Французское новостное агентство Euronews рассказывает о туристических сокровищах на востоке Украины. В британской газете The Guardian вышла статья о «вмешательстве России в западную политику», чего сам Кремль не признает. Издание The Independent пишет об озабоченности российской киберагрессией в Британии.

Французское новостное агентство Euronews рассказывает о туристических сокровищах на востоке Украины. Авторы статьи повествуют о своем недавнем опыте путешествия по селам на Донбассе и отмечают, что, хотя регион значительно и пострадал от войны, длящейся с 2014 года, там все еще есть много туристических мест.

Село Гранитное, например, сегодня – «красная зона» между территориями, контролируемыми боевиками, и территориями, подконтрольными украинской армии, говорится в статье. Это село основали еще в XVIII веке урумы – тюркоязычные греки из Крыма, а после Второй мировой войны сюда приехали и крымские татары, поясняет издание. До того как началась война, местная река привлекала туристов для каякинга. Люди наслаждались местными пейзажами и вкусной едой, говорится в статье.

Другим примером является украинское село Александро-Калиново, расположенное в 40 километрах от линии фронта, известное ранее развитием зеленого туризма. Война плохо повлияла на дальнейшее туристическое развитие, но местные жители, по словам авторов, не сдаются. Они создали музей, который «дает возможность путешествовать иногда, ознакомиться с местным сельским хозяйством, ремеслом и сельской жизнью», говорится в статье.

В Славянске до начала войны еще с XIX века работала фабрика керамики, продукция которой была известна даже в Париже и Брюсселе, отмечает издание. В условиях отсутствия насилия местные жители планируют восстановить ее работу, проводить воркшопы и создать кафе, пишут авторы.

В разделе «Мнение» британской газеты The Guardian вышла статья «Россия вмешивается в западную политику, поскольку ей нечего терять».

«От референдума по «Брекзиту» до американских и французских президентских выборов Россия вызывает серьезную злость в западных демократиях. Буквально вчера выяснилось, что сотни поддельных учетных записей Twitter, которые считаются связанными с Кремлем, были использованы для воздействия на британскую политику», – пишет автор статьи Роберт Сервис.

Он размышляет над причинами такого поведения Кремля и считает, что «Путин знает, что Россия уже не является сверхдержавой, но он может укрепить свое положение дома, дестабилизируя Запад».

Дело в том, что российское правительство трезво оценило ситуацию в мире и сделало вывод, что ему нечего терять, говорится в статье. Сам президент России Владимир Путин постоянно отвергает любые обвинения относительно вмешательства Кремля во внутренние дела других стран и, по мнению автора, ведет себя в отношениях с другими странами как «школьник, стонет, что все учителя против него».

И действия России в Европе уже принесли ей пользу: например, в 2014 году российские финансы обеспечили дружбу венгерского лидера Виктора Орбана «с щедрым долгосрочным кредитом на строительство АЭС», говорится в статье. Для Путина сам факт того, что он отлучил одного европейского лидера от единства Евросоюза, уже является поводом радоваться, отмечает Сервис.

Автор обращает внимание и на то, что след России есть и в поддержке невыигравшего кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, и ее громкие протесты против Евросоюза, а также общее отношение к России «сделали любую финансовую помощь Кремля стоящей того».

«Уничтожение связей, объединяющих и укрепляющих многие страны Европы отдельно и коллективно, является испытанной стратегией Кремля», – отмечает автор.

Корреспондент британского издания The Independent Лиззи Дирден пишет о российской киберагрессии. Автор статьи ссылается на сообщение одного из ведущих офицеров безопасности Британии Киарана Мартина, являющегося главой Центра национальной кибербезопасности, о том, что кибератаки были нацелены на британские энергетические сети, телекоммуникации и средства массовой информации, говорится в статье.

Эти действия России, по словам Мартина, являются лишь частью ее общих усилий, направленных на «подрыв международной системы». Он считает, что это явная причина для беспокойства, говорится в статье.

Сам Центр национальной кибербезопасности не предоставляет деталей российских кибератак и не объясняет, как их осуществляли, пишет Дирден.

Киаран Мартин сделал заявление после того, как исследователи Эдинбургского университета обнаружили 400 фейковых аккаунтов в социальной сети Twitter, распространявших информацию о «Брекзите» в очевидной попытке повлиять на результаты референдума, говорится в статье.

Автор также ссылается на слова британского премьер-министра Терезы Мэй, которая в понедельник заявила, что Россия «угрожает международному порядку» своим вмешательством в выборы иностранных государств, и Великобритания будет делать все возможное для своей защиты, говорится в статье.