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Мнение

Виталий Портников: Украинский Крым и игра Кремля в «иностранных агентов»

Надпись «Иностранный агент. Love USA», нанесенная неизвестными на здание правозащитного центра «Мемориал». Москва, 2012 год. Архивное фото

Роскомнадзор стал рассылать СМИ, которые могут быть согласно новому российскому законодательству отнесены к «иностранных агентов», предупредительные письма. О характере этих писем – по сути нового законодательства России – уже было высказано немало справедливых оценок. Не нужно снова объяснять, что российские власти таким образом пытаются ограничить пространство правды в собственной стране, облегчить возможности для своей пропаганды. И то, что это делается с помощью законодательства – уже большой прогресс.

В советские времена передачи «Голоса Америки» или Радіо Свобода просто глушили без всякого законодательства, а сотрудничество с зарубежными медиа приравнивалась к уголовному преступлению. При этом никакое глушение, никакое преследование инакомыслящих советским руководителям не помогло. Коммунистическая партия была запрещена, Советский Союз исчез с политической карты мира. Авторитарные режимы могут бороться со свободой слова и преследовать собственных честных граждан. Однако они бессильны перед историей и экономикой. Поэтому борьба с правдой неизбежно приводит к поражению режима, начинающему эту борьбу.

Российские власти играют в агентов сами с собой

Российское руководство хочет легитимизировать не только свое право на ложь, но и свое право на оккупацию и аннексию

Но с помощью поправок в закон об «иностранных агентах» российское руководство хочет легитимизировать не только свое право на ложь, но и свое право на оккупацию и аннексию. Совсем не случайно в перечень проектов, которые стали первыми адресатами «писем счастья» от Роскомнадзора, попал и Крым.Реалии.

Этот проект украинской службы Радіо Свобода упомянут среди проектов, которые были созданы российской службой. Разница очевидна. Проекты русской службы связаны с регионами России. Проекты украинской службы – Крым.Реалии и Донбасс.Реалии – с регионами Украины. Показательно, что среди «сомнительных», по мнению российских чиновников, проектов, Донбасс.Реалии отсутствует, а Крым.Реалии – есть. И понятно почему: Кремль не признает своего присутствия на Донбассе, фактической оккупации части территории региона российскими войсками и их наемниками. А Крым официально включен в состав России, несмотря на то, что это противоречит и международному праву, и обязательствам самой России, и законодательству Украины.

Российские власти играют в агентов сами с собой, а Крым остается украинской территорией

Теперь с помощью поправок в закон об «иностранных агентах» российская власть не просто собирается ограничить свободу слова в собственной стране и на аннексированных территориях. Она пытается воспользоваться этими поправками, чтобы вновь «узаконить» свое право на оккупацию.

Но законов, которые бы могли оправдать оккупацию, в международном праве не существует. Российские власти играют в агентов сами с собой, а Крым, с точки зрения цивилизованного мира, законодательства Украины, остается украинской территорией. Журналисты Крым.Реалии работают для своих.

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции

Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода

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