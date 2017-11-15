Третий комитет Генассамблеи ООН 14 ноября проголосовал за проект обновленной резолюции о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. Соавторами документа выступили 40 стран.

Резолюция подтверждает факт международного вооруженного конфликта между Украиной и Россией и призывает Москву выполнить решения Международного суда ООН. Они касаются отмены запрета на работу Меджлиса крымскотатарского народа, а также обучения на украинском и крымскотатарском языках. Представитель России раскритиковал документ, назвав его провокацией и антироссийской пропагандой. Вскоре резолюцию вынесут на голосование Генассамблеи.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что в фокусе новой резолюции ООН – не политика, а защита прав крымчан.

Резолюция направлена не столько на защиту территориальной целостности Украины, сколько на защиту прав человека в аннексированном Крыму

​– У этой резолюции есть прежде всего правозащитное измерение. Она направлена не столько на защиту территориальной целостности Украины, сколько на защиту прав человека в аннексированном Крыму. На основании предыдущей декларации мониторинговая миссия ООН составила довольно жесткий отчет, который еще будет использоваться в судах против страны-агрессора. Сейчас этот отчет лег в основу поправок к последней резолюции. Та, в свою очередь, предполагает очередной мониторинговый отчет, который, вероятно, появится в 2018 году. ООН проводит системный анализ деградации прав человека в Крыму, и отказ России отменять запрет на работу Меджлиса стал одним из ярких свидетельств этого процесса.

Борис Бабин отмечает, что недопуск миссии ООН на полуостров не мешает ей составлять отчеты о ситуации в Крыму, поскольку многие свидетели злоупотреблений российских властей выезжают на территорию материковой Украины и рассказывают о ситуации представителям международных организаций.

Резолюция ориентирует систему ООН на оценку вреда, нанесенного оккупацией, и дает основания для введения новых санкций против агрессора

​– Понятно, что резолюция очень болезненно воспринимается Россией. Документ ориентирует систему ООН на оценку вреда, нанесенного оккупацией, и дает основания для введения новых санкций против агрессора. К сожалению, мы пока что не ожидаем, что Россия выполнит требования Международного суда ООН. Для этого она должна проиграть в текущем конфликте, что может произойти только через экономические последствия от санкций.

Радиослушатели из Крыма смотрят на проблемы нарушения прав человека в Крыму с разных точек зрения:

«Я не против ни Украины, ни России, но смотрю на ситуацию с такой точки зрения. Моему мужу нужна была операция на сердце, и при Украине за нее запросили 40 тысяч. Россия эту операцию сделала бесплатно. Разве это не нарушение прав человека?»

«Мы тут вообще не слышим украинского языка, украинских передач, украинских песен. И вот так якобы не нарушаются права украиноязычных? Здорово, что до сих пор можно слушать передачи с материка, потому что в Крыму есть много украинцев, которым необходим украинский язык! Я даже не слушаю российские, кремлевские передачи, там сплошная ложь. В этом смысле очень сильно нарушаются права человека в Крыму. Крымскотатарские передачи есть, а украинских нет, и пусть россияне не врут!»

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​Координатор общественной инициативы «КрымSOS» Тамила Ташева заключает, что в крымском «информационном пузыре» легко не заметить факты нарушений прав человека на полуострове, и именно поэтому так важны резолюции ООН.

Некоторые крымчане не замечают нарушения прав человека на полуострове, поскольку информационное поле там абсолютно зачищено

​– Вполне возможно, что некоторые крымчане не замечают нарушения прав человека на полуострове, поскольку информационное поле там абсолютно зачищено. СМИ рассказывают об «устранении экстремистских ячеек», в то время как речь идет о незаконных арестах крымскотатарских активистов. Преследуют якобы не украинцев, а диверсантов, не мусульман, а террористов, и так далее. Россия не предпринимает абсолютно никаких действий, чтобы выполнить требования Международного суда ООН, даже не создает видимость такой работы. Однако это совершенно не означает, что резолюции не нужно принимать. Напротив, именно они прорывают эту завесу молчания, которую Россия пытается воздвигнуть вокруг Крыма.

​(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)