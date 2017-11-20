Памятник императору Александру III, который Владимир Путин открыл в Ялте, в соцсетях раскритиковали за искажение фактов. Главный объект критики – горизонтальная стела, на рельефе которой изображены достижения эпохи российского самодержца.

Во время дискуссий в соцсетях пользователи собрали те "увековеченные в камне" достижения российского государства, к которым сам Александр III практически или вовсе не имел отношения.

Что изображено на памятнике

Агентство ТАСС так описывало изображения на стеле памятника, установленного в Ялте: "Четырехметровый монумент императору был изготовлен из бронзы на одном из уральских заводов, автором работы стал народный художник России Андрей Ковальчук.

Александр III изображен сидящим на срубе дерева в военной форме, опираясь на меч. Позади него – горизонтальная стела с двуглавым орлом, на рельефе которой показаны различные достижения эпохи царя-миротворца: создание самолета Можайского и винтовки Мосина, строительство заводов и фабрик, а также Транссиб, храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея, Исторический музей. Здесь же показаны и выдающиеся деятели того времени: Федор Достоевский, Лев Толстой, Николай Пржевальский, Петр Чайковский, Дмитрий Менделеев и другие".

Чтобы понимать, какие неточности были указаны на монументе, надо помнить даты жизни Александра III: 26 февраля 1845 – 20 октября 1894, дату, когда он взошел на престол: 1881 года, а также когда был коронован – 1883 год.

Какие изображения вызвали вопросы

Итак,

Писатель Федор Достоевский умер за три месяца до того, как Александр III взошел на престол, в январе 1881 года.

умер за три месяца до того, как Александр III взошел на престол, в январе 1881 года. Третьяковку основали в в 1856 году, то есть за четверть века до того, как Александр III взошел на престол. А знаменитый фасад Третьяковки, сделанный по рисунку Виктора Васнецова, – а именно этот фасад изображен на памятнике – поставили в 1900-1903 годах, то есть спустя 6 лет после смерти императора.

основали в в 1856 году, то есть за четверть века до того, как Александр III взошел на престол. А знаменитый фасад Третьяковки, сделанный по рисунку Виктора Васнецова, – а именно этот фасад изображен на памятнике – поставили в 1900-1903 годах, то есть спустя 6 лет после смерти императора. Официальная дата основания Исторического музея – 1872 год, то есть за 9 лет до коронации. "Музей имени Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича" был основан указом императора Александра II, отца Аоександра III.

– 1872 год, то есть за 9 лет до коронации. "Музей имени Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича" был основан указом императора Александра II, отца Аоександра III. Самолет Можайского разрабатывался с 1870-х, но при Александре III так и не взлетел.

разрабатывался с 1870-х, но при Александре III так и не взлетел. Открытие самого знаменитого периодического закона химиком Дмитрием Менделеевым датируется 1869 годом, то есть во время правления Александра II.

датируется 1869 годом, то есть во время правления Александра II. Транссиб начали строить в 1891 году, за три года до смерти Александра III, а достроили только к 1916 году.

начали строить в 1891 году, за три года до смерти Александра III, а достроили только к 1916 году. На памятнике изображен памятник Чайковскому , поставленный у Московской консерватории в 1954 году.

, поставленный у Московской консерватории в 1954 году. На монументе, предположительно, изображены броненосцы типа "Бородино", построенные после 1900 года. Единственное что их связывает с царем, то, что один из броненосцев назывался "Император Александр III".

типа "Бородино", построенные после 1900 года. Единственное что их связывает с царем, то, что один из броненосцев назывался "Император Александр III". Известную фразу о "двух союзниках" России – " армии и флоте " – император действительно произносил. Именно эти слова выбиты на постаменте памятника: "У России есть только два союзника – ее армия и флот". Однако изначально авторство фразы про армию и флот приписывают военному министру Ванновскому.

" – император действительно произносил. Именно эти слова выбиты на постаменте памятника: "У России есть только два союзника – ее армия и флот". Однако изначально авторство фразы про армию и флот приписывают военному министру Ванновскому. Критику вызвала и униформа императора. К примеру, шашка, которую монарх в руках держит, не имеет плечевой портупеи, у нее вообще нет никакой портупеи:

Кто автор монумента и как он ответил на критику

Памятник Александру III создал народный художник России Андрей Ковальчук.

"Я уверен, что никаких ошибок нет, и ничего менять не собираюсь. У меня нет никаких сомнений, что все, что создано, соответствует эпохе Александра", – заявил он.

Так, Достоевский , по словам скульптора, "несмотря на то, что умер за месяц до убийства Александра II, абсолютно верно присутствует в этом ряду", так как "Александр III опекал Достоевского еще до своей коронации".

, по словам скульптора, "несмотря на то, что умер за месяц до убийства Александра II, абсолютно верно присутствует в этом ряду", так как "Александр III опекал Достоевского еще до своей коронации". Что касается самолета Можайского . По словам Ковальчука, Можайский "первым в мире собрал такой самолет, который, к сожалению, имел проблемы с полетом. Западные авиаторы только в 1890-е годы собрали такой самолет".

. По словам Ковальчука, Можайский "первым в мире собрал такой самолет, который, к сожалению, имел проблемы с полетом. Западные авиаторы только в 1890-е годы собрали такой самолет". Исторический музей "начинал строиться в 50-60-е годы XIX века, но официально он был открыт в 1883 году, когда Александр III уже был императором".

"начинал строиться в 50-60-е годы XIX века, но официально он был открыт в 1883 году, когда Александр III уже был императором". Третьяковка официально была открыта в 1893 году.

официально была открыта в 1893 году. В 1891 году вышел указ императора по строительству Транссиба.

Ляпы на памятниках – такое впервые?

Нет.

В сентябре этого года в спешном порядке пришлось корректировать недавно открытый памятник конструктору Михаилу Калашникову в Москве.

Военный историк Юрий Пашолок обнаружил на постаменте памятника чертеж немецкой штурмовой винтовки, разработанной в нацистской Германии в годы Второй Мировой войны.

Памятник Михаилу Калашникову был установлен на Садовом кольце 19 сентября. Он был спроектирован по инициативе Российского военно-исторического общества. На церемонии открытия министр культуры России Владимир Мединский назвал автомат Калашникова "культурным брендом России".