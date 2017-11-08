Крым.Реалии продолжают следить за гастрольными турами артистов на полуострове. Как мы неоднократно писали, ни санкционный режим, ни уголовную ответственность за нарушение государственной границы Украины многие артисты не рассматривают как препятствие для своих выступлений на этой территории. Предлагаем свежую подборку крымских гастролеров осени.

Прогулявшись среди афиш по улицам Симферополя, наши корреспонденты собрали информацию о последних концертах, которые либо состоялись в городе, либо еще предстоят. По нашим подсчетам, с сентября по начало ноября в Крыму выступили свыше двух десятков исполнителей и коллективов. Большинство из них традиционно российские. Исключением этой осенью стала итальянская группа Accordi Disaccordi, которая гастролировала на полуострове во второй раз.

Нашествие российских театралов

Насыщенной оказалась театральная афиша Крыма. Как стало известно Крым.Реалии, в октябре в Симферополе выступила ведущая российского государственного «Первого канала» Лариса Гузеева с постановкой «Клара, деньги и любовь» российского режиссера Сергея Куницы.

В нем также участвовали российские артисты Павел Савинков и Светлана Доронина, а также их российский коллега родом из украинской Винницы Сергей Векслер.

Летом прошлого года с этим же спектаклем они выступали в Германии.

В октябре в Симферополе и Севастополе прошел показ комедии «Подкаблучники». В ней участвовали российские артисты театра и кино Алексей Маклаков, Наталья Бочкарева (известна главной ролью матери семейства Букиных в российском ситкоме «Счастливы вместе») и Борис Щербаков (главный герой советского фильма «Любовь и голуби»).

14 ноября в Симферополе анонсируют премьеру спектакля «Игра» с участием российских актеров театра и кино Марата Башарова и Владимира Стеклова, а 21 ноября здесь состоится показ музыкально-литературного спектакля «Дороги Высоцкого», посвященного 80-летию советского классика.

В спектакле выступят сын Высоцкого, российский артист театра и кино Никита Высоцкий и Александр Домогаров (известный по главной роли в сериале «Бандитский Петербург»), а также оркестр под управлением российского музыканта Тимура Ведерникова.

Гришковец: «Никаких разительных изменений я не увидел»

23 октября в Симферополе выступил российский писатель и актер Евгений Гришковец со спектаклем «Прощание с бумагой». Это не первое его выступление в Крыму после событий 2014 года. За свои крымские гастроли он был внесен в украинскую базу «Миротворец».

Впечатления о своей последней поездке в Крым Гришковец описывает на своем сайте.

По словам актера, гастролировал он в Крыму пять дней: в Симферополе, Севастополе и Ялте. «Никаких разительных изменений с прошлого года в лучшую или худшую сторону я не увидел. Только, пожалуй, набережная в Ялте стала или становится такой, как и должна быть. Все же остальное находится приблизительно в том же состоянии, что и год назад. Где-то дороги сделали, но где-то они стали похуже. Что-то разобрали, что-то достроили. <...> Те масштабнейшие работы, которые регулярно показывают в новостях, то есть, новая трасса и Крымский мост, всего этого не увидеть, если не ехать туда специально. В той части Крыма, в которой был я, ничего грандиозного не происходит», – пишет он.

В этом году на тему случившегося в 2014 году, на тему ожидаемых перспектив никто не разговаривал

Гришковец также отметил, что крымчане в этот раз не жаловались ему на жизнь, как в прошлом году: «Мне понравилось то, что нынче никто со мной не говорил и не собирался говорить на тему, которая в прошлый мой приезд у всех была на устах, которая поднималась в любом разговоре. То есть, тема недоумения и обманутых ожиданий. Тема удивления тем, как новая федеральная власть распорядилась мощным патриотическим порывом людей, которые с радостью решили стать гражданами России. <...> В этом году на тему случившегося в 2014 году, на тему ожидаемых перспектив, а также на темы разнообразных преимуществ и неудобств нового устройства жизни никто не разговаривал. Все темы разговоров были только житейские».

Мазаев: «Желаю, чтобы Республика Крыма была отдельна от всех»

Не менее разнообразны крымские концертные туры эстрадных исполнителей.

В октябре в Симферополе в очередной раз выступала группа «УмаТурман», солисты которой попали в базу «Миротворца» за нарушение государственной границы Украины.

Еще один фигурант «Миротворца», лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев гастролировал в Симферополе в сентябре вместе с артистом Игорем Федоровым. Они представили программу «Классика без Кодекса». Концерт сопровождали музыканты академического симфонического оркестра крымской филармонии.

Были исполнены известные произведения европейских классиков, песни из репертуара Фрэнка Синатры и группы «Моральный кодекс». Билеты стоили от 1 до 4,5 тысяч рублей.

Крымским журналистам Сергей Мазаев заявил, что не собирается выступать в Украине. А, говоря о крымчанах, пожелал им стать независимой от всех республикой.

Желаю крымским и севастопольским жителям, чтобы вся Республика Крым была отдельна от всех. Это было бы круче всего

«Я не собираюсь (выступать в Украине – КР). Но меня туда и не приглашали уже давно, до событий крымских и восточных (военных действий на Донбассе – КР). По-моему, промоутер, который организовывал наши концерты, эмигрировал. В Крым я приехал с двойственным настроением из-за политических проблем, которые существуют между Крымом и всеми остальными людьми. Мне это неприятно все, конечно. <...> Вообще я желаю крымским и севастопольским жителям, чтобы вся Республика Крым была отдельна от всех. Это было бы круче всего. Но денег нет в Республике Крым», – заявил артист.

​

Серов: «Я ни за кого не подписывался»

4 ноября в Симферополе выступила еще одна фигурантка «Миротворца» Лариса Долина с симфоническим оркестром. Ранее она тоже гастролировала на полуострове. За это ее активно критикуют в соцсетях, вспоминая одесское происхождение родителей артистки и ее жизнь в этом городе.

17 ноября в Крыму ожидают концерт российского исполнителя Александра Серова. Он тоже имеет украинское происхождение, является уроженцем Николаевской области. Ранее артист называл российскую принадлежность Крыма «спорным вопросом» и даже отказался из-за этого праздновать свой юбилей в 2014 году.

«Сейчас не до моих юбилеев... Нужно думать, как убрать весь этот негатив, возникший в отношениях Украины и России. Хватает и внутренних проблем, а тут на тебе – такой раскол. Зачем? Пусть Украина выберет своего президента. Кто бы это ни был – это будет выбор народа. И по Крыму – спорный вопрос. Тут нужны, конечно, судьи. Чтобы рассудили и украинцев, и россиян. Я ни за кого не подписывался, потому что мне много непонятно... Я надеюсь, когда все успокоится, больше появится времени и отмечать, и поговорить», – цитировала Серова «ТелеНеделя».

Спустя почти четыре года артист собрался гастролировать на полуострове.

Российский хор и итальянские музыканты

В октябре в Крыму выступил Патриарший хор Данилова монастыря – российские исполнители духовной музыки. Они исполняют канонические произведения, романсы и вальсы, русские, белорусские и казачье народные песни, классику и песни военных лет. Хор сопровождает торжественные богослужения патриарха Русской православной церкви Кирилла, а также участвует в миссионерских поездках церкви. Исполнителям хора удается выступать в Крыму и одновременно давать концерты в различных странах мира.

Согласно афише хора, в 2015 году он выступал в Варне (Болгария), а в 2016 году – в китайском Гонконге. Хотя всего за месяц до этого давал три концерта в регионах Крыма.

3 ноября в Симферополе гастролировала итальянская группа Accordi Disaccordi. Ее виртуозы исполняют джаз с помощью акустических гитар и контрабаса. Итальянцы тоже приезжают на полуостров не впервые. Первый свой концерт группа дала в Симферополе в 2015 году.

В декабре в Крыму, согласно афишам, ожидают еще двух фигурантов «Миротворца» – Сергея Пенкина и российскую группу «Наутилус помпилиус».