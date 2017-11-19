В международной прессе появилась публикация о том, что Россия угрожает разорвать музейные отношения с Нидерландами из-за золота, найденного в аннексированном Россией Крыму. В издании Financial Times говорится о письме президента Европейского совета Дональда Туска к 28 странам-членам ЕС с призывом расширить законодательство ЕС на российский газопровод «Северный поток-2». В британском издании The Guardian появилась статья о том, что социальная сеть Facebook сейчас находится под серьезным давлением в Великобритании из-за требования поделиться данными об усилиях России по манипулированию информацией (Кремль это отрицает) во время референдума по Brexit.

В британской газете The Telegraph появилась публикация о том, что Россия угрожает разорвать музейные отношения с Нидерландами, если эта страна и далее будет просить отдать Украине найденное в аннексированном Крыму золото («скифское золото» – КР).

Автор статьи Алек Лун объясняет, что 16 ноября министр культуры России Владимир Мединский отметил, что прошлогоднее решение нидерландского суда передать Украине более 2000 крымских артефактов «абсолютно политизировано» и «разрушает систему обмена экспонатами» между странами. Министр также отметил, что такие действия можно сравнить «только с хищением музеев во время итальянских кампаний Наполеона или фашистской агрессии», отмечается в статье.

В 2016 году нидерландский суд постановил, что «только суверенные страны могли бы претендовать на объекты как на культурное наследие, и поэтому артефакты должны быть доставлены в Украину, где их будущее может быть решено киевским судом», говорится в статье.

Автор отмечает, что украинская власть приветствовала это решение, но крымские музеи решили подать апелляцию. При этом российское Министерство культуры «потратило сотни тысяч фунтов на высококвалифицированных юристов в этомделе», говорится в статье.

Лун обращает внимание на то, что Министерство культуры Украины недавно пожаловалось ЮНЕСКО из-за того, что работы по реконструкции, проводимые новым крымским «правительством», уничтожают 500-летний Бахчисарайский дворец ‒ резиденцию крымскотатарских правителей.

В издании Financial Times опубликована статья о том, что председатель Европейского совета Дональд Туск написал 17 ноября письмо 28 странам-членам ЕС с призывом расширить законодательство ЕС на российский газопровод «Северный поток-2», который, по его словам, «не будет служить европейским интересам наилучшим образом» и существенно укрепит позиции Кремля.

Автор статьи Рошель Топленский отмечает, что Туск уже ранее предупреждал о том, что этот проект оставит Украину «на милость России».

Письмо также демонстрирует разногласия в ЕС из-за реализации проекта «Северный поток-2», который сейчас строит российский газовый гигант «Газпром» и также финансируют пять европейских энергетических компаний, говорится в статье.

Против этого проекта выступает Польша, отмечает автор, а также и ряд других стран, которые не хотят усиления позиций Москвы и увеличения зависимости от российского газа, который сейчас идет в Европу через Украину, говорится в статье.

Руководство «Северного потока» настаивает на том, чтобы проект оставался коммерческим, «однако критики утверждают, что его создание является политическим шагом, противоречащим целям ЕС по сокращению энергетической зависимости от Москвы и газа, идущего через Украину, ежегодно зарабатывающую на этом миллиарды долларов», говорится в статье.

Автор считает: «Если все будет реализовано, как написано, новые правила будут требовать от «Северного потока-2» осуществления некоторых операционных изменений, но вряд ли проект заблокируют».

Британское издание The Guardian пишет о том, что социальная сеть Facebook находится под существенным давлением со стороны академиков и парламентариев Великобритании из-за требования поделиться данными об усилиях России по манипулированию информацией (что Кремль отрицает) во время референдума по Brexit.

Автор статьи Алекс Герн отмечает, что после того, как британский премьер-министр 13 ноября заявила о попытках России использовать информацию в качестве оружия и сеять раздор на Западе, все сосредоточили внимание на социальной платформе Twitter.

Исследователь Оксфордского университета Йин Йин Лу отметил, что Facebook все же имеет больше влияния и возможностей, что делает его «идеальным местом» для попыток вмешаться в британские выборы. И эта социальная сеть имеет ответы на вопрос, ведь извне добраться до данных социальной сети невозможно, говорится в статье.

В Великобритании многие считают, что социальные сети не должны игнорировать проблему внешнего вмешательства в выборы, пишет Герн.

Ранее в США на Facebook уже оказывали давление из-за его роли в распространении Россией рекламных объявлений для вмешательства в предвыборную кампанию в США, говорится в статье. В конечном итоге социальная сеть начала внутренние расследование того, что именно произошло. В результате расследования, которое длилось более 10 месяцев, в Facebook признали, что недостоверные учетные записи приобрели тысячи рекламных объявлений вопреки политике Facebook, говорится в статье.

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