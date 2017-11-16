В Советском районе Крыма прошли обыски в доме крымского татарина Мустафы Мустафаева и его родственников. Российские силовики заявили, что его подозревают в распространении наркотиков. Мустафаев – фермер, он не занимается общественной деятельностью. Но крымскотатарские активисты считают, что действия силовиков могут быть политически мотивированными.

Машина с вооруженными людьми в форме ранним утром 16 ноября подъехала к дому Мустафаева в селе Пушкино Советского района.

«Сломали дверь, агашку (старшего брата – КР) заломали, надавали ему по шее три человека. В масках были люди, приехали «Газелькой» и на трех машинах. Приехали, обыскали весь дом, все перерыли», – рассказал сын Мустафы Абхадыр Мустафаев.

По его словам, силовики вели себя грубо, применяли силу, они не только выломали дверь, но и разбили окна. Их лица скрывали маски, многие были вооружены автоматами. Членам семьи Мустафаевых они объяснили свои действия тем, что ищут в доме наркотики.

Потасовки и нецензурная брань

Во время обыска у дома Мустафы Мустафаева собрались соседи, обеспокоенные судьбой соотечественника. Силовики не нашли наркотиков, но решили забрать хозяина жилища с собой. Когда они выводили его из дома, чтобы посадить в служебную «Газель», соседи Мустафаева стали настойчиво требовать, чтобы его не задерживали и провели все следственные действия на месте.

«Что это такое? Мы тоже телевидение смотрим и видим, что вы вытворяете. Раз не нашли, зачем забирать? Потом не докажешь, куда вы забрали. Разбирайтесь на месте!» – кричала одна из соседок Мустафаева.

Общественный активист из Старого Крыма Ридван Меметов был на месте событий и сообщил, что силовики, не найдя ничего у Мустафы, решили провести обыск и у его матери – 76-летней Аджер Аблаевой.

«Они использовали как предлог то, что он часто сюда ходит и может здесь прятать наркотики. Здесь они уже вели себя аккуратно, дождались судебного ордера, предъявили его и собаками зашли, обыскали дом. Пока ждали ордер, Мустафа-агъа увезли в Севастополь», – рассказал активист в комментарии для Крым.Реалии.

Во время обыска у матери Мустафаева на улице произошла небольшая потасовка между силовиками и местными жителями. После того, как Мустафу увезли, его жена подбежала к полицейской машине с требованием объяснить, куда направился автомобиль с ее супругом. Трое людей в масках оттолкнули женщину, что возмутило собравшихся соседей Мустафаева. Они двинулись в сторону силовиков, и тогда один из людей в масках направил на них автомат и в нецензурной форме потребовал отойти.

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Соседи Мустафаева отошли от силовиков, толкотня прекратилась, но спор прекращался. Жители Пушкино спрашивали, за что задержали их соседа. Один из людей в маске сказал, что за продажу наркотиков.

Задержан за то, что он торгует наркотиками. Есть свидетельства, есть свидетели

«Задержан за то, что он торгует наркотиками. Есть свидетельства, есть свидетели», – сказал он.

На эти слова эмоционально отреагировала жена задержанного – она стала кричать на полицейского, утверждая, что обвинения беспочвенны.

Пока силовики проводили обыск у матери Мустафаева, ей стало плохо, она упала в обморок. Наркотиков в ее доме не нашли и покинули село Пушкино. О местонахождении Мустафы на момент публикации этого материала не было ничего известно.

Мустафаев, по словам его соседей, занимается сельским хозяйством. Его супруга Ленара – учительница крымскотатарского языка в местной школе. Они не занимались общественной деятельностью. Но активист Ридван Меметов предполагает, что преследование жителя Пушкино может быть политически мотивированным.

Выстрел в Курском

Неоднозначный инцидент в этот же день состоялся Белогорском районе Крыма. В селе Курское был обстрелян дом местного жителя Джафера Аметова, который до 2014 года был членом местного меджлиса и трижды избирался депутатом сельсовета.

В ночь с 16 на 17 ноября на улице возле его дома произошел выстрел. Пуля прошла через забор и повредила автомобиль, стоящий во дворе. Обнаружив это, Аметов вызвал полицию.

Пресс-служба крымского управления МВД России заявила, что сотрудники ведомства задержали выстрелившего мужчину. Им оказался местный житель, имя полицейские не назвали.

Действия его носили непредумышленный характер

«В ходе проведения комплекса необходимых мероприятий сотрудники полиции, выехавшие на вызов, в короткие сроки установили, что к совершению противоправных деяний может быть причастен местный житель, который пояснил полицейским, что ружье принадлежит не ему, а выстрел он произвел потому, что он не умеет обращаться с оружием, и действия его носили непредумышленный характер», – говорится в сообщении пресс-службы.

Полиция заявила, что их сотрудники изъяли у гражданина ружье, из которого, предположительно, были повреждены ворота заявителя. МВД утверждает, что проводит проверку, никаких процессуальных действий пока не было.

Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров предполагает, что в этом инциденте нет никакого политического подтекста.

Предполагаю, что тут нет политики, скорее всего, бытовой вопрос

«Я знаю его (Джафера Аметова – КР) давно, лет 26-27. Это хороший человек и семьянин, но не думаю, чтобы он относился к слишком активным людям. Не хочу комментировать преждевременно, но предполагаю, что тут нет политики, скорее всего, бытовой вопрос», – сказал Абдурешит Джеппаров.

Иного мнения придерживается крымскотатарский активист Заир Смедляев, который из Симферополя прибыл в Курское, чтобы пообщаться с пострадавшим. Он предполагает, что к ночным выстрелам могут иметь отношение российские силовики. По его словам, после посещения Курского ему начали поступать угрозы.

Они хотят добиться, чтобы из Крыма не было никакой информации

«Это уже очередное сообщение «валите отсюда, а то мы вам… Первое, пятое, десятое» и мат. Я так понимаю, что они хотят добиться, чтобы из Крыма не было никакой информации, правдивых данных о той ситуации в которой мы находимся. Обвиняют, что я проплаченный человек. От пользователя с недавно созданной страницей, фотографией какого-то казака два-три пророссийских поста там», – рассказал Крым.Реалии Смедляев.

По мнению Смедляева, угрозы, поступившие в его адрес, могут свидетельствовать о том, что к выстрелам в Курском причастны российские силовики.