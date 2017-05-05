Рамзан Кадыров: в Чечне нет людей нетрадиционной ориентации

Глава российской республики Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «в чеченском обществе нет самого явления, именуемого нетрадиционной ориентацией».

Как сообщает Радио Свобода, Кадыров подчеркнул, что заявлений о притеснениях таких людей не поступало.

«Если же Запад от нас в ультимативной форме требует принять их правила, чтобы мужчины женились на мужчинах, женщины выходили замуж за женщин, усыновляли детей, учили их этому же, то это для нашего народа неприемлемо», – сказал глава российской республики.

При этом Кадыров выразил готовность тесно сотрудничать с уполномоченной по правам человека России Татьяной Москальковой в проверке сообщений о нарушениях прав сексуальных меньшинств в Чечне,

В пятницу президент России Владимир Путин пообещал Москальковой поддержать расследование информации о гонениях на гомосексуалов в Чечне.

В конце апреля российская «Новая газета» пожаловалась в суд на то, что Следственный комитет России не провел проверку информации об убийствах и преследованиях геев на Северном Кавказе, которую издание опубликовало в начале апреля. Тогда власти Чечни обвинили газету в клевете, в редакцию поступили угрозы.

2 мая на встрече с Путиным канцлер Германии Ангела Меркель попросила его вмешаться в ситуацию вокруг соблюдения прав гомосексуалов в Чечне.

Правозащитники, а также ряд западных стран требуют от российских властей тщательно изучить сообщения о преследовании геев в Чечне.