и качество. RT не имеет никакого отношения к базовым ценностям журналистики, таким как объективность и поиск правды", – считает Джеймс Кирчик, эксперт института Brookings.

Согласно оценке разведсообщества США, RT и "Спутник" – составные части "государственной российской пропагандистской машины", поэтому они попадают под действие FARA.

В рамках этого закона в свое время регистрировались представительства главных советских СМИ – агентства ТАСС, газет "Правда" и "Известия". А когда в 2010 году ФБР раскрыло сеть российских шпионов, среди которых была Анна Чапман, им также было инкриминировано нарушение закона FARA – поскольку они тайно выполняли приказы Москвы.

Согласно последнему отчету Министерства юстиции США по состоянию на начало 2017 года, в качестве иностранных агентов зарегистрированы китайская газета China Daily, японский телевещатель NHK Cosmomedia и южнокорейская KBS.

Регистрация в рамках FARA не мешает иностранным медиакомпаниям вести бизнес на территории США и не накладывает никаких требований к распространяемой информации. Закон предусматривает лишь выполнение ряда условий: информирование об источниках финансирования (раз в квартал), ежегодное предоставление распространенных информационных материалов (например, сетки вещания со списком программ) и сообщение о том, что это средство массовой информации действует в интересах того или иного правительства – для этого достаточно разместить одно предложение соответствующего содержания на официальном сайте.

В России в 2013 году был принят собственный закон "Об иностранных агентах", под действие которого попали многие правозащитные организации. При этом российское руководство традиционно использовало FARA – кстати, неверно описывая его суть – в качестве оправдания своей атаки на права человека.

"В России принят закон, согласно которому те неправительственные организации, которые финансируются из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, должны зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Это не какая-то особая новация в мировой политической практике. Точно такой же закон действует в Соединенных Штатах Америки с 1938 года", – говорил в 2013 году президент России Путин.