В советские времена во многих крымских селах построили многоквартирные дома. Как правило, это двухэтажные строения с тремя подъездами. Тогда и затем вплоть до 2014 года собственники жилья в этих домах платили в основном лишь за потребленную электроэнергию, воду, и газ. Но после аннексии Крыма Россией ситуация изменилась.

Теперь владельцев жилья в многоквартирных домах обязали делать ежемесячные взносы в фонды капитального ремонта.

«Знаю, что во многих сельских населенных пунктах не проводилась разъяснительная работа по этому поводу с собственниками жилья в многоквартирных домах, не заключались соответствующие договора. Люди ежемесячно получают платежки и выбрасывают их», – рассказал Крым.Реалии координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров. По его мнению, это чревато последующими судами и выплатой не только тела долга, но и начисленной за месяцы неоплаты пени.

«В соответствии с п.п. 2,3 ст. 170 Жилищного Кодекса РФ взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, пеня, уплаченная собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, образуют фонд капитального ремонта», – из Жилищного кодекса РФ.

«Если в городах работа по формированию фонда капремонта прошла более-менее осознано со стороны собственников жилья, то во многих селах люди до сих пор не осознали, что за них приняли решение местные власти. В случае, если собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленные сроки, то орган местного самоуправления самостоятельно принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального оператора, т.е. «в общем котле», – прокомментировал ситуацию Крым.Реалии Джеппаров.

«В соответствии со ст.169 Жилищного Кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», – гласит российское законодательство.

Люди не спешат расставаться со своими деньгами, ведь капремонт обещают лишь через довольно длительный период времени

«К нам обращаются с вопросами по данной проблеме. Ежемесячные суммы платежей довольно существенные, поэтому люди не спешат расставаться со своими деньгами, ведь капремонт обещают лишь через довольно длительный период времени. Но каждый месяц их долги растут. Например, знаю, что местные муниципалитеты приняли постановления, гласящие, что в отношении многоквартирных домов, расположенных на их территории, чьи собственники не определились со способом формирования фонда капитального ремонта или не реализовали выбранный ими способ в сроки, формирование фонда капитального ремонта происходит на счете регионального оператора» – рассказал Крым.Реалии правозащитник.

Такой путь со стороны российских властей в Крыму считает обманом населения пророссийский крымский общественник Ленур Усманов.

Во многих сельских населенных пунктах жильцы в многоквартирных домах владеют своими квартирами, но они не являются хозяевами дома, земли под домом и придомовой территории

«Процесс реформирования системы ЖКХ должен был привести в соответствие градостроительным нормам ситуацию, в том числе с многоквартирными домами в сельских поселениях. После чего их жильцы должны были получить паспорт на дом. Пока же во многих сельских населенных пунктах жильцы в многоквартирных домах владеют своими квартирами, но они не являются хозяевами дома, также они не являются хозяевами земли под домом и придомовой территории. Эта работа не была проделана властями и, по сути, произошел обман людей с их стороны», – заявил Крым.Реалии общественник.

По его мнению, в крымских селах мало активных и юридически грамотных людей, способных отстаивать интересы селян в вопросах ЖКХ.

Люди зачастую обоснованно не верят власти, раз. Ищут пути избежать платежей, два. Любовь к халяве в крови, три

Крымский общественник Нури Бейтулаев считает, что проблема неплатежей в фонд капитального ремонта имеет причины, как со стороны местной власти, так и со стороны самих собственников жилья в многоквартирных домах.

«Люди зачастую обоснованно не верят власти, раз. Ищут пути избежать платежей, два. Любовь к халяве в крови, три. Чтобы сформировать у этой основной массы людей другой менталитет, требуется очень много усилий и времени», – прокомментировал ситуацию Крым.Реалии общественник.

«В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Республики Крым, регламентирующими жилищно-коммунальную сферу в декабре 2014 года, создана Некоммерческая организация Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым (далее – Фонд).

Функции и полномочия учредителя Фонда осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Основными целями деятельности Фонда является: аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах; осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете Фонда», – сообщается на сайте крымского регионального оператора фонда капремонта.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове