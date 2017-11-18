Аннексированный Севастополь на российских банкнотах: в октябре Центробанк России представил новую купюру номиналом 200 рублей с изображением памятников Севастополя. Эти деньги уже в обращении. Но крымчане видели «двухсотку» только по телевизору. Национальный банк Украины запретил операции с новыми российскими банкнотами. Понравилась ли ярко-зеленая купюра людям – мы спросили в Москве, Крыму, Донецке и Киеве.

Как рубли с крымскими видами стали «купюрами нон грата» в Украине – об этом подробно в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 13:30 и в 17:30 (повтор в воскресенье в 14:00 и в 21:30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 13:30.

Проект «Крым.Реалии» от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.