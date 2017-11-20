«Назад в средневековье» – из крымских сетей

18 ноября в Ялте открыли памятник российскому царю Александру III. В соцсетях обсуждают как эстетические качества монумента, так и личность отлитого в бронзе самодержца.

Памятник царю установили на месте Малого Ливадийского дворца, разрушенного в годы Второй мировой войны. На открытие монумента прибыл президент России Владимир Путин.

Некоторые комментаторы считают, что сейчас – не лучшее время для установки каких бы то ни было памятников.

Олег Гансевич

...больше проблем в Крыму нет, как ставить памятники никому ненужные....

Ирина Кубас

Лично меня тошнит от этой показухи-и царю, и князю Владимиру в Москве, и еще не понятно кому памятники ставят, тратят народные деньги, которые можно было бы пустить на реальные нужды народа!!!Стыдобень, в каких условиях пол страны живет!!!До сих пор не все ветераны ВОВ получили квартиры!!!Показуха и позорище!!!Не пойму, нас что, плавно к монархии подводят?!А Путин, лучше бы ветерана навестил и денег ему не на выживание, а на человеческую жизнь дал, все пиарится перед 5(!!!) сроком на президентство!!!

Georgy Kevanishvili

Сколько заводов , фабрик .... открылось в стране ? Одни памятники .... страна скоро будет напоминать кладбище ....

Ell Levitska

… жрать нечего, больных лечить нечем, зато сколько памятников они уже понаставили - убогих и уродливых. На демонтаж потом тратиться ещё...

У комментаторов есть претензии и к художественному исполнению памятника. Поза царя вызвала разные ассоциации и прочтения.

Рустем Адагамов

Бездарное время ничего другого родить не может — только вот такую похабень...

Nick Bartzen

Ливадию изгадили вконец.

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Alcofribas Nasier

Царь-батюшка, сидящий на унитазе - это что-то новое!

В соцсетях пишут, что монумент содержит и ряд неточностей.​

Дмитрий Акуличев

Всё-таки советские анекдоты были не анекдотами, а пророчествами, почище Нострадамуса. Вот и ещё один анекдот сбылся: "Странно, Му-му Тургенев написал, а памятник Чехову".

Геннадий Куров

Эпоха фейков. И памятники соответствующие.

Олеся Омельчук

...скульптор - якийсь андрєй ковальчук, тобто не якийсь , а етнічний українець... тільки неясно, диверсія свідома чи глибинно несвідомо-підсвідома

Александр Олефир

С точки зрения символизма памятник абсолютно не удачный. Военачальник сидит на голом камне похожем на кол. Оружие не только опущено клинком вниз, но и находится в снятых с пояса ножнах. Символ полного краха. Интересно есть в мире подобное изображение военачальника?

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​Вопросы вызвала и личность Александра III.​

Yuriy Vainbrun

...Порядки при нём для евреев напоминали порядки 3 Рейха, именно при нём большое число евреев от издевательств и притеснений бежало в США, принеся этой стране пользу и славу, а Российская Империя только потеряла…

​Некоторые убеждены, что памятник российскому царю в Крыму установили по политическим и идеологическим причинам. ​

Эмет Вильданов

...Наверное расстановка по полуострову никому не нужных истуканов, сделает Крым более "русским"...

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