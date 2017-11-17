ФСБ обвиняет севастопольского активиста Игоря Мовенко в «публичных призывах к экстремистской деятельности». Речь идет о публикации в соцсети с текстом «Крым – это Украина». По этой статье крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы.

В сентябре 2016 года Игоря Мовенко жестоко избили из-за символики украинского батальона «Азов», наклеенной на велосипед. Врачи тогда диагностировали у пострадавшего множество травм, в том числе открытую черепно-мозговую и перелом основания черепа. Тем не менее Гагаринский районный суд Севастополя оштрафовал Игоря Мовенко на две тысячи рублей якобы «за распространение нацистской символики».

Координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник считает, что, обвиненяя украинца в «экстремизме», российские власти пресекают его попытки открыть уголовное дело на нападавшего.

По сути, любого можно привлечь таким образом

– Мы рассматриваем дело Игоря Мовенко в общем контексте преследования украинцев в Крыму. Осенью 2016 года его избил бывший сотрудник украинского «Беркута», который перешел на сторону России и работает в правоохранительных органах. С тех пор Игорь безуспешно пытается добиться возбуждения уголовного дела по факту этого страшного нападения. Это закончилось тем, что полицейские приехали к нему на работу, отвезли домой, избивая, и провели обыск. После этого, в апреле 2017 года стало известно о том, что появилось уголовное дело против Игоря Мовенко за «экстремизм». Поводом стал комментарий от лета 2016-го, то есть размещенный задолго до избиения. Это крайне избирательная практика. По сути, против человека, который пытается добиться справедливости, просто используют экстремистские статьи. Любого можно привлечь таким образом.

Ольга Скрипник отмечает, что комментарии в соцсетях, разжигающие ненависть к украинцам, российских полицейских не интересуют.

Россия должна ответить за все эти политически мотивированные преследования

– Все это однозначно указывает на политически мотивированное уголовное дело. Сейчас Игорь Мовенко находится под домашним арестом. Мы насчитываем в Крыму по крайней мере 50 уголовных дел, по итогу которых людей лишили свободы в СИЗО или в тюрьмах. Другая группа – это люди с ограниченной свободой – вроде Игоря Мовенко. И, наконец, есть уже освобожденные Ильми Умеров, Ахтем Чийгоз и прочие активисты. По нашему мнению, Россия должна ответить за все эти политически мотивированные преследования, вне зависимости от результатов судов. Не стоит забывать также про военные преступления россиян в Крыму.

Начальник отдела прокуратуры АР Крым Максим Кандзеба утверждает, что его ведомство попытается объявить в международный розыск виновных в преследовании севастопольского активиста.

Мы собираем данные по преследованию Игоря Мовенко, чтобы открыть уголовное дело

– Мы сейчас собираем все данные по преследованию Игоря Мовенко, чтобы открыть уголовное дело и внести в единый реестр досудебных расследований. Если есть свидетели того избиения, призываем их обращаться к нам для дачи показаний. В любом случае, мы будем объявлять подозрение виновным только после того, как соберем достаточно доказательств. Далее можно будет говорить о том, чтобы объявить этих людей, в том числе напавшего на украинца экс-сотрудника «Беркута», в международный розыск.

Крымский историк и политолог Евгения Горюнова заключает, что преследование украинцев в Крыму – лишь один из элементов гибридной войны России против Украины.

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Очевидно, по мнению Кремля, любить Украину – преступно

– Сегодня открыто демонстрировать украинскую символику в Крыму – это практически подвиг. В 2014-2015 годах за нее могли оштрафовать, а теперь перспективы страшнее – приговоры с реальным тюремным сроком, как в случае с Владимиром Балухом. Это целенаправленная политика России, для того чтобы искоренить у людей воспоминания об Украине и любовь к ней, а также чтобы представить ее в совершенно негативном свете. Подобные идеи постоянно озвучиваются в подконтрольных властям крымских СМИ. У России есть цель показать, что Украина – якобы недогосударство победившего фашизма, и она добивается этого комплексно: начиная от пропаганды по телевизору и заканчивая уголовными преследованиям украинцев. Очевидно, по мнению Кремля, без контроля властей любить Украину преступно.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)