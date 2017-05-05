Радио Крым.Реалии. Страх и бешенство в Крыму. Опасны ли крымские бродячие животные?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают ситуацию с бездомными животными на аннексированном полуострове. Какое количество бездомных животных обитает в крупнейших городах Крыма? Насколько опасны бродячие животные на полуострове? Как российские власти Крыма решают проблему с бездомными собаками?

Гости эфира – председатель крымской региональной общественной организации «Верный друг» Людмила Милованова и руководитель Севастопольского благотворительного фонда помощи бездомным животным Наталия Морозова.

Ведущий – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.