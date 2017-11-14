Новый отчет международной правозащитной организации Freedom House, которая занимается поддержкой и исследованием состояния демократии, политических свобод и соблюдения основных прав человека, анализирует манипуляцию онлайн-контентом правительствами разных стран в социальных сетях, что приводит к упадку демократии и укреплению авторитарных тенденций. Уровень интернет-свободы в мире постоянно снижается, а в Украине за последний год такое снижение является одним из крупнейших.

Правительства по всему миру за последний год значительно увеличили свои усилия в манипуляции контентом на платформах социальных сетей, и это серьезно угрожает укреплением авторитарных режимов, говорится в отчете под названием «Freedom on the Net».

Манипуляции онлайн-контентом достаточно сложно выявить, но бороться с ними еще сложнее, отмечают исследователи. Тактики манипуляции и дезинформации за последний год сыграли важную роль в выборах не менее чем в 17 странах мира.

Некоторые государства, такие как Россия, с помощью подобных тактик пытались распространить свое влияние на другие страны. А не менее 30 правительств других государств использовали их для распространения проправительственной мысли или для подавления критики внутри своей страны.

Тактики манипуляции контентом в социальных сетях стали значительно шире и технически изощреннее, ведь сегодня они включают использование ботов и других распространителей фальшивых новостей, которые применяют современные возможности социальных сетей и поисковых алгоритмов для того, чтобы фальшивая информация максимально напоминала реальную, говорится в отчете.

​В Украине –​ одно из самых крупных снижений интернет-свободы

С 2016 года уровень интернет-свободы постоянно приходит в упадок в 32 из 65 исследованных стран. При этом в Украине этот упадок стал одним из крупнейших: правительство заблокировало российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», поисковую систему «Яндекс» и Mail.ru по соображениям национальной безопасности, в то время как в стране возросли преследования за онлайн-деятельность, отмечают исследователи.

​Тактики манипуляции в Украине

В Украине основной тактикой манипуляции контентом в социальных сетях является использование проплаченных провластных комментаторов и политических ботов, отмечают авторы отчета. А в России, например, в дополнение к этим двум методам также используют провластную пропаганду и СМИ.

Цензура в Украине

В Украине незначительно под цензуру попадает критика власти, а также в значительной степени темы, связанные с вооруженным конфликтом.

Цензура, как объясняют авторы, проявляет себя, когда государственные органы блокируют или предписывают удалить контент или же, например, задерживают или штрафуют пользователей за размещение контента на конкретные темы.

Ограничения интернет-свободы в России

В отчете говорится, что мало где существует более сильная связь между государственной пропагандой и правовыми ограничениями СМИ, чем в России. В этой стране блогеры, имеющие более 3 тысяч посещений в сутки, должны зарегистрировать свои персональные данные в государственных органах, а основные СМИ находятся в собственности союзников Кремля, отмечают авторы. Более того, бюджет российской «фабрики троллей» составляет около 400 тысяч американских долларов в месяц, говорится в отчете.

Пять основных трендов снижения уровня интернет-свободы

За последний год исследователи обнаружили пять основных трендов, которые вызывают снижение уровня интернет-свободы в мире. Государства начали подвергать цензуре мобильную связь, а именно – отключать мобильный интернет по политическим или оборонным причинам. Также, особенно во время протестов, все больше правительств начали запрещать онлайн-трансляции в интернете, которые стали довольно популярными в социальных сетях. Значительно участились и кибератаки против новостных агентств и оппозиционеров или правозащитников. Все чаще стали вводить ограничения на виртуальные частные сети, такие как VPN, позволяющие добраться до запрещенных в странах веб-сайтов. Нападений на журналистов, активных в интернете, также стало значительно больше, говорится в отчете.

​Исследователи считают, что первым шагом в борьбе с онлайн-манипуляциями контентом должно стать обучение людей тому, как выявлять фальшивые новости и комментарии, вводящие в заблуждение. Также необходимо обратить внимание и на обеспечение прозрачности политической онлайн-рекламы, говорится в анализе.

Если игнорировать проблему, авторитарные режимы будут становиться сильнее, а доверие к онлайн-СМИ, интернету – все слабее, убеждены авторы отчета.