Четыре страны присоединились к санкциям ЕС из-за угрозы территориальной целостности Украины

Четыре страны – Украина, Черногория, Албания и Норвегия – присоединились к санкциям Совета ЕС, введенные 13 марта, из-за угрозы территориальной целостности Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС, сообщает Радiо Свобода.

«Решением Совета продлеваются существующие ограничительные меры до 15 сентября 2017 года. Этими мерами являются замораживание активов и запрет на поездки в отношении лиц и организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страна, входящая в Европейское экономическое пространство Норвегия, также Украина присоединяются к этому решению», – говорится в сообщении.

В заявлении также говорится, что страны, которые присоединились к санкциям, должны сделать так, чтобы их национальная политика соответствовала решению Совета ЕС о санкциях.

13 марта Совет Европейского союза продлил еще на полгода ограничительные меры, введенные Евросоюзом из-за нарушения или угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Они будут действовать до 15 сентября 2017 года. Эти санкции включают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС 150 лицам и 37 организациям.

Эти ограничительные меры были введены в марте 2014 года и в последний раз продлены в сентябре 2016 года, как реакция Европейского Союза на кризис в Украине. Они включают с одной стороны, экономические санкции, направленные на конкретные секторы российской экономики, действующие до 31 июля 2017 года. С другой стороны, это ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, действующие до 23 июня 2017 года.