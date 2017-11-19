В 2014 году российский артист Константин Райкин дал интервью, в котором признался: он рад «что Крым стал теперь русский». В 2017 году ему это больно аукнулось в Одессе – активисты сорвали концерт. В соцсетях считают такой итог вполне закономерным, а само решение Райкина приехать с гастролями в Украину – нелогичным.

Концерт Райкина в Одессе сорвала группа местной молодежи. Активисты потребовали от артиста ответить на вопрос «Чей Крым?» Тот не стал отвечать и ретировался за кулисы. Зрители требовали возобновить выступление, но спектакль в итоге был отменен.

Действия активистов многие комментаторы (как в Украине, так и за ее пределами) поддержали.

Aram Kamalian

Давайте совершенно незаконно отожмём кусок другого суверенного государства, потом будем на весь мир орать, что он наш, потом будем удивляться, что народу этой страны это не понравилось.

Марина Брюс

За Крым, Донбасс, Сирию, МН-17 -коллективная ответственность всех граждан России. Время "шуток" прошло.

Вікторія Третьяк

Что же вы все лезете к нам, как тараканы. Россия большая, зарабатывайте деньги у себя.

Сергеи Спилберг

Сарочка, я же тебе говорил, не ходи туда, где тебя знают....)))

Сергей Дибров

...Можно допустить, что два или три года назад публичная поддержка крымнаша была необходимым условием продолжения актерской карьеры в России. Но опять же, времена поменялись. Мнение о том, что крымнаш был ошибкой, сейчас вполне допустимо в российском дискурсе, ее открыто высказывают даже кандидаты и "кандидаты" на президентскую должность.

В Одессе у Константина Райкина была прекрасная возможность воспользоваться ситуацией и перехватить инициативу. Вполне достаточно было сказать о том, что с тех пор он "несколько пересмотрел свои взгляды".

Если он их, конечно, пересмотрел.

Но он не захотел говорить на эту тему и удалился, бросив свою любимую публику. В итоге артист оказался в ситуации, которую сам же и очертил - или крымнаш, или украинский зритель. Или-или, как в том старом анекдоте о трусах и крестике. И сделал свой выбор.

Рейн Виктор

Не заработал артист пару-тройку рублей, ну и что? Главное, что Крым его. :-)

Нашлась и видеозапись того самого злополучного интервью.

Само решение Райкина отправиться с концертами в Украину многим комментаторам кажется странным и, как минимум, нелогичным.

Эдуард Валерьевич

А что он к фашистам поехал? Не скрепно это. Могли вообще распять и сжечь.

Наталья Кубасова

Или танками переехать в одних трусиках!

Nili Lachovsky

...По мне так не должны были вообще впускать, а уж впустили,так нечего возмущаться,что освистали и провалили гастроль...Это же нужно быть полностью лишённым совести,чтобы ездить в Украину на гастроли и ждать положительной реакции...

Yuriy Vainbrun

В любой цивильной стране, граждан иностранных государств,которые попирают в своих высказываниях государственный суверенитет,или участвуют в политическом,или экономическом бойкоте,просто не впускают в страну. Во всяком случае у нас в Израиле именно так делают.Удивительно, что его вообще впустили на Украину.Двум господам служить нельзя...Нельзя быть хорошим для Кремля и быть хорошим для тех, кто пострадал от оккупации Крыма и,вынужден был бежать, потерять многое, оказатьсч в тюрьме, быть убитым в результате агрессии России против Украины в гибридной войне..Двум богам как и двум господам служить нельзя.

Гурбин Станислав

К.Райкин в 2014 году поддержал возврат Крыма "в родную гавань". Он прекрасно знает, как Украина относится к этому вопросу. Во-первых,для меня не понятно, как вообще Райкин попал в Украину, если нам говорят, что артистам, поддержавшим аннексию Крыма, въёзд в страну закрыт. Во-вторых, если ты имеешь, чёткую позицию по Крыму, должен просчитывать риски. В этих условиях, ехать российскому актёру в Одессу - риск. Произошло то, что должно было произойти.

Сергей Тарасов

Если любишь Украину - зачем подписывать письмо "Крымнаш"?

Если любишь Путина - зачем ехать в Украину?

Ехать в страну на заработки, ограбление которой публично приветствовал по меньшей мере странно.

Определиться бы пора творческой интеллигенции.

А так, есть риск стать гонимым везде. (С)

Дмитрий Суворов

Я эту проблему понимаю так. Прежде всего - Украине имеет смысл (хотя бы на определенное время) вообще запретить гастроли на своей территории российским артистам. Любым. Даже не только потому, что "страна-агрессор". А главным образом потому, что артисты из России в ситуации, подобной райкинской, по определению не могут отвечать честно. Или они должны ответить, как им велит совесть и нравственное чувство - и тогда их карьера в России будет мгновенно и фатально сломана (это - в лучшем случае!). Или они будут отвечать "московски"-официозно - и тогда им в Украине нечего делать. Или они вынуждены будут сбежать со сцены, как Райкин. Ну, и кому такие "гастроли" нужны? А деньги можно зашибать и где-нибудь в другом месте (в Астане или Минске, например). Российским же артистам, едущим на гастроли в Украину, необходимо знать, что здесь им непременно будут задавать таковые неудобные вопросы, не оставляющие места никакому нравственному "постмодерну". Пусть делают выводы и готовятся - или не ездят. Третьего не дано.

Комментаторы не обошли вниманием и колоритную одесскую публику, которая пришла на концерт Райкина.