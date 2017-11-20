Памятник императору Александру III, который Владимир Путин открыл в Ялте, в соцсетях раскритиковали за искажение фактов. Главный объект критики – горизонтальная стела, на рельефе которой изображены достижения эпохи российского самодержца.
Во время дискуссий в соцсетях пользователи собрали те "увековеченные в камне" достижения российского государства, к которым сам Александр III практически или вовсе не имел отношения.
Что изображено на памятнике
Агентство ТАСС так описывало изображения на стеле памятника, установленного в Ялте: "Четырехметровый монумент императору был изготовлен из бронзы на одном из уральских заводов, автором работы стал народный художник России Андрей Ковальчук.
Александр III изображен сидящим на срубе дерева в военной форме, опираясь на меч. Позади него – горизонтальная стела с двуглавым орлом, на рельефе которой показаны различные достижения эпохи царя-миротворца: создание самолета Можайского и винтовки Мосина, строительство заводов и фабрик, а также Транссиб, храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея, Исторический музей. Здесь же показаны и выдающиеся деятели того времени: Федор Достоевский, Лев Толстой, Николай Пржевальский, Петр Чайковский, Дмитрий Менделеев и другие".
Чтобы понимать, какие неточности были указаны на монументе, надо помнить даты жизни Александра III: 26 февраля 1845 – 20 октября 1894, дату, когда он взошел на престол: 1881 года, а также когда был коронован – 1883 год.
Какие изображения вызвали вопросы
Итак,
- Писатель Федор Достоевский умер за три месяца до того, как Александр III взошел на престол, в январе 1881 года.
- Третьяковку основали в в 1856 году, то есть за четверть века до того, как Александр III взошел на престол. А знаменитый фасад Третьяковки, сделанный по рисунку Виктора Васнецова, – а именно этот фасад изображен на памятнике – поставили в 1900-1903 годах, то есть спустя 6 лет после смерти императора.
- Официальная дата основания Исторического музея – 1872 год, то есть за 9 лет до коронации. "Музей имени Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича" был основан указом императора Александра II, отца Аоександра III.
- Самолет Можайского разрабатывался с 1870-х, но при Александре III так и не взлетел.
- Открытие самого знаменитого периодического закона химиком Дмитрием Менделеевым датируется 1869 годом, то есть во время правления Александра II.
- Транссиб начали строить в 1891 году, за три года до смерти Александра III, а достроили только к 1916 году.
- На памятнике изображен памятник Чайковскому, поставленный у Московской консерватории в 1954 году.
- На монументе, предположительно, изображены броненосцы типа "Бородино", построенные после 1900 года. Единственное что их связывает с царем, то, что один из броненосцев назывался "Император Александр III".
- Известную фразу о "двух союзниках" России – "армии и флоте" – император действительно произносил. Именно эти слова выбиты на постаменте памятника: "У России есть только два союзника – ее армия и флот". Однако изначально авторство фразы про армию и флот приписывают военному министру Ванновскому.
- Критику вызвала и униформа императора. К примеру, шашка, которую монарх в руках держит, не имеет плечевой портупеи, у нее вообще нет никакой портупеи:
Кто автор монумента и как он ответил на критику
Памятник Александру III создал народный художник России Андрей Ковальчук.
"Я уверен, что никаких ошибок нет, и ничего менять не собираюсь. У меня нет никаких сомнений, что все, что создано, соответствует эпохе Александра", – заявил он.
- Так, Достоевский, по словам скульптора, "несмотря на то, что умер за месяц до убийства Александра II, абсолютно верно присутствует в этом ряду", так как "Александр III опекал Достоевского еще до своей коронации".
- Что касается самолета Можайского. По словам Ковальчука, Можайский "первым в мире собрал такой самолет, который, к сожалению, имел проблемы с полетом. Западные авиаторы только в 1890-е годы собрали такой самолет".
- Исторический музей "начинал строиться в 50-60-е годы XIX века, но официально он был открыт в 1883 году, когда Александр III уже был императором".
- Третьяковка официально была открыта в 1893 году.
- В 1891 году вышел указ императора по строительству Транссиба.
Ляпы на памятниках – такое впервые?
Нет.
В сентябре этого года в спешном порядке пришлось корректировать недавно открытый памятник конструктору Михаилу Калашникову в Москве.
Военный историк Юрий Пашолок обнаружил на постаменте памятника чертеж немецкой штурмовой винтовки, разработанной в нацистской Германии в годы Второй Мировой войны.
Памятник Михаилу Калашникову был установлен на Садовом кольце 19 сентября. Он был спроектирован по инициативе Российского военно-исторического общества. На церемонии открытия министр культуры России Владимир Мединский назвал автомат Калашникова "культурным брендом России".
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