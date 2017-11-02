Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН, который занимается социальными, гуманитарными и культурными вопросами, обновленную резолюцию по правам человека в Крыму.

Об этом сообщил постоянный пресс-секретарь представительства Украины при ООН Олег Николенко. В новом документе содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском языках.

Член комитета Госдумы России по международным делам Сергей Железняк в ответ обвинил украинскую делегацию в обмане и добавил, что проект новой резолюции может угрожать суверенитету России.

Соавторами нового проекта резолюции выступили 34 страны. Голосование в Третьем комитете запланировано на середину ноября, а в случае успеха документ вынесут на Генассамблею.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца объясняет, зачем Украине резолюция, которая во многом повторяет формулировки апрельского решения Международного суда ООН.

Вопрос деоккупации Крыма нужно держать на повестке дня всех международных организаций

– Это не новая резолюция – она базируется на резолюции прошлого года и содержит более жесткие формулировки, вместе с рядом требований относительно работы Меджлиса и обучения на украинском и крымскотатарском языках. Мы выступили с ней, поскольку ситуация на оккупированном полуострове ухудшилась, что подтверждает и недавний отчет комиссара ООН по правам человека. Кроме того, мы прилагаем все усилия, чтобы удерживать Крым на повестке дня среди наших партнеров. Хотелось бы обеспечить присутствие на полуострове мониторинговых миссий ООН, чтобы они работали не дистанционно, как сейчас, и наблюдали все эти аресты и пытки, которые происходят там ежедневно. Вопрос деоккупации Крыма нужно держать на повестке дня всех международных организаций.

​Марьяна Беца отмечает, что принятие резолюции встретило ощутимое противодействие со стороны российских властей. По ее словам, тем более успешным достижением можно назвать включение в документ характеристики России как государства-оккупанта. Чтобы обновленную резолюцию в дальнейшем приняли на Генассамблее ООН, достаточно простого большинства голосов, заключает спикер украинского МИДа.

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов неожиданно поддержал идею пустить международных наблюдателей в Крым, несмотря на критику украинского варианта резолюции:

«А что меняется, собственно говоря? Конечно, я думаю, что будет, как заезженная пластинка, – она же стоит на граммофоне, ее и будут играть на граммофоне постоянно. Здесь главная тема – пропагандистский эффект, продолжать удерживать на плаву ложь о том, что происходит в Крыму. Мы будем этому противопоставлять нашу готовность, желание направить многочисленных представителей и руководителей крымскотатарских, украинских организаций Крыма во все структуры ООН для разъяснения реальной ситуации и требовать приезда через российскую территорию любых представителей миссии ООН в Крыму».

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​Координатор общественной инициативы «КрымSOS» Тамила Ташева указывает на то, что новый вариант резолюции утверждает именно юридический статус России в Крыму как оккупанта.

В резолюции теперь четко обозначено, что у России нет юрисдикции в Крыму, а только право государства-оккупанта обеспечить жизнедеятельность людей

– Кроме требований обеспечить обучение на украинском и крымскотатарском и возобновить работу Меджлиса, в обновленной резолюции есть еще ряд пунктов, которых не было в редакции от декабря 2016 года. Так, в документе зафиксирован тот факт, что между Россией и Украиной идет вооруженный конфликт. Это очень важно, поскольку Москва до сих пор утверждает, будто бы в Украине идет внутренний конфликт. Кроме того, в резолюции теперь четко обозначено, что у России нет юрисдикции в Крыму, а только право государства-оккупанта обеспечить жизнедеятельность людей, не внося свои правила. Поэтому все решения, которые там принимаются, в том числе относительно политзаключенных, являются ничтожными.

​Тамила Ташева подчеркивает, что проблема языковой дискриминации в Крыму также очень важна. По данным правозащитницы, использование украинского и крымскотатарского языков серьезно ограничено в различных сферах жизни в Крыму. По ее словам, даже за письма заключенных родственникам на том или ином языке их авторов могут отправить в карцер.

Юрист-международник, доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Антон Кориневич рассуждает о возможных последствиях в случае, если обновленная резолюция в конце концов вступит в силу.

Для Украины важно добиться положительного голосования за документ, который посвящен самым серьезным проблемам аннексированного Крыма

– Резолюции Генассамблеи ООН являются обязательными для всех организаций в системе ООН. То есть все специализированные учреждения и рабочие органы ООН должны будут эту резолюцию исполнять. Поэтому очень важно для Украины добиться положительного голосования за документ, который посвящен самым серьезным проблемам аннексированного Крыма. Россия, конечно же, не будет исполнять требования резолюции, утверждая вновь и вновь, что полуостров – ее территория, поэтому какие-либо международные требования к ней неуместны. То есть уклониться Москва может. С другой стороны, крупнейшая мировая организация будет официально расценивать Россию как оккупанта и нарушителя международного права.

​(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)