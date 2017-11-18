Крымские газеты пишут о скандальной компании, получившей очередной подряд в Симферополе, о закрытии старейшей метеостанции Крыма, а также критикуют обновленную резолюцию ООН по правам человека Крыму.

«Крымская правда» в статье «Горе-подрядчик добрался до детей» рассказывает о фирме, «опозорившейся с реконструкцией центра Симферополя», но получившей новый подряд. Речь идет о компании «Крым-Девелопмент», которая, как отмечает издание, «прославилась криво уложенной плиткой, косыми ливневками, горящей проводкой».

Таких «умельцев» должны были с позором выгнать из Крыма

«Казалось бы, таких «умельцев» должны были с позором выгнать не только из Симферополя, но и из Крыма. Но внезапно произошло удивительное: фирма выиграла новый тендер на 121,7 миллиона рублей. Теперь она будет заниматься реконструкцией уникальной школы олимпийского резерва по пулевой стрельбе. Видимо, детям остается только посочувствовать», ‒ возмущается издание.

Газета пишет, что у специализированной детско-юношеской спортивной школы многолетняя история, ее воспитанники известны и за пределами Крыма. «Казалось бы, если и помогать школе, то так, чтобы результат был гарантированно хорошим. Но есть опасения, что получится, как с реконструкцией центра Симферополя», ‒ добавляет КП.

«Крымский телеграф» в материале «Кто делает погоду на Караби?» рассказывает о закрытии старейшей метеостанции Крыма. Она расположена в центре нижнего плато Караби, на высоте 990 метров над уровнем моря. Метеостанция является основным ориентиром для путешественников и форпостом цивилизации в этом малообжитом районе полуострова. Официальная причина закрытия ‒ малая практическая отдача метеорологического поста.

Сплошные расходы, а доходов никаких.Такие объекты в Крыму долго не живут

«Есть предположение, что метеостанцию закрывают в целях экономии. Все-таки коменданту и сотрудникам нужно регулярно платить зарплату, сам пункт наблюдения требуется обслуживать и поддерживать в должном состоянии. А тут еще, говорят, прошлой зимой лопнул теплопровод, его ремонт выйдет в копеечку, а без тепла, понятно, обитатели станции на плато просто не выживут. Словом, сплошные расходы, а доходов никаких.Такие объекты в Крыму долго не живут», ‒ пишет еженедельник.

По его информации, сотрудники метеостанции не сдаются: они намерены своими силами, а также при поддержке сочувствующих, сохранить научный объект и продолжать метеонаблюдения.

«Крымские известия» в публикации под заголовком «Легенды и мифы «экспертов» из-за угла» подвергли критике обновленную резолюцию по правам человека Крыму, принятую на заседании третьего комитета Генассамблеи ООН.

«Никак не успокоятся!» ‒ цитирует издание главу подконтрольного России парламента Крыма Владимира Константинова.

Хочется воскликнуть: «Доколе?!»

«Что правда, то правда! Трудно иначе отреагировать на голословные и, признаться, уже набившие оскомину заявления о нарушениях прав человека в Крыму и «незаконном установлении Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления» на полуострове. Тем более, когда наша страна называется в этом, так сказать, документе «оккупирующей державой». И тоже хочется воскликнуть: «Доколе?!» ‒ негодует издание.

«Когда эмоции поутихли, пришли факты, доводы, резоны, аргументы. Точные, верные, убедительные. «Членам комитета Генеральной Ассамблеи ООН, принявшим антироссийскую резолюцию по Крыму, следует посетить полуостров, а не руководствоваться «мифами и легендами» от экспертов с Украины, говорит Константинов. И он безусловно прав. Давным-давно кто-то мудрый сказал: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», ‒ пишут КИ.