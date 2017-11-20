Роскомнадзор стал рассылать СМИ, которые могут быть согласно новому российскому законодательству отнесены к «иностранных агентов», предупредительные письма. О характере этих писем – по сути нового законодательства России – уже было высказано немало справедливых оценок. Не нужно снова объяснять, что российские власти таким образом пытаются ограничить пространство правды в собственной стране, облегчить возможности для своей пропаганды. И то, что это делается с помощью законодательства – уже большой прогресс.

В советские времена передачи «Голоса Америки» или Радіо Свобода просто глушили без всякого законодательства, а сотрудничество с зарубежными медиа приравнивалась к уголовному преступлению. При этом никакое глушение, никакое преследование инакомыслящих советским руководителям не помогло. Коммунистическая партия была запрещена, Советский Союз исчез с политической карты мира. Авторитарные режимы могут бороться со свободой слова и преследовать собственных честных граждан. Однако они бессильны перед историей и экономикой. Поэтому борьба с правдой неизбежно приводит к поражению режима, начинающему эту борьбу.

Российские власти играют в агентов сами с собой

Российское руководство хочет легитимизировать не только свое право на ложь, но и свое право на оккупацию и аннексию

Но с помощью поправок в закон об «иностранных агентах» российское руководство хочет легитимизировать не только свое право на ложь, но и свое право на оккупацию и аннексию. Совсем не случайно в перечень проектов, которые стали первыми адресатами «писем счастья» от Роскомнадзора, попал и Крым.Реалии.

Этот проект украинской службы Радіо Свобода упомянут среди проектов, которые были созданы российской службой. Разница очевидна. Проекты русской службы связаны с регионами России. Проекты украинской службы – Крым.Реалии и Донбасс.Реалии – с регионами Украины. Показательно, что среди «сомнительных», по мнению российских чиновников, проектов, Донбасс.Реалии отсутствует, а Крым.Реалии – есть. И понятно почему: Кремль не признает своего присутствия на Донбассе, фактической оккупации части территории региона российскими войсками и их наемниками. А Крым официально включен в состав России, несмотря на то, что это противоречит и международному праву, и обязательствам самой России, и законодательству Украины.

Российские власти играют в агентов сами с собой, а Крым остается украинской территорией

Теперь с помощью поправок в закон об «иностранных агентах» российская власть не просто собирается ограничить свободу слова в собственной стране и на аннексированных территориях. Она пытается воспользоваться этими поправками, чтобы вновь «узаконить» свое право на оккупацию.

Но законов, которые бы могли оправдать оккупацию, в международном праве не существует. Российские власти играют в агентов сами с собой, а Крым, с точки зрения цивилизованного мира, законодательства Украины, остается украинской территорией. Журналисты Крым.Реалии работают для своих.

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