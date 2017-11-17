В Севастополе вынесли приговор фигуранту «дела диверсантов» Дмитрию Штыбликову. Суд признал его виновным в подготовке диверсий по заданию украинской разведки и присудил пять лет колонии строгого режима. Дело Штыбликова рассматривали в особом порядке, поскольку он пошел на сделку со следствием. Почему крымчанин дал признательные показания и как его друзья и близкие отнеслись к вердикту – выясняли Крым.Реалии.

Приговор зачитывали в Севастопольском городском суде 16 ноября. На зседание суда впервые допустили родственников Штыбликова (до этого они проходили в закрытом режиме). Дмитрий подписал соглашение со следствием, поэтому его дело рассматривали в особом порядке. Он дал признательные показания в замен на смягченное наказание.

В каких именно деяниях Штыбликова признали виновным – пока не известно. Копию решения родственником еще не выдали, а на слух судейский вердикт им запомнить не удалось.

Путем сложения дали 5 лет. А номеров статей пока нет, решения мы пока не видели

«Нас допустили только на оглашение, запретили любую аудиозапись. Только на слух воспринимали статьи Уголовного кодекса, но их было очень много. Запомнили только сроки по этим статьям. Путем сложения дали 5 лет. А номеров статей пока нет. К нам приставлен специфический адвокат, и решения мы пока не видели», – сказал в комментарии для Крым.Реалии брат осужденного Алексей Штыбликов.

Помимо заключения в колонию строгого режима, Дмитрию присудили штраф в размере 200 тысяч рублей.

«Вторая волна»

За решеткой Дмитрий Штыбликов находится уже больше года. Он относится к так называемой «второй волне» крымских «диверсантов». Представителей «первой волны» – Евгения Панова, Андрея Захтея и Владимира Присича – задержали в августе 2016 года. Это произошло после инцидента у админграницы с Крымом, в результате которого погибло двое российских военнослужащих. По версии ФСБ, Захтей и Панов входили в украинскую диверсионную группу, которая прошла на территорию Крыма и попыталась забрать из заранее организованного схрона оружие и взрывчатку. Оба они сейчас находятся в СИЗО Симферополя. Захтей пошел на сделку со следствием, Панов – нет. Главное управление разведки Украины опровергает обвинения российской стороны в том, что задержанные являются их агентами.

Через три месяца ФСБ отрапортовала о задержании в Севастополе еще троих украинских диверсантов. Одним из них был Дмитрий Штыбликов, еще двое – это Алексей Бессарабов и Владимир Дудка. Российские спецслужбы объявили, что задержанные якобы планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма. В сообщении ФСБ говорилось, что у них изъяли взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы. Министерство обороны Украины опровергло эти обвинения и назвало их «очередным фейком российских спецслужб, направленным на сокрытие персональных репрессивных действий против жителей полуострова, а также дискредитацию Украины в лице международного сообщества».

Со временем ФСБ обнародовало несколько видеозаписей, связанных с задержанием новых «диверсантов». На одном из них запечатлен обыск в квартире Дмитрия – у него якобы нашли несколько единиц оружия с патронами, документы с печатями Минобороны Украины, бронежилеты, офицерские погоны и даже визитку экс-лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша. Впоследствии выяснилось, Штыбликов увлекался страйкболом, и все найденное у него оружие и амуниция являются игровыми.

На другом видео Штыбликов и Бессарабов дают признательные показания о том, что они уже много лет являются сотрудниками главного разведуправления Минобороны Украины. Дмитрий на камеру говорит, что на работу в ГУР он попал еще в 1998 году.

Через две недели после ареста Штыбликова, Бессарабова и Дудки ФСБ объявила о поимке еще двух украинских «диверсантов» в Крыму – Алексея Стогния и Глеба Шаблия. Следом российские спецслужбы, как и предыдущие разы, распространили видеозапись, на которой задержанные признаются в работе на украинскую разведку.

Алексею Стогнию уже успели вынести приговор в виде 3,5 лет лишения свободы. Причем осудили его не за подготовку диверсий или шпионаж, а за незаконное изготовление и хранение боеприпасов.

Сделка из-за угроз

Дмитрий Штыбликов и другой фигурант «дела диверсантов» Алексей Бессарабов работали экспертами в аналитическом центре «Номос». Эта неправительственная организация проводила исследования на тему международных отношений, национальной безопасности и евроатлантической интеграции в Черноморско-Каспийском бассейне. Штыбликов возглавлял в «Номосе» международный отдел и комментировал для СМИ события в качестве эксперта.

Они, как и еще один фигурант дела – Владимир Дудка, окончили факультеты разведки. Штыбликов окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. После него Дмитрий поступил в Вооруженные силы Украины, а в середине 2000-х уволился и пошел работать в «Номос». Этот экспертный центр закрылся в 2014 году.

После задержания Штыбликова с ним пытался заключить договор независимый российский адвокат Александр Попков, который специализируется на политических делах в Крыму. Он несколько раз пытался попасть к клиенту, но силовики его не пропускали, ссылаясь на то, что задержанный якобы от него отказывается. Роль защитника выполнял только адвокат по назначению.

Бывший коллега и друг Дмитрия Штыбликова по «Номосу» Павел Лакийчук считает, что обвинения в адрес его товарища сфабрикованы.

Они откровенно писали о действиях России, которая может развязать войну против Украины

«После событий августа 2014 года ФСБ надо было показать свою работу в Крыму. В качестве «кукол», фигур, которых можно изобразить террористами, избрали именно эту группу бывших военных. Касательно Штыбликова и Бессарабова сыграла значительную роль их деятельность в центре «Номос», когда они достаточно откровенно писали о возможностях и действиях России, которая может развязать войну против Украины точно так же, как это произошло в Грузии», – сказал Лакийчук в комментарии для Крым.Реалии.

По его мнению, Штыбликов пошел на сделку со следствием из-за угроз жизни и здоровью, которые поступили в адрес его семьи. Лакийчук предполагает, что Дмитрий мог оговорить себя, чтобы избавить от ареста свою жену либо других родственников. Собеседник Крым.Реалии обратил внимание на то, что в день ареста Штыбликова также была задержана его жена, но потом ее отпустили и перевели в статус свидетеля. В этот же день, по словам Лакийчука, Дмитрий и подписал соглашение со следователем.

Брат осужденного Алексей Штыбликов также утверждает, что Дмитрий не имеет отношения ни к разведке Украины, ни к подготовке диверсий.

«Сделка была с самого начала – еще когда его жену держали. На свиданиях мы об этом не говорили. Но, я так понимаю, он решил, что уже раз оно подписано, нет смысла отказываться. Вы же понимаете, что в этой судебной системе ты или как Сенцов получишь 20 лет, или как-то приходится... Раз уже соглашение подписано в первые дни, значит по нему и идти», – сказал Алексей в комментарии для Крым.Реалии.

Сейчас Дмитрий Штыбликов находится в СИЗО Симферополя. Скорее всего, в ближайшее время его этапируют в одну из колоний России. Какую именно – пока не известно.